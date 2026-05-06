6 de mayo de 2026
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Mauricio Sat

Mauricio Sat, nuevo vicepresidente del Senado: "Mendoza necesita acuerdos, no imposiciones"

El senador sanrafaelino juró en un rol parlamentario con fuerte carga política y planteó que la provincia debe avanzar con diálogo entre los diversos espacios.

Mauricio Sat juró como vicepresidente de la Cámara Alta.

Mauricio Sat juró como vicepresidente de la Cámara Alta.

Foto: Gentileza

La designación, como ocurre en estas ocasiones, se dio con el aval de todos los senadores y ubica al dirigente cercano a los hermanos Félix en un rol clave dentro de la estructura institucional del cuerpo.

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Embed - Mauricio Sat on Instagram: "Hoy, asumí como Vicepresidente del Senado de Mendoza. Agradezco el apoyo y la confianza de los miembros del bloque que integro y del resto de los partidos políticos. Compromiso de diálogo, responsabilidad y trabajo será el camino."
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Quienes me conocen saben que soy una persona de diálogo y con voluntad de trabajo”, sostuvo el legislador tras su nombramiento, que coincidió con el debut del interbloque "Encuentro Mendocino", que une a las bancadas del Partido Justicialista —de la cual forma parte— y de La Unión Mendocina.

La conformación de ese espacio le aseguró quedarse con la segunda minoría (detrás de Cambia Mendoza) y de este modo tener mayor representación en las comisiones y, en el caso de Sat, la primera vicepresidencia del cuerpo.

Además del sanrafaelino, Martín Kerchner (Cambia Mendoza) continuará como presidente provisional, acompañado por Macarena D’Ambrogio (LLA), Flavia Manoni (LUM), Omar Parisi (Fuerza Patria) y Dugar Chappel (Partido Verde) en las distintas vicepresidencias.

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La nueva composición del Senado debutó el martes. Mauricio Sat juró como vicepresidente primero.

La nueva composición del Senado debutó el martes. Mauricio Sat juró como vicepresidente primero.

El senador peronista también garantizó su participación en el Jury de Enjuiciamiento, el órgano encargado de sancionar y destituir a miembros del Poder Judicial de Mendoza. Está compuesto por siete senadores, siete diputados (la gran mayoría de ellos, del oficialismo) y los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Mauricio Sat: “Mendoza necesita acuerdos para avanzar”

En diálogo con este medio, Sat dejó en claro cuál será su impronta en el cargo y el enfoque que buscará imprimirle a su rol institucional. “Mendoza para avanzar necesita acuerdos, no imposiciones. Hay que trabajar mucho en la construcción de consensos y en eso voy a estar, tratando de ayudar”, afirmó.

Además, se refirió al armado político opositor que se selló la semana pasada, pero que venía negociándose desde hacía un tiempo; y a la lógica de funcionamiento que intentarán sostener. “ Hoy hay muchos sectores y dirigentes de distintos partidos que tenemos más coincidencias que diferencias”, explicó.

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Mauricio Sat, senador del PJ, asumió la vicepresidencia primera del cuerpo.

Mauricio Sat, senador del PJ, asumió la vicepresidencia primera del cuerpo.

En ese sentido, planteó que el desafío será “seguir construyendo una agenda legislativa común”, con iniciativas que surjan del diálogo entre los espacios internos que integran "Encuentro Mendocino".

Como ya lo anticiparon otras autoridades del interbloque, reveló que se trabaja para que ese proceso tenga proyección electoral. “Quizás a futuro se termine transformando en una oferta electoral, pero eso se verá el año que viene”, sostuvo.

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