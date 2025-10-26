Elecciones 2025: cuántos legisladores coloca cada fuerza en el Congreso Nacional

La Libertad Avanza logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas 2025 Foto: NA

Por Sitio Andino Política







El Gobierno nacional obtuvo un sólido respaldo en las elecciones legislativas 2025, consolidando su posición en el Congreso. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que la coalición Libertad Avanza alcanzó el 40,84% de los votos, mientras que el peronismo se mantiene alrededor del 25%.

La mayor sorpresa de la jornada se dio en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli superó a la del peronismo, que apenas un mes y medio atrás había obtenido una victoria local con una diferencia de 14 puntos.

Los analistas destacan que estos comicios consolidan al Gobierno como la fuerza predominante de cara a los próximos años legislativos, mientras que el peronismo enfrenta el desafío de redefinir su estrategia tras los resultados obtenidos.

elecciones legislativas 2025 Cuántos legisladores coloca cada fuerza en el Congreso La Libertad Avanza: 64

Fuerza Patria y afines: 44

Provincias Unidas: 5

Frente de Izquierda: 3

Frente Tucumán Primero: 2

Fuerza Entre Ríos: 2

Frente Cívico por Santiago: 2

Fuerza Justicialista de Mendoza: 1

Primero Los Salteños: 1

Vamos Corrientes: 1

Frente de la Victoria: 1

Renovador de la Concordia Neo: 1

Defendamos Córdoba: 1

Fuerza San Juan: 1

Por San Juan: 1

La Neuquinidad: 1

Ciudadanos Unidos: 1

Frente Defendemos La Pampa: 1

Frente Justicialista: 1

Federales Defendamos La Rioja: 1

Frente Jujuy: 1

Frente Unidos Podemos: 1

Fuerza Santacruceña: 2