Elecciones 2025: cuántos legisladores coloca cada fuerza en el Congreso Nacional

El Gobierno nacional obtuvo un sólido respaldo en las elecciones legislativas 2025, consolidando su posición en el Congreso. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que la coalición Libertad Avanza alcanzó el 40,84% de los votos, mientras que el peronismo se mantiene alrededor del 25%.
La mayor sorpresa de la jornada se dio en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli superó a la del peronismo, que apenas un mes y medio atrás había obtenido una victoria local con una diferencia de 14 puntos.
Los analistas destacan que estos comicios consolidan al Gobierno como la fuerza predominante de cara a los próximos años legislativos, mientras que el peronismo enfrenta el desafío de redefinir su estrategia tras los resultados obtenidos.
