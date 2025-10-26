En vivo elecciones 2025 Mendoza: asaltaron a un candidato y le gatillaron con un arma

Live Blog Post

Elecciones 2025: abrieron los comicios en Mendoza y el país

Si bien se registraron algunas demoras en la apertura de mesas por tardanza o ausencia de las autoridades designadas por la justicia electoral, a partir de las 8 abrieron los comicios y se llevan adelante mayoritariamente con normalidad a lo largo y ancho del territorio nacional.

La votación se extenderá hasta las 18, cuando las escuelas cerrarán sus puertas y no permitirán el ingreso de más personas. Los ciudadanos que se encuentren dentro del establecimiento al momento del cierre, podrán ejercer su derecho fuera de horario. Cuando no haya más electores para una mesa, se cerrarán las urnas y comenzará el escrutinio con las autoridades y fiscales, que será enviado posteriormente a la justicia y junta electoral, respectivamente.

Está previsto que los primeros resultados oficiales se conozcan a las 21 y que antes de las 23 se haya publicado un porcentaje de mesas escrutadas que ya marque una tendencia irreversible, tanto en el conteo nacional como el provincial.