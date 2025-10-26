26 de octubre de 2025
En vivo elecciones 2025 Mendoza: asaltaron a un candidato y le gatillaron con un arma

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.

Foto: Yemel Fil

Más de 1.500.000 mendocinos y 36 millones de argentinos están habilitados para votar. Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en la jornada dominical de elecciones 2025.

Sitio Andino | Pablo Marcelo Pérez
Por Pablo Marcelo Pérez

EN VIVO

Este domingo se llevan adelante las elecciones 2025 legislativas en Mendoza y todo el país. El padrón electoral indica que hay 36.477.204 votantes habilitados en Argentina, en tanto que la cifra asciende a 1.525.824 en la provincia. En esta nota, las perlitas, las votaciones de los candidatos y toda la infomación que deja una nueva jornada electoral para los argentinos.

Elecciones 2025 en Mendoza: todas las mesas abiertas y habilitadas para votar

La Junta Electoral Nacional de Mendoza informa que entre las 8:10 y 8.25 horas ya se encontraban todas las mesas abiertas y habilitadas para realizar la votación.

Elecciones 2025 en Mendoza: votan los malarg&uuml;inos.

Elecciones 2025 en Mendoza: votan los malargüinos.

Elecciones 2025: votó Capitanich en Chaco, "Están todas las condiciones dadas para que sea una jornada ejemplar"

El candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco, votó en las elecciones legislativas nacionales y planteó: "Están todas las condiciones dadas para que sea una jornada ejemplar. Uno siempre tiene muchas expectativas muy positivas, así que ojalá Dios quiera. Primero, que exista una buena participación ciudadana. Segundo, obviamente, lo mejor para nuestra lista".

Elecciones 2025: Asaltaron y golpearon al candidato a senador Pablo Cervi: “Le gatillaron varias veces”.

Elecciones 2025: abrieron los comicios en Mendoza y el país

Si bien se registraron algunas demoras en la apertura de mesas por tardanza o ausencia de las autoridades designadas por la justicia electoral, a partir de las 8 abrieron los comicios y se llevan adelante mayoritariamente con normalidad a lo largo y ancho del territorio nacional.

La votación se extenderá hasta las 18, cuando las escuelas cerrarán sus puertas y no permitirán el ingreso de más personas. Los ciudadanos que se encuentren dentro del establecimiento al momento del cierre, podrán ejercer su derecho fuera de horario. Cuando no haya más electores para una mesa, se cerrarán las urnas y comenzará el escrutinio con las autoridades y fiscales, que será enviado posteriormente a la justicia y junta electoral, respectivamente.

Está previsto que los primeros resultados oficiales se conozcan a las 21 y que antes de las 23 se haya publicado un porcentaje de mesas escrutadas que ya marque una tendencia irreversible, tanto en el conteo nacional como el provincial.

Elecciones 2013, voto, sufragio, colegios, boleta única, jóvenes, juventud Votando
En estas elecciones 2025 no hay cuarto oscuro y se vota con boleta única.

¿Cómo se vota con la boleta única en estas elecciones 2025?

Los comicios se realizan con doble sistema de Boleta Única de Papel: la provincial y la nacional, que debuta este año.

Al ingresar, cada elector recibirá dos boletas: una nacional, de color celeste, para elegir diputados nacionales, y otra provincial, de color verde, para elegir senadores, diputados provinciales y concejales municipales, si corresponde. Como habrá dos boletas, existirán dos urnas correctamente identificadas.

¿Qué se vota este domingo 26 de octubre en Mendoza?

El electorado mendocino elegirá cinco diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en doce de los 18 departamentos.

En la Legislatura, se renuevan 24 diputados y 19 senadores provinciales, la mitad de ambas Cámaras. También se elige la mitad de los Concejos Deliberantes en la Ciudad de Mendoza (6), Las Heras (6), Guaymallén (6), Lavalle (5), Godoy Cruz (6), Tupungato (5), Tunuyán (5), San Carlos (5), General Alvear (5), Malargüe (5), San Martín (5) y Junín (5). Mientras que en Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa, Maipú y San Rafael se elegirán el 22 de febrero del año próximo.

Más información, en esta nota.

Elecciones 2025: consultá el padrón electoral antes de ir a votar

Si tiene problemas para acceder al padrón, ingrese a este link.

