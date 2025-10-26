En vivo elecciones 2025 Mendoza: asaltaron a un candidato y le gatillaron con un arma

Este domingo se llevan adelante las elecciones 2025 legislativas en Mendoza y todo el país. El padrón electoral indica que hay 36.477.204 votantes habilitados en Argentina, en tanto que la cifra asciende a 1.525.824 en la provincia. En esta nota, las perlitas, las votaciones de los candidatos y toda la infomación que deja una nueva jornada electoral para los argentinos.
Elecciones 2025 en Mendoza: todas las mesas abiertas y habilitadas para votar
La Junta Electoral Nacional de Mendoza informa que entre las 8:10 y 8.25 horas ya se encontraban todas las mesas abiertas y habilitadas para realizar la votación.