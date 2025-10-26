Emir Félix cuestionó al gobierno y afirmó que esta es una "elección trascendente": "Se define un modelo"

Emir Felix durante las elecciones 2025: "Me toca defender los intereses de todos los mendocinos".

El candidato a diputado nacional del Frente Justicialista de Mendoza, Emir Félix, votó esta mañana en la escuela San Antonio de Padua y cuestionó a la gestión del presidente Javier Milei. Afirmó que este domingo "se define un modelo" de país.

“A veces, cuando hay decepción, se pierde ese concepto, pero es importante recordar que votar siempre debe ser motivo de celebración. Quienes vivimos épocas en las que no se podía votar lo entendemos bien”



Tras emitir su voto en el marco de las elecciones legislativas 2025, el Presidente del Partido Justicialista local expresó que esta es una "elección trascendente porque se define un modelo, de seguir avanzando en los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía". Además, se determina "si ese modelo va a sostener el 55% que obtuvo en el balotage o si va a perder apoyo", añadió.

Emir Félix: "Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia" Por otro lado, el sanrafaelino habló sobre el recorrido del peronismo en el último tiempo, el cual atravesó "instancias difíciles y siempre se ha repuesto": "Hemos recorrido toda la provincia y escuchamos a cada ciudadano, a cada sector, el productivo, los jubilados, los docentes, la salud, nuestros jóvenes y como ven nuestro país".

"Hay una situación muy compleja, con una expectativa negativa de lo que se está viviendo. Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia", indicó Félix.

En diálogo con la prensa y en compañía de su hermano, el intendente de San Rafael, Omar Félix, Emir enfatizó que "toda la vida defendimos los intereses de los sanrafaelinos y ahora me toca hacerlo por todos los mendocinos"