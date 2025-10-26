26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2025

Emir Félix cuestionó al gobierno y afirmó que esta es una "elección trascendente": "Se define un modelo"

El candidato de Fuerza Justicialista, Emir Félix, emitió su voto en San Rafael y expresó que en toda la provincia percibieron "mucha angustia y decepción".

Emir Felix durante las elecciones 2025: Me toca defender los intereses de todos los mendocinos.

Emir Felix durante las elecciones 2025: "Me toca defender los intereses de todos los mendocinos".

 Por Celeste Funes

El candidato a diputado nacional del Frente Justicialista de Mendoza, Emir Félix, votó esta mañana en la escuela San Antonio de Padua y cuestionó a la gestión del presidente Javier Milei. Afirmó que este domingo "se define un modelo" de país.

Embed

Tras emitir su voto en el marco de las elecciones legislativas 2025, el Presidente del Partido Justicialista local expresó que esta es una "elección trascendente porque se define un modelo, de seguir avanzando en los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía". Además, se determina "si ese modelo va a sostener el 55% que obtuvo en el balotage o si va a perder apoyo", añadió.

Lee además
Emir Félix, candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza este domingo. video
Elecciones 2025

Emir Félix: "Iré al Congreso a defender a la Mendoza que produce, genera empleo y trabajo"
Emir Félix se mostró confiado y dijo que el lunes empieza la carrera hacia 2027 video
elecciones 2025

Emir Félix se mostró confiado y dijo que el lunes empieza la carrera hacia 2027
Embed

Emir Félix: "Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia"

Por otro lado, el sanrafaelino habló sobre el recorrido del peronismo en el último tiempo, el cual atravesó "instancias difíciles y siempre se ha repuesto": "Hemos recorrido toda la provincia y escuchamos a cada ciudadano, a cada sector, el productivo, los jubilados, los docentes, la salud, nuestros jóvenes y como ven nuestro país".

"Hay una situación muy compleja, con una expectativa negativa de lo que se está viviendo. Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia", indicó Félix.

En diálogo con la prensa y en compañía de su hermano, el intendente de San Rafael, Omar Félix, Emir enfatizó que "toda la vida defendimos los intereses de los sanrafaelinos y ahora me toca hacerlo por todos los mendocinos"

Temas
Seguí leyendo

Emir Félix en Aconcagua Radio: "El país está gobernado por un presidente disociado de la realidad"

Emir Félix: "No voy a ir al Congreso a oponerme a todo; voy a buscar soluciones"

El peronismo mendocino celebró el Día de la Lealtad y pidió el voto para el 26 de octubre

Más del 25% de mendocinos ya votaron y la jornada electoral transcurre sin problemas

Votó Máximo Kirchner e hizo duras declaraciones entorno a la política exterior de Javier Milei

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

"Mucho diálogo y cercanía": el mensaje de Omar Félix tras votar

Votó Javier Milei junto a su hermana: se lo vio tranquilo y evitó hablar con la prensa

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones
Atención

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Te Puede Interesar