26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2025

Diego Costarelli: "Estas elecciones son un plebiscito de gestión"

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli se acercó a votar escuela Ecológica Ambientalista y se mostró satisfecho de cumplir con el deber cívico.

Diego Costarelli: Estas elecciones son un plebiscito de gestión.

Diego Costarelli: "Estas elecciones son un plebiscito de gestión".

Por Sitio Andino Política

El intendente de la municipalidad de Godoy Cruz, Diego Costarelli votó en la escuela Ecológica Ambientalista y se mostró satisfecho de cumplir con el deber cívico. Resaltó que ha recorrido diferentes establecimientos educativos. “Es un sistema muy ágil, muy dinámico, que le hace la vida más fácil a la gente. Y todas las cosas que le hagan la vida más fácil a la gente, la verdad que eso beneficia al sistema”, explicó.

Posteriormente, el jefe comunal enfatizó que estas elecciones son un “plebiscito” de gestión. “Personalmente en Godoy Cruz me lo he tomado como un plebiscito de nuestra gestión. Los objetivos que nos habíamos trazado, veremos la gente qué opina, cómo lo estamos llevando adelante. Los objetivos eran una continuidad en la buena administración, en la buena gestión que se venía teniendo, con algunos puntos superadores que tienen que ver con mejorar la prestación de los servicios y asumir las nuevas demandas que la sociedad le están imponiendo a los intendentes”, destacó.

Lee además
diego costarelli acompano el festival el arte + alla de la escuela en godoy cruz
Cultura y creatividad

Diego Costarelli acompañó el Festival "El Arte + Allá de la Escuela" en Godoy Cruz
godoy cruz renovo la plaza monte balbano y promueve el encuentro vecinal
Distrito Las Tortugas

Godoy Cruz renovó la plaza Monte Balbano y promueve el encuentro vecinal
Diego Costarelli
Costarelli:

Costarelli: "Estas elecciones son un plebiscito de gestión".

El intendente Costarelli, estuvo acompañado por la candidata Melisa Martínez Malanca actual concejal por Godoy Cruz y candidata a diputada provincial.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz avanza con la renovación de plazas y parques en todos sus distritos

Diego Costarelli felicitó a El Quincho Parrilla, ganador del Festival del Lomo 2025

Godoy Cruz promueve la inclusión y la salud emocional a través del juego

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Más del 50% de mendocinos ya votaron y la jornada electoral transcurre sin problemas

Elecciones 2025: Ulpiano Suarez votó y destacó la importancia de consolidar la Democracia

Marisa Lourdes Uceda: "La gente nos pide que pongamos un límite a Milei"

LO QUE SE LEE AHORA
Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Las Más Leídas

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

En vivo elecciones 2025 Mendoza: ya votó la mayoría de los candidatos y esperan los resultados oficiales

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

Te Puede Interesar

Candidatos a diputados nacionales: Luis Petri, Emir Félix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Gabriel Sottile, Carolina Jacky, Micaela Blanco Minoli y Susana Barros. 
una guía imperdible

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Por Cecilia Zabala
Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados
Mercados y votos

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Votó Luis Petri en San Martín: Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos.
elecciones 2025

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

Por Cecilia Zabala