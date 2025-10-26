Diego Costarelli: "Estas elecciones son un plebiscito de gestión".

El intendente de la municipalidad de Godoy Cruz , Diego Costarelli votó en la escuela Ecológica Ambientalista y se mostró satisfecho de cumplir con el deber cívico. Resaltó que ha recorrido diferentes establecimientos educativos. “Es un sistema muy ágil, muy dinámico , que le hace la vida más fácil a la gente. Y todas las cosas que le hagan la vida más fácil a la gente, la verdad que eso beneficia al sistema”, explicó.

Posteriormente, el jefe comunal enfatizó que estas elecciones son un “plebiscito” de gestión. “Personalmente en Godoy Cruz me lo he tomado como un plebiscito de nuestra gestión. Los objetivos que nos habíamos trazado, veremos la gente qué opina, cómo lo estamos llevando adelante. Los objetivos eran una continuidad en la buena administración, en la buena gestión que se venía teniendo, con algunos puntos superadores que tienen que ver con mejorar la prestación de los servicios y asumir las nuevas demandas que la sociedad le están imponiendo a los intendentes”, destacó.