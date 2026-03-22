El proyecto frenado dos años que la Legislatura de Mendoza se prepara para sancionar.

Un proyecto que "durmió" dos años en la Legislatura de Mendoza se encamina a ser sancionado esta semana tras ser reflotado por el oficialismo: la modificación a la Ley de Arbolado Público , que le dará más autonomía a los municipios , también mayor responsabilidad , al transferirles el control sobre los árboles en calles, rutas y plazas. Qué lineamientos deberán cumplir.

La iniciativa fue presentada en 2024 . En ese entonces no tuvo los consensos necesarios para avanzar, pero en febrero pasado el contexto cambió. El Gobierno impulsó la propuesta para darle a los intendentes las facultades que hoy no tienen para quitar los árboles que por su deterioro o riesgo estructural representen un potencial peligro para personas, vehículos o viviendas , motivado por las consecuencias de la histórica tormenta registrada en Mendoza .

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El proyecto que en su momento fue presentado por el senador Marcelino Iglesias plantea modificar la Ley de Arbolado Público N° 7874 para agilizar el procedimiento que los municipios deben realizar para ser autorizados a quitar un ejemplar, un trámite criticado por diversos jefes comunales que veían "maniatados" a la hora de enfrentar la problemática ante sus vecinos.

El texto que ya tiene media sanción del Senado propone una descentralización operativa y técnica , otorgando mayor autonomía a los municipios bajo lineamientos ambientales. La Cámara de Diputados le dio despacho la semana pasada pero no llegó al recinto porque se estaban analizando algunas sugerencias, ninguna de relevancia, indicaron desde el oficialismo, por lo que se espera que sea aprobada el próximo miércoles.

diputados, legislatura, 2026 Cámara de Diputados.

Qué cambia para los municipios: mayor autonomía y responsabilidad

Durante tormentas o fuertes ráfagas de viento Zonda, los árboles en mal estado pueden caer y generar graves tragedias, pero también significan un riesgo aquellos que quedan debilitados o inestables, convirtiéndose en una amenaza latente. Asimismo, los legisladores, algunos exintendentes, ejemplificaron que existen otras circunstancias como la impermeabilización de canales, el avance de la urbanización o poda incorrecta.

Actualmente, en caso de querer quitar un ejemplar, las municipalidades deben pedirle autorización al Ejecutivo, lo que demora meses. Para cambiar esa dinámica, el proyecto modifica los artículos 5, 20, 21, 22, 24 y 51 de la normativa vigente para darle la jurisdicción exclusiva a los municipios sobre el arbolado en calles, rutas y plazas de dominio municipal. Los legisladores plantearon que el trabajo deberá ser mancomunado entre distintas áreas.

En ese sentido, sostuvieron que será fundamental la tarea conjunta entre la Dirección Provincial de Vialidad, Hidráulica, Irrigación, y las comunas, fundamentalmente en los casos que se presenten en las zonas rurales.

image.png Arbolado y bacheo en la Ciudad de Mendoza.

Los lineamientos que deberán cumplir los municipios

De aprobarse esta reforma, los intendentes deberán presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años ante la Provincia, con informes de ejecución anuales, ya que se planteó que se haga foco en una planificación ambiental más abarcativa.

En ese sentido, deberán apuntar a la transición al policultivo para fomentar el uso de diversas especies combinadas para evitar que plagas masivas -como las que históricamente afectaron al olmo en Mendoza- destruyan grandes superficies verdes de forma simultánea.

Árbol caído en Luján de Cuyo. Arbolado público de Mendoza.

En materia de eficiencia hídrica, la iniciativa propone la incorporación de especies con copas más pequeñas y mantenimiento económico mediante "poda mínima" para reducir la generación de residuos y optimizar el beneficio de sombra según la orientación solar.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, para jurisdicciones provinciales y nacionales, mientras que cada municipio deberá designar su propia área responsable.

El rol de la Provincia

La Provincia también tendrá atribuciones específicas -dice la propuesta- orientadas a:

Impulsar medidas que integren los oasis regionales en el control, la protección y la preservación del arbolado público.

del arbolado público. Implementar programas obligatorios de educación ambiental en escuelas públicas .

. Brindar asesoramiento y apoyo para la organización de programas de valorización y mantenimiento del arbolado y sus sistemas de riego.

Además, entre sus funciones estará la promoción y valorización del arbolado público, impulsando campañas de concientización y el uso de herramientas económicas, jurídicas y comunicacionales. A su vez, se establece que la Provincia deberá involucrar a sectores productivos y comerciales.