Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos

Por Luis Calizaya







Mendoza vivió una de las tormentas más intensas de los últimos años. En poco más de una hora, pasadas las 15, varios departamentos recibieron una gran descarga de agua, precedida por fuertes vientos en el Gran Mendoza y acompañada por caída ocasional de granizo.

Aunque el fenómeno había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional, sus consecuencias provocaron serias afectaciones en el tránsito y la infraestructura de zonas pobladas, con inundaciones, acequias y cauces desbordados, caída de árboles y rescates de personas, entre ellas niños.

El paso de la tormenta por Mendoza: qué daños dejó De norte a sur, la provincia de Mendoza atravesó con intensidad el fenómeno climático pronosticado para este viernes, tal como reflejan los primeros relevamientos de Defensa Civil:

Capital: Árboles caídos: 6

6 Derrumbe de techo: 1

1 Poste caído: 1 Total: 9

Guaymallén: Árboles caídos: 2

2 Poste caído: 1

1 Casa inundada: 2

2 Cable cortado: 1 Total: 6



Godoy Cruz: Árboles caídos: 6

6 Ramas caídas: 2

2 Cable cortado: 1

1 Incidente - rescate: en Las Compuertas, dotaciones de bomberos del cuartel central y de Godoy Cruz trabajaron en el rescate de 4 niños, los cuales pudieron salir y se encuentran resguardados y en buen estado de salud.



Total: 8 Las Heras: Árboles caídos: 2

2 Rama caída: 1 Total: 3 30 enero - Árbol caído - Las Heras La fuerza de la tormenta en Las Heras: cayeron varios árboles e interrumpieron varios caminos. Foto: gentileza Luján de Cuyo: Árbol caído: 1

1 Cable cortado: 1 Total: 2



Una fuerte corriente de agua arrastró una topadora que trabajaba en la zona de aluviones, a la altura de Anchoris.



Hay un operativo en marcha para rescatar a una persona.



Extremar precauciones al circular. pic.twitter.com/JerhiuLw1H — Sitio Andino (@sitioandinomza) January 30, 2026 Junín: Árbol caído: 1 Total: 1 Incidentes totales generales: 28 Cómo seguirá el tiempo en Mendoza: el pronóstico extendido Sábado 31 de enero: Seguirá caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tiempo inestable. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C

Seguirá caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tiempo inestable. | Domingo 1 de febrero: El cielo estará parcialmente nublado. Máxima: 31 °C | Mínima: 22 °C.

El cielo estará parcialmente nublado. Máxima: 31 °C | Mínima: 22 °C. Lunes 2 de febrero: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. Martes 3 de febrero: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura e inestable hacia la noche, vientos del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura e inestable hacia la noche, vientos del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Miércoles 4 de febrero: Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C