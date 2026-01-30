Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos

Mendozavivió una de las tormentas más intensas de los últimos años. En poco más de una hora, pasadas las 15, varios departamentos recibieron una gran descarga de agua, precedida por fuertes vientos en el Gran Mendoza y acompañada por caída ocasional de granizo.
Incidente - rescate: en Las Compuertas, dotaciones de bomberos del cuartel central y de Godoy Cruz trabajaron en el rescate de 4 niños, los cuales pudieron salir y se encuentran resguardados y en buen estado de salud.
#Palmares | El shopping Palmares se inundó por el fuerte temporal
La intensa lluvia anegó pasillos y generó caos entre los visitantes, con videos que se viralizaron en redes sociales. pic.twitter.com/Ecs8watmuV