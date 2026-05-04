El Sistema Único de Boleto Electrónico ya llegó al este provincial: líneas y beneficios.

Luego de implementarse en Lavalle, este sistema de pago del boleto -que ya funciona en el Gran Mendoza y San Rafael- arribó a la Zona Este provincial. Los pasajeros podrán utilizar la app MendoTran Cuándo Subo para consultar los horarios en tiempo real y abonar con la Tarjeta SUBE, tarjetas bancarias y códigos QR de billeteras virtuales.

En qué líneas ya puede utilizarse la SUBE Líneas habilitadas (incluidos todos sus ramales) que circulan por los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 748, 749, 751, 754, 755, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 798, 799.

5 de mayo, sube, media distancia, boleto, micros, colectivos, terminal de omnibus.jpg Foto: Yemel Fil Cómo pagar el boleto En estas líneas es posible abonar los viajes con: tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard; celulares y relojes con tecnología NFC asociados; Tarjeta SUBE física y digital; código QR. Con tarjeta SUBE : acercarla al validador hasta que la pantalla confirme el pago.

: acercarla al validador hasta que la pantalla confirme el pago. Con tarjetas sin contacto o dispositivos con NFC : apoyar la tarjeta, celular o dispositivo en el validador, igual que con SUBE, y aguardar la confirmación.

: apoyar la tarjeta, celular o dispositivo en el validador, igual que con SUBE, y aguardar la confirmación. Con código QR: generar el código QR desde la billetera virtual o desde la app SUBE y acercar la pantalla del celular a la cámara lectora del validador para que el sistema lo escanee. Beneficios disponibles con SUBE Carga a Bordo : para acreditar las cargas electrónicas directamente en el colectivo.

: para acreditar las cargas electrónicas directamente en el colectivo. Atributo a Bordo : para activar o actualizar beneficios sociales también apoyando la tarjeta en el validador.

: para activar o actualizar beneficios sociales también apoyando la tarjeta en el validador. Beneficios sociales otorgados por la provincia de Mendoza , como tarifas diferenciales o abonos específicos según el tipo de usuario o la frecuencia de uso del transporte.

, como tarifas diferenciales o abonos específicos según el tipo de usuario o la frecuencia de uso del transporte. Descuentos por transbordo: los usuarios van a poder acceder pagando con la tarjeta SUBE a los descuentos por combinaciones de colectivos.