Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: rige alerta amarilla y naranja por tormentas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticiparon para este viernes en la provincia de Mendoza una alerta amarilla y otra naranja por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes durante la tarde y hasta la noche .

Finalmente, pasadas las 15 de este viernes , el impactante fenómeno se concretó con intensas precipitaciones en varios departamentos del Gran Mendoza y el sur provincial , lo que afectó a la población con caída de ramas, calles anegadas y cauces y arroyos desbordados .

Gran Mendoza, Valle de Uco y las zonas Centro y Este fueron alcanzadas por una alerta amarilla , acompañada por caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica , abundantes precipitaciones en cortos períodos y fuertes ráfagas . Se trató de un escenario que había sido anticipado y que finalmente se cumplió, según lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional .

Asimismo, se emitió una alerta naranja para San Rafael, General Alvear y Malargüe , donde se esperaban precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros , con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

El mapa de la lluvia por la provincia

Minutos antes de las 15, una alerta comenzó a activarse en distintas zonas del Gran Mendoza. En Ciudad, una formación de nubes avanzó desde el sur, cubrió por completo el cielo y estuvo acompañada por truenos y vientos fuertes, antes de dar paso a lluvias moderadas que se desplazaron hacia Godoy Cruz y Maipú.

30 enero - Tormenta - Mendoza

Según informó Defensa Civil, en Luján de Cuyo se registraron lluvias intensas y caída de granizo en la localidad de Ugarteche, con afectación sobre la Ruta Nacional N.º 40, así como en la zona céntrica del departamento y en Anchoris. También se reportó caída de granizo en el embalse El Carrizal.

Al sur de Potrerillos y al norte de Los Cerrillos se produjeron lluvias intensas que afectaron la ruta de Los Cerrillos.

En el departamento de Tunuyán, las precipitaciones fueron abundantes y provocaron anegamientos en distintos caminos y cauces, como en El Peral y el arroyo El Molino.

En Las Heras, en el Aeropuerto El Plumerillo y el Borbollón, y al oeste de Guaymallén también se registraron lluvias intensas, al igual que en Phillips, Medrano, Los Barriales, La Isla y Rodríguez Peña, en el departamento de Junín.

En San Martín, Rivadavia y el sector sur de Lavalle también se registró una fuerte caída de lluvia, al igual que en San Rafael, en distintas localidades como Ciudad, Cuadro Benegas y el norte de Rama Caída.

En tanto, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, advirtió a los conductores que extremen las precauciones para evitar accidentes. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Frenar y esperar a que pase la lluvia.

Circular a baja velocidad y con las balizas encendidas.

Ante tormentas eléctricas, mantener los vidrios del vehículo cerrados para reducir riesgos.

En badenes, arroyos o cauces aluvionales, detener la marcha y esperar a que mejoren las condiciones.

Calles anegadas, vehículos arrastrados y un shopping inundado: el saldo de la tormenta

Además de provocar cortes de luz, inundar calles y complicar el tránsito en puntos clave por el desborde de acequias, la Ciudad de Mendoza no quedó exenta de las consecuencias de la intensa lluvia, que minutos antes había sido anunciada por una fuerte ráfaga de viento que causó la caída de ramas.

Desde Aguas Mendocinas informaron que, debido a las fuertes tormentas que afectaron al Área Metropolitana y al Piedemonte, se registraron crecientes que impactaron en el ingreso de agua a los establecimientos potabilizadores, lo que derivó en un corte momentáneo del servicio.

30 enero - Corte Metrotranvía - Mendoza El paso de la tormenta: se produjo un corte momentáneo del Metrotranvía por presencia de ramas. Foto: Ministerio de Transporte Mendoza

Asimismo, se informó que los cortes de energía eléctrica provocaron la detención de los sistemas de bombeo en los barrios La Favorita y Flores. Trabajará en la normalización del servicio una vez que mejoren las condiciones climáticas.

El shopping Palmares Mall tampoco escapó a las consecuencias de la lluvia: el agua ingresó al interior del complejo, afectando locales comerciales y pasillos, mientras algunas personas transitaban por el lugar.

El tránsito también resultó afectado, con vehículos arrastrados por el agua y una escena impactante en la Ruta 40, a la altura de Anchoris, donde una máquina topadora quedó rodeada por el caudal. El conductor debió ser auxiliado.

Inestabilidad en Alta Montaña

La inestabilidad también alcanzará a la alta montaña y al Paso internacional Los LIbertadores. Hay que tener atención en la Ruta 7 porque en sectores de Uspallata podría haber tormentas.