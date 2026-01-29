Quién era Narela Barreto, la argentina de 27 años que fue hallada sin vida en Estados Unidos

La muerte de Narela Micaela Barreto , la joven argentina que estaba desaparecida desde el 21 de enero en Los Ángeles , generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y allegados . La noticia fue confirmada horas después de que su entorno denunciara públicamente la falta de contacto y activara distintos mecanismos de búsqueda en Estados Unidos .

Narela tenía 27 años y antes de viajar a Estados Unidos vivía en Banfield , partido de Lomas de Zamora , en la provincia de Buenos Aires.

paradero Hallaron sin vida a una argentina que era buscada en Estados Unidos

Desde mediados de 2024 , Narela se había radicado en Estados Unidos. Primero vivió en Miami y luego se trasladó a Los Ángeles , donde alquilaba un departamento en el centro de la ciudad y vivía sola.

Trabajaba en distintos empleos, entre ellos como moza , mientras buscaba mejores oportunidades económicas lejos de Argentina. Antes de emigrar, colaboraba con el kiosco familiar y se destacaba por hablar inglés con fluidez , lo que le permitía desempeñarse también como traductora en distintas ocasiones.

narela barreto, desaparición, buenos aires Narela Micaela Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield y vivía en Estados Unidos hace poco tiempo Foto: Instagram @ayelen_priiii

Sus allegados la describían como una joven trabajadora, independiente y muy cercana a su familia, con la que mantenía contacto frecuente y a la que incluso enviaba dinero desde el exterior.

La desaparición y las primeras investigaciones

Tras perder contacto con ella, sus familiares activaron todos los canales posibles. "Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada", aseguró a TN Milagros, su prima.

El último mensaje que Narela envió fue a su madre. "Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella", explicó. También aclaró que no había información sobre una pareja que pudiera aportar datos relevantes. Horas después de esas declaraciones, la familia confirmó el fallecimiento de la joven.

El celular apagado y la búsqueda contrarreloj

En diálogo con Telenoche, Milagros relató cómo fueron las horas previas a la desaparición. "El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes. El celular estaba prendido porque le llegaban las dos tildes", contó. Sin embargo, poco después el teléfono dejó de emitir señal: "Apenas nos enteramos de la desaparición, el celular se apagó. No le llegaron más los mensajes".

narela barreto Narela había viajado por última vez a Los Ángeles en junio de 2024

Desde ese momento, amigos y conocidos comenzaron a repartir folletos y a difundir la búsqueda en redes y distintos puntos de la ciudad. En paralelo, los padres recurrieron al consulado argentino en Estados Unidos, donde confirmaron que no había inconvenientes migratorios.

Un último mensaje y un viaje en auto

Narela había viajado por última vez a Los Ángeles en junio de 2024. "Ella era traductora, porque sabía inglés. Acá tenía un kiosco, trabajábamos con ella. Decidió irse por un casamiento y se quedó a trabajar allá para progresar", explicó su prima.

El mensaje final a su madre fue simple y cotidiano: "Dijo que se iba a trabajar". La familia intentó reconstruir con quién estuvo en sus últimas horas. "No sé con quién habrá hablado, tenía muchas amigas", señaló Milagros.

La investigación y las circunstancias de la muerte

El padre de Narela viajó a Estados Unidos para intentar acceder a cámaras de seguridad y seguir el rastro de su hija. "El que la vio fue un chico del edificio, la vio subirse a un auto de aplicación. Más de eso no sabemos", detalló la prima.

La policía de Los Ángeles intervino el celular de la joven para rastrear movimientos y contactos. Mientras tanto, familiares y amigos siguieron cada pista disponible.

Ahora, las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de Narela Barreto, mientras su entorno atraviesa horas de profundo dolor y pide esclarecimiento sobre lo ocurrido.