29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Dolor

Quién era Narela Barreto, la argentina de 27 años que fue hallada sin vida en Estados Unidos

Había desaparecido el 21 de enero y era intensamente buscada por su familia y amigos. Vivía sola en Estados Unidos y había emigrado desde Banfield en busca de un futuro mejor.

Cómo fueron las últimas horas de la joven argentina

Cómo fueron las últimas horas de la joven argentina

Por Sitio Andino Policiales

La muerte de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida desde el 21 de enero en Los Ángeles, generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y allegados. La noticia fue confirmada horas después de que su entorno denunciara públicamente la falta de contacto y activara distintos mecanismos de búsqueda en Estados Unidos.

La historia de la joven que viajó a Estados Unidos con el sueño de progresar

Narela tenía 27 años y antes de viajar a Estados Unidos vivía en Banfield, partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Lee además
Donald Trump, Irán y un conflicto que vuelve a escalar
Alarmas mundiales

Donald Trump, Irán y un conflicto que vuelve a escalar
Conmoción. Hallaron muerta a una argentina en Estados Unidos.
paradero

Hallaron sin vida a una argentina que era buscada en Estados Unidos

Desde mediados de 2024, Narela se había radicado en Estados Unidos. Primero vivió en Miami y luego se trasladó a Los Ángeles, donde alquilaba un departamento en el centro de la ciudad y vivía sola.

Trabajaba en distintos empleos, entre ellos como moza, mientras buscaba mejores oportunidades económicas lejos de Argentina. Antes de emigrar, colaboraba con el kiosco familiar y se destacaba por hablar inglés con fluidez, lo que le permitía desempeñarse también como traductora en distintas ocasiones.

narela barreto, desaparición, buenos aires
Narela Micaela Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield y vivía en Estados Unidos hace poco tiempo

Narela Micaela Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield y vivía en Estados Unidos hace poco tiempo

Sus allegados la describían como una joven trabajadora, independiente y muy cercana a su familia, con la que mantenía contacto frecuente y a la que incluso enviaba dinero desde el exterior.

La desaparición y las primeras investigaciones

Tras perder contacto con ella, sus familiares activaron todos los canales posibles. "Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada", aseguró a TN Milagros, su prima.

El último mensaje que Narela envió fue a su madre. "Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella", explicó. También aclaró que no había información sobre una pareja que pudiera aportar datos relevantes. Horas después de esas declaraciones, la familia confirmó el fallecimiento de la joven.

El celular apagado y la búsqueda contrarreloj

En diálogo con Telenoche, Milagros relató cómo fueron las horas previas a la desaparición. "El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes. El celular estaba prendido porque le llegaban las dos tildes", contó. Sin embargo, poco después el teléfono dejó de emitir señal: "Apenas nos enteramos de la desaparición, el celular se apagó. No le llegaron más los mensajes".

narela barreto
Narela había viajado por última vez a Los Ángeles en junio de 2024

Narela había viajado por última vez a Los Ángeles en junio de 2024

Desde ese momento, amigos y conocidos comenzaron a repartir folletos y a difundir la búsqueda en redes y distintos puntos de la ciudad. En paralelo, los padres recurrieron al consulado argentino en Estados Unidos, donde confirmaron que no había inconvenientes migratorios.

Un último mensaje y un viaje en auto

Narela había viajado por última vez a Los Ángeles en junio de 2024. "Ella era traductora, porque sabía inglés. Acá tenía un kiosco, trabajábamos con ella. Decidió irse por un casamiento y se quedó a trabajar allá para progresar", explicó su prima.

El mensaje final a su madre fue simple y cotidiano: "Dijo que se iba a trabajar". La familia intentó reconstruir con quién estuvo en sus últimas horas. "No sé con quién habrá hablado, tenía muchas amigas", señaló Milagros.

La investigación y las circunstancias de la muerte

El padre de Narela viajó a Estados Unidos para intentar acceder a cámaras de seguridad y seguir el rastro de su hija. "El que la vio fue un chico del edificio, la vio subirse a un auto de aplicación. Más de eso no sabemos", detalló la prima.

La policía de Los Ángeles intervino el celular de la joven para rastrear movimientos y contactos. Mientras tanto, familiares y amigos siguieron cada pista disponible.

Ahora, las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de Narela Barreto, mientras su entorno atraviesa horas de profundo dolor y pide esclarecimiento sobre lo ocurrido.

Temas
Seguí leyendo

Milei destacó a Trump como "un aporte fundamental" para garantizar la paz global en el acto por el Holocausto

Desapareció en Los Ángeles una joven argentina de 21 años y su familia pide ayuda

Al menos 22 personas mueren por la tormenta extrema de hielo y nieve en Estados Unidos

Tormenta invernal histórica paraliza a Estados Unidos: apagones, vuelos cancelados y al menos cinco muertos

Milei regresa a Estados Unidos para encabezar un mega evento financiero en Wall Street

Menem se reunió con el embajador de EEUU y Trump ratificó su apoyo a la Argentina

Foro de Davos y Estados Unidos: "Hay un marco global beligerante con posibilidades concretas a nivel bélico"

Nueva York declara el estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

LO QUE SE LEE AHORA
Violento robo a una mujer en el barrio 8 de abril de Las Heras. 
el ladrón escapó corriendo

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

Las Más Leídas

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

Violento robo a una mujer en el barrio 8 de abril de Las Heras. 
el ladrón escapó corriendo

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

El estado del Paso Los Libertadores para este jueves 29 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 29 de enero