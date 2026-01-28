Desapareció en Los Ángeles una joven argentina de 21 años y su familia pide ayuda

Una joven argentina de 21 años se encuentra desaparecida desde hace una semana en la ciudad estadounidense de Los Ángeles . Sus familiares, preocupados por la noticia, iniciaron una intensa búsqueda y solicitaron la intervención de las autoridades .

Se trata de Narela Micaela Barreto , oriunda de la localidad bonaerense de Banfield , partido de Lomas de Zamora , quien se mudó a Estados Unidos hace dos años y actualmente alquilaba un departamento en esa ciudad.

La desaparición fue reportada públicamente por una prima de la joven , quien difundió un mensaje a través de las redes sociales reclamando respuestas de las fuerzas policiales estadounidenses , según pudo saber Noticias Argentinas.

"Ella es Narela Micaela Barreto, es argentina. La estamos buscando desde el día 21-01-2026, desapareció en la ciudad de Los Ángeles. Necesitamos saber sobre su paradero ", expresó la familiar en su publicación.

De acuerdo al testimonio de sus seres queridos, la familia se comunicó con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con el objetivo de confirmar si la joven había sido detenida por personal del organismo. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada, ya que no existe registro de una detención.

Ante la falta de novedades, la familia solicitó la colaboración de la comunidad y de los medios de comunicación, pidiendo especialmente la difusión de la imagen del rostro de Narela para facilitar su identificación y lograr dar con su paradero.