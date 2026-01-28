Abuso sexual: cámaras ocultas y nuevos testimonios complican al empresario Marcelo Porcel

La situación judicial del empresario Marcelo Porcel se coplicó aún más tras conocerse el resultado de los peritajes informáticos. Los investigadores detectaron dispositivos de filmación encubiertos instalados en lugares estratégicos de su domicilio particular, lo que agrava las sospechas de una logística orquestada para cometer los abusos sexuales contra los compañeros de sus hijos.

Según reveló el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti, las pericias científicas sobre el teléfono del imputado confirmaron la existencia de capturas de pantalla de videofilmaciones realizadas a través de un lente oculto. Este dispositivo estaba orientado directamente hacia el baño del dormitorio de sus hijo s, un espacio utilizado frecuentemente por los adolescentes que se quedaban a dormir o compartían actividades tras ir al colegio Palermo Chico.

El avance del expediente también se apoya en los crudos testimonios brindados por los menores. Uno de los adolescentes, que tenía 13 años al momento de los hechos iniciales en 2022 , relató con precisión cómo Porcel utilizaba el alcohol y el dinero para vulnerar sus límites.

La manipulación emocional también formaba parte del accionar denunciado. Las víctimas recibían transferencias de dinero por Mercado Pago con mensajes que decían "te quiero" o reclamos de atención como "me tenés abandonado". “Para Navidad me transfirió $100.000 y me puso ‘Feliz Navidad’ y una foto de una frase como que ‘la Navidad no es lo que está debajo del árbol, sino en la gente con la que lo pasás’. Y me dijo: ‘ Se lo mandó nada más a personas que son importantes para mí’ y ‘te quiero’”.

Uno de los puntos más oscuros de la declaración fue el manoseo bajo la excusa de realizar masajes deportivos, momento en que el empresario llegaba a los genitales de los chicos provocando situaciones de extrema incomodidad. “Marcelo me dice: ‘Tenés que probar mis masajes para las piernas’. Y va y me empieza a hacer masajes subiendo por la pierna, masajeando, hasta que llega a mis testículos y me manoseó, me toqueteó el testículo y ahí me sentí medio incómodo y me empecé a mover”.

Incluso en una oportunidad, Porcel le dijo a una de las víctimas: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata. Te tenés que dejar, o sea, si vos estás una noche, te tenés que dejar tocar por una persona que tiene plata para tener plata. Y sumó que luego le lanzó: “Vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos…”.

Marcelo Porcel, empresario abusador sexual El empresario Marcelo Porcel acusado de abuso sexual infantil

Pruebas que complican al empresario

La querella sostiene que Marcelo Porcel actuaba de manera sistemática y premeditada, aprovechando la confianza de los padres que dejaban a sus hijos bajo su responsabilidad. Entre los elementos que hoy forman parte del expediente se destacan:

Capturas de video obtenidas mediante cámaras ocultas en baños y habitaciones.

obtenidas mediante cámaras ocultas en baños y habitaciones. Mensajes de WhatsApp con connotación sexual y manipulación afectiva.

con connotación sexual y manipulación afectiva. Comprobantes de transferencias de dinero utilizadas como método de captación o premio.

utilizadas como método de captación o premio. Testimonios en Cámara Gesell validados por psicólogos especialistas.

Frente a la contundencia de estos nuevos hallazgos, la querella solicitó formalmente la detención inmediata del empresario, quien actualmente solo posee una restricción de acercamiento. La imputación incluye delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. La Justicia deberá decidir ahora si el riesgo procesal amerita que Porcel espere el juicio tras las rejas.