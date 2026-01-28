Video: rescatan aves silvestres vendidas por redes sociales en allanamientos en San Martín y Las Heras

Tras el rescate, las aves fueron trasladadas al Centro de Rescate YPF, donde recibieron atención veterinaria

La venta ilegal de aves silvestres a través de plataformas digitales volvió a quedar al descubierto tras un operativo coordinado entre organismos provinciales y la Justicia. La investigación se inició a partir de rastreos en redes sociales y culminó con allanamientos y secuestros .

La intervención se concretó tras una investigación del Departamento de Fauna Silvestre , dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque , con apoyo de personal policial de delitos no especializados. A partir de los rastreos digitales, se detectaron publicaciones vinculadas a la venta de fauna protegida.

Acción policial Cayó el menor que hirió con un arma blanca a un joven en Malargüe

Plan Estratégico contra el Abigeato Decomisan más de 10 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

Las tareas derivaron en allanamientos en los departamentos de San Martín y Las Heras , donde se constató la tenencia ilegal de aves silvestres sin documentación que acreditara su origen legal.

#Policiales | Rescataron ejemplares de fauna silvestre que se vendían en redes sociales´. Los allanamientos se realizaron en San Martín y Las Heras. pic.twitter.com/lHZHpHjhmZ

Durante los procedimientos, se logró la incautación de múltiples ejemplares , entre ellos loro hablador (Amazona aestiva), siete cuchillos (Saltator aurantiirostris), rey del bosque (Pheucticus aureoventris), cardenal copete rojo (Paroaria cristata), cabecita negra (Spinus magellanicus), cimarrón (Carduelis carduelis) y reina mora (Cyanocompsa brissonii), entre otras especies.

allanamiento, aves, policía de mendoza Durante los procedimientos, se logró la incautación de múltiples ejemplares Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Sospechas de tráfico de aves

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, informó que las personas responsables fueron individualizadas y puestas a disposición de la Justicia, en el marco de actuaciones por infracción a la normativa de protección de fauna silvestre.

El funcionario advirtió que varias de las especies rescatadas no poseen distribución natural en la provincia, lo que evidencia posibles maniobras de tráfico interprovincial de fauna. Además, señaló que nueve de cada diez animales mueren durante la captura o el traslado, debido a asfixia, deshidratación o manejo violento.

El rol de las plataformas digitales en el tráfico ilegal

Haudet también alertó sobre el cambio en las modalidades delictivas y sostuvo que el tráfico de aves, que antes se realizaba en mercados ocultos o ferias, hoy se desarrolla a través de plataformas digitales, lo que facilita prácticas más rápidas, anónimas y masivas.

fauna silvestre, Mendoza, aves, multas, tenencia ilegal La intervención se concretó tras una investigación del Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque Foto: Prensa Gobierno de Mendoza (Archivo)

Tras el rescate, las aves fueron trasladadas al Centro de Rescate YPF, donde recibieron atención veterinaria y comenzaron un proceso de evaluación sanitaria y rehabilitación. Estos procedimientos resultan clave para determinar su estado de salud y, cuando es posible, planificar su reinserción en ambientes adecuados.

Desde los organismos intervinientes recordaron que el comercio ilegal de vida silvestre constituye uno de los negocios ilícitos más lucrativos a nivel mundial y provoca graves consecuencias ambientales, sanitarias y ecológicas.

Finalmente, remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para detectar estos delitos y difundieron los canales oficiales de denuncia ante casos de tenencia, venta o captura ilegal de fauna silvestre.