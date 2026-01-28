Maipú: policías hicieron de parteros en plena madrugada

Un grupo de efectivos de la Policía de Mendoza se vistió de héroes en Maipú al asistir a una mujer durante su trabajo de parto y ayudarla a dar a luz a su hija, para luego dar aviso al personal médico, el cual completó el traslado de la joven madre a un hospital de la zona.

El hecho ocurrió minutos después de las 4 en el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio, en Maipú, donde uniformados de la Unidad Especial de Patrullaje de Maipú, con el apoyo de personal de la Comisaría 49, asistieron a una joven de 27 años.

Tras la asistencia, la madre quedó internada en el hospital Paroissien y tanto ella como su hija, se encuentran en perfecto estado de salud.

De acuerdo a lo informado oficialmente, cerca de las 4.15 ingresó al 911 un llamado de urgencia que alertaba sobre una mujer con trabajo de parto en una casa del barrio 25 de Mayo.

Personal de la Policía de Mendoza que realizaba patrullajes por esa zona de Maipú se acercó al domicilio y los efectivos, al ingresar, advirtieron que la joven madre estaba a punto de dar a luz.

Sin tiempo de realizar un traslado a un centro asistencial, se comunicaron con el Servicio de Emergencias Coordinado y a través de un operador, los uniformados comenzaron a recibir indicaciones para asistir a la madre en el parto, tal como se realiza en este tipo de episodios.

De esta forma, en el ingreso al hogar la mujer dio a luz, por lo que el personal policial procedió a recibir a la recién nacida y a realizar la ligadura del cordón umbilical siguiendo indicaciones del personal mencionado.

Posteriormente arribó una ambulancia del SEC, que trasladó a la madre y a la bebé al Hospital Paroissien, quedando ambas en buen estado de salud.