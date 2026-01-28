28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

El Instituto Provincial de la Vivienda habilitó una herramienta por tiempo limitado orientada a quienes cumplen con sus obligaciones. El plazo para acceder vence el 23 de marzo.

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En un escenario donde cumplir con el pago regular de las cuotas se volvió un desafío para muchas familias beneficiarias, el Instituto IPV puso en marcha una estrategia que combina incentivo económico y previsibilidad financiera, tanto para los adjudicatarios como para el propio organismo.

Lee además
El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la entrega de 142 viviendas en un barrio de Tunuyán
en vista flores

Alfredo Cornejo entregó en Tunuyán el barrio más grande de su gestión
Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

Así, el IPV habilitó un descuento del 15% para quienes decidan adelantar el pago de las cuotas del primer semestre de 2026 o del año completo, siempre que se encuentren al día. El beneficio puede aprovecharse hasta el 23 de marzo y alcanza tanto a quienes paguen seis como doce meses por adelantado.

Cómo acceder al beneficio

El trámite puede realizarse en todas las bocas de cobranza habilitadas y también de manera online, a través del sitio web oficial o la App del IPV.

Para iniciar el proceso, el adjudicatario debe ingresar al sitio del Instituto y seleccionar la opción “Pagá tu factura on line” o “Tu factura vigente”. Allí deberá cargar su DNI o el código de adjudicatario para acceder a las boletas disponibles.

El sistema permite elegir entre la boleta mensual, semestral o anual. En ese paso, se puede optar por imprimir la boleta para pagar de forma presencial o continuar con el pago digital, que redirige automáticamente a la plataforma de E-Pagos para seleccionar el medio de pago.

Desde el organismo aclararon que las boletas correspondientes al pago semestral y anual vencen el 23 de marzo, mientras que las boletas mensuales mantienen su vencimiento habitual el día 21 de cada mes.

El mismo procedimiento también está disponible desde la App del Instituto Provincial de la Vivienda, que puede descargarse en dispositivos Android a través de Google Play.

Sostener el sistema de viviendas

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda destacaron que este tipo de acciones apunta a consolidar un sistema de financiamiento genuino, que permita seguir invirtiendo en la construcción de nuevas viviendas. El objetivo, remarcan, es que el cumplimiento de hoy se traduzca en más soluciones habitacionales para los mendocinos en el futuro.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

Sitio Andino y Andesmar te llevan al show de Bad Bunny en River: cómo participar

El después de la tormenta en Mendoza: un incendio, rutas cortadas y 44 intervenciones

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 28 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 28 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 28 de enero

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

LO QUE SE LEE AHORA
Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

¿Se van las lluvias en Mendoza? El detalle del tiempo día por día.
Calor, humedad y tormentas

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

Qué dijo el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Fue detenido el fin de semana

Alejandro Gullé habló sobre el caso del joven acusado de tener más de 100 detenciones: "No existen"

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena