La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puso en marcha una medida que ayuda a cientos de familias a mantener sus cuotas al día y a la vez sostener las políticas habitacionales.

En un escenario donde cumplir con el pago regular de las cuotas se volvió un desafío para muchas familias beneficiarias , el Instituto IPV puso en marcha una estrategia que combina incentivo económico y previsibilidad financiera , tanto para los adjudicatarios como para el propio organismo.

Así, el IPV habilitó un descuento del 15% para quienes decidan adelantar el pago de las cuotas del primer semestre de 2026 o del año completo , siempre que se encuentren al día. El beneficio puede aprovecharse hasta el 23 de marzo y alcanza tanto a quienes paguen seis como doce meses por adelantado.

El trámite puede realizarse en todas las bocas de cobranza habilitadas y también de manera online , a través del sitio web oficial o la App del IPV.

Para iniciar el proceso, el adjudicatario debe ingresar al sitio del Instituto y seleccionar la opción “Pagá tu factura on line” o “Tu factura vigente”. Allí deberá cargar su DNI o el código de adjudicatario para acceder a las boletas disponibles.

El sistema permite elegir entre la boleta mensual, semestral o anual. En ese paso, se puede optar por imprimir la boleta para pagar de forma presencial o continuar con el pago digital, que redirige automáticamente a la plataforma de E-Pagos para seleccionar el medio de pago.

Desde el organismo aclararon que las boletas correspondientes al pago semestral y anual vencen el 23 de marzo, mientras que las boletas mensuales mantienen su vencimiento habitual el día 21 de cada mes.

El mismo procedimiento también está disponible desde la App del Instituto Provincial de la Vivienda, que puede descargarse en dispositivos Android a través de Google Play.

Sostener el sistema de viviendas

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda destacaron que este tipo de acciones apunta a consolidar un sistema de financiamiento genuino, que permita seguir invirtiendo en la construcción de nuevas viviendas. El objetivo, remarcan, es que el cumplimiento de hoy se traduzca en más soluciones habitacionales para los mendocinos en el futuro.