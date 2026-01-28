Sitio Andino y Andesmar te llevan al show de Bad Bunny en River: cómo participar

Ver a Bad Bunny en vivo, en el estadio Monumental de River Plate , ya no es solo un deseo lejano. Sitio Andino y Andesmar lanzaron una propuesta especial para que quienes participen puedan viajar a Buenos Aires y ser parte de uno de los shows más esperados del año, con una experiencia completa que incluye entradas, traslado y alojamiento.

El recital de la gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" será el 15 de febrero y la convocatoria estará abierta hasta el miércoles 11 de febrero, fecha en la que se anunciarán las personas que viajarán a vivir un concierto único .

La propuesta va mucho más allá de conseguir una entrada. Se trata de una experiencia integral pensada para que el público solo se preocupe por disfrutar del show. La propuesta incluye:

De esta manera, los ganadores podrán salir desde Mendoza rumbo al Monumental y vivir el espectáculo en primera persona, sin complicaciones.

Cómo participar

Para que la participación sea válida, es obligatorio cumplir con todos los pasos establecidos:

Seguir las cuentas de Instagram @sitioandinomza y @andesmarturismo

@sitioandinomza y @andesmarturismo Compartir el posteo oficial publicado en @sitioandinomza y mencionar en los comentarios a tres amigos

a tres amigos Completar el formulario de Google con todos los datos solicitados, que se encuentra disponible en el link de la biografía de Instagram de @sitioandinomza

Solo quienes completen correctamente cada uno de estos pasos quedarán inscriptos en el sorteo. El miércoles 11 de febrero se dará a conocer quiénes serán los elegidos para viajar y asistir al recital.

Un show que promete mucho baile y diversión

Bad Bunny es uno de los artistas más influyentes de la música urbana a nivel mundial. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una gira internacional que viene convocando multitudes, el cantante puertorriqueño se consolidó como un fenómeno global que trasciende géneros y generaciones.

Cada presentación combina una puesta en escena impactante, producción visual de alto nivel y un repertorio cargado de éxitos. Su paso por River Plate promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del verano en la Argentina.

Desde Mendoza al Monumental, el sueño está al alcance de la mano. Bad Bunny te espera. Sitio Andino y Andesmar te llevan.

BASES Y CONDICIONES

“Sitio Andino y Andesmar te llevan al show de Bad Bunny”

La participación en la presente acción implica el conocimiento y la aceptación total de las siguientes Bases y Condiciones.

1. ORGANIZADORES

La iniciativa es organizada por Sitio Andino y Andesmar Turismo, en adelante “los Organizadores”.

2. VIGENCIA

La promoción tendrá vigencia desde su publicación en redes sociales oficiales de Sitio Andino hasta el día 11 de febrero de 2026 a las 12:00 hs inclusive.

El ganador será anunciado el día 11 de febrero de 2026 a través de las redes sociales oficiales de Sitio Andino.

3. PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años al momento de participar.

Tener domicilio real en la Provincia de Mendoza, República Argentina.

Contar con documento nacional de identidad vigente.

Cumplir correctamente con todos los pasos detallados en el punto 4.

Quedan excluidos empleados de los Organizadores, sus familiares directos, y toda persona vinculada directa o indirectamente a la organización del concurso.

4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para participar, los interesados deberán:

Seguir en Instagram a:

@sitioandinomza

@andesmarturismo

Compartir el posteo del sorteo en sus historias de Instagram.

Comentar el posteo mencionando a 3 (tres) amigos.

Completar obligatoriamente el formulario con sus datos personales reales.

Solo serán consideradas válidas aquellas participaciones que cumplan con todos los requisitos anteriores.

5. PREMIO

El ganador disfrutará de una experiencia completa para dos personas, que incluyen:

2 (dos) entradas Platea Sivori Alta para el show de Bad Bunny en el Estadio Monumental (River Plate), el día 15 de febrero de 2026.

Traslado ida y vuelta en bus desde la Terminal de Ómnibus de Mendoza a la Ciudad de Buenos Aires para dos personas.

Alojamiento en la ciudad de Buenos Aires (hotel y modalidad a definir por el organizador).

No incluye:

Traslados internos en la Ciudad de Buenos Aires (incluido el traslado desde el alojamiento al Estadio River Plate y regreso).

Comidas, bebidas ni gastos de minibar.

Gastos personales del ganador.

Excursiones, actividades adicionales o servicios no mencionados expresamente.

Seguros médicos, de viaje o de asistencia al viajero adicionales.

Cualquier otro gasto no especificado en el apartado “Incluye”.

6. CONDICIONES DEL PREMIO

El premio es personal e intransferible.

No podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni por otros bienes o servicios.

No incluye gastos adicionales no especificados expresamente (comidas, traslados internos, consumos personales, seguros adicionales, etc.).

Las fechas del viaje y del evento son inamovibles y no admiten modificación por parte del ganador.

El traslado se realizará exclusivamente desde y hacia la Terminal de Mendoza, en los horarios y condiciones establecidos por los Organizadores.

El ganador deberá presentarse con DNI vigente para validar identidad.

En caso de que el ganador no pueda viajar, no se presente, no cumpla los requisitos o no responda dentro de las 24 hs posteriores al anuncio, el premio podrá ser reasignado a un suplente.

7. SORTEO Y NOTIFICACIÓN

El sorteo se realizará de forma aleatoria entre todos los participantes válidos.

El ganador será contactado vía mensaje directo de Instagram y WhatsApp utilizando los datos proporcionados en el formulario.

8. RESPONSABILIDAD

Los Organizadores no serán responsables por:

Cancelaciones, reprogramaciones o modificaciones del evento por parte del artista, productora o fuerza mayor.

Daños, pérdidas, accidentes o inconvenientes ocurridos durante el uso del premio, traslado o estadía.

El ganador acepta viajar bajo su exclusiva responsabilidad.

9. USO DE DATOS PERSONALES

Los datos brindados por los participantes serán incorporados a una base de datos propiedad de Sitio Andino, con fines promocionales, comerciales y de remarketing relacionados con esta y futuras acciones, conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

El participante podrá solicitar la modificación o eliminación de sus datos en cualquier momento.

10. AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

El ganador autoriza a los Organizadores a difundir su nombre, imagen y contenido relacionado con el sorteo en redes sociales, web y medios de comunicación, sin derecho a compensación adicional.

11. ACEPTACIÓN

La participación en este sorteo implica la aceptación total e incondicional de las presentes Bases y Condiciones.