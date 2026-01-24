24 de enero de 2026
Sitio Andino
Furor por el Conejo

Bad Bunny en River Plate: habilitan nuevas entradas para sus tres shows en Argentina

El furor por Bad Bunny obliga a liberar nuevos sectores en River Plate. Enterate de los precios y cómo comprar las últimas ubicaciones disponibles ahora.

 Por Analía Martín

El regreso de Bad Bunny a la Argentina generó una expectativa sin precedentes entre sus fanáticos locales. Tras agotarse las primeras localidades en tiempo récord, se confirmó la habilitación de nuevos sectores para sus tres presentaciones en el Estadio River Plate. Esta sería la última oportunidad para quienes se quedaron afuera.

La llegada del artista puertorriqueño al país marca uno de los hitos más importantes de la agenda de conciertos para este 2026. Debido a la alta demanda y a un ajuste en la producción técnica de los escenarios, la organización decidió liberar un remanente de tickets para que más personas puedan ser parte de esta experiencia única. Los shows, que prometen un despliegue visual y sonoro de última generación, transformarán el Monumental en una verdadera fiesta urbana.

bad bunny en su web
Fechas de los shows de Bad Bunny en Argentina

Nuevas localidades para ver a Bad Bunny en River

La decisión de habilitar estos sectores responde a la intención de combatir la reventa ilegal y permitir que los seguidores genuinos accedan a precios oficiales. Según trascendió, las nuevas ubicaciones corresponden a sectores laterales y áreas con visión restringida que fueron reevaluadas para garantizar una buena visibilidad. Además, se sumaron espacios en la zona de campo, permitiendo un mayor aforo en el corazón del estadio.

Para quienes aún no tienen su lugar, es fundamental tener en cuenta los siguientes detalles logísticos de la venta:

  • Las entradas se adquieren únicamente a través del portal oficial AllAccess.
  • Se habilitaron sectores en las tribunas Sívori Alta y Media.
  • Los precios varían según la ubicación, manteniendo la paridad con la venta original.
  • Es necesario contar con una cuenta registrada y validada para evitar demoras en la fila virtual.
Bad Bunny en River
Cronograma y detalles de los conciertos

El artista presentará su gira mundial, la cual viene cosechando elogios por su duración y la energía que el cantante despliega en escena. Los fanáticos argentinos esperan con ansias escuchar los hits de su último álbum, además de los clásicos que lo consagraron como el máximo referente del género. La organización recomienda llegar con antelación al estadio, ya que los controles de seguridad serán estrictos y se espera una concurrencia masiva desde temprano.

