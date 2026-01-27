Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.

La circulación de vehículos antiguos suele generar dudas y reclamos entre conductores, especialmente en un contexto de controles viales y exigencias técnicas cada vez más estrictas. Sin embargo, especialistas en seguridad vial aclararon que la antigüedad de un vehículo no es un criterio válido , por sí solo, para aplicar sanciones , y que lo determinante es el cumplimiento de las condiciones de seguridad .

"El hecho de que un vehículo tenga una cierta cantidad de años no implica necesariamente que deba ser objeto de sanciones ", explicó en díalogo con Sitio Andino, Edgardo Juchniuk , Productor Asesor de Seguros.

Además, remarcó que incluso unidades de "40 o 50 años" pueden circular sin inconvenientes si se encuentran en regla. En ese sentido, enfatizó que "el solo hecho de que sea antiguo no implica bajo ningún concepto que sea pasible de alguna sanción".

A lo largo de las décadas, los requisitos de seguridad vial fueron cambiando y muchos vehículos debieron adaptarse a nuevas exigencias.

Por ejemplo, a comienzos de los años 90 se incorporó la obligatoriedad de cinturones de seguridad y apoyacabezas, elementos que no estaban presentes en autos de los años 70 u 80. Aquellos vehículos que realizaron las adaptaciones necesarias pudieron continuar circulando legalmente.

autos-usados.jpg Las sanciones sí corresponden cuando un vehículo, antiguo o moderno, no cumple con los requisitos técnicos

No obstante, Juchniuk destacó que las sanciones sí corresponden cuando un vehículo, antiguo o moderno, no cumple con los requisitos técnicos mínimos.

"Las sanciones van a estar cuando el vehículo no cumpla con los requisitos, y eso incluso puede ir más allá de la edad del vehículo", indicó. Como ejemplo, mencionó el caso de autos relativamente nuevos que circulan con cubiertas desgastadas u otras deficiencias técnicas que afectan la seguridad.

El rol de la Revisión Técnica Obligatoria

En este marco, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es considerada una herramienta central y positiva para determinar si un vehículo está en condiciones de circular.

"Para eso está la RTO, justamente, para poder garantizar que el vehículo que circula lo haga con las condiciones exigidas y atento a lo que se requiere para una óptima condición de seguridad vial", explió a este medio Roberto Tomassiello, especialista en Seguridad Vial.

RTO, revisión técnica obligatoria.jpg La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es considerada una herramienta central y positiva Foto: Yemel Fil

Sin embargo, también advirtió que en Mendoza faltan controles efectivos sobre el cumplimiento de la RTO. Según señaló, muchos vehículos circulan sin haber realizado la revisión técnica, y los controles suelen intensificarse recién en períodos vacacionales, cuando los conductores deben viajar a otras jurisdicciones donde la fiscalización es más estricta.

Parque automotor envejecido y contexto económico

Otro punto destacado fue el envejecimiento del parque automotor mendocino, estimado en más de 800 mil vehículos en circulación. Muchos autos antiguos no cuentan con los dispositivos de seguridad de los modelos más modernos, pero también se debe tener en cuenta que la renovación del parque automotor no es sencilla.

"Renovar el parque automotor no es fácil teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la gente", explicó Tomassiello. La falta de recursos lleva a que muchos conductores mantengan vehículos antiguos, que pueden seguir circulando siempre que cumplan con las exigencias técnicas.

playa de secuestro guaymallen, motos, subasta de motos y autos.jpg Otro punto destacado fue el envejecimiento del parque automotor mendocino, estimado en más de 800 mil vehículos en circulación Foto: Yemel Fil

En ese sentido, recordó como antecedente positivo el plan canje de fines de los años 90, que permitió renovar una parte importante del parque automotor. Según indicó el especialista en Seguridad Vial, la repetición de políticas de ese tipo podría contribuir a mejorar las condiciones de seguridad vial sin penalizar a quienes no pueden acceder a vehículos más nuevos.

Una problemática que va más allá de la antigüedad

Finalmente, Tomassiello insistió en que la seguridad vial no depende exclusivamente de la edad o el estado técnico de los vehículos. El eje central sigue siendo el factor humano y la necesidad de generar cambios de conducta en todos los usuarios del espacio público.

"Nosotros lo que tenemos que lograr fundamentalmente es eso: cambios de conducta", remarcó Tomassiello, tanto en conductores como en peatones y ciclistas.

auto, conductora, seguridad vial.jpg El eje central sigue siendo el factor humano y la necesidad de generar cambios de conducta

En conclusión, los vehículos antiguos pueden circular legalmente si cumplen con las normas vigentes, y las sanciones solo corresponden cuando se detectan fallas técnicas o incumplimientos concretos.

El desafío, según coincidieron, es reforzar los controles y la concientización, sin estigmatizar a los autos por su antigüedad, pero garantizando condiciones reales de seguridad vial.