28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 28 de enero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El estado del Paso Los Libertadores para este miércoles 28 de enero.&nbsp;

El estado del Paso Los Libertadores para este miércoles 28 de enero. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este miércoles 28 de enero, para todo tipo de vehículos las 24 horas, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña este miércoles indica para la alta montaña y precordillera probabilidad de precipitaciones desde las 15 hasta las 23, limitadas al sector Norte de la Alta Montaña de Mendoza. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 10º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 1º en Puente del Inca y 0° en Las Cuevas.

Lee además
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 01-11-25
El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Un conductor se quedó dormido en el Paso a Chile y volcó: viajaba con su familia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 25 de enero

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 23 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

¿Se van las lluvias en Mendoza? El detalle del tiempo día por día.
Calor, humedad y tormentas

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

Qué dijo el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Fue detenido el fin de semana

Alejandro Gullé habló sobre el caso del joven acusado de tener más de 100 detenciones: "No existen"

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena