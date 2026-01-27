27 de enero de 2026
Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena

Tras el proceso de licitación, se conoció quién explotará el estadio cubierto de la Ciudad de Mendoza. Los detalles.

Foto: Cristian Lozano

La concesión de uso y explotación comercial Estadio Cubierto Aconcagua Arena fue adjudicada a Perfeta Producciones, bajo su marca comercial "Fénix Entertainment Group", con unos 180 eventos en su haber.

La firma propuso un canon mensual de $10.000.000 y la concesión ofrecida por el gobierno provincial era de 20 años para la realización de eventos artísticos, deportivos, culturales y académicos.

estadio arena aconcagua, deportes, villa deportiva
Los inversores deberán invertir en el predio para que vuelva a funcionar.

Inversores privados en el Aconcagua Arena

El estadio quedará en manos de Fénix Entertainment por dos décadas. La cara visible de la empresa es Marcelo Figoli, quien también es presidente de Alpha Media, que nuclea a medios como las radios Rivadavia, Rock & Pop, Splendid, y otros como la agencia Noticias Argentinas o la revista Newsweek.

Por su parte, Fénix Entertainment es una empresa que tiene más de 40 años, gestiona el Parque de la Costa, el Ecoparque de Buenos Aires, el teatro Niní Marshall y logró traer a la Argentina artistas de renombre como:

  • Chayanne
  • Ricardo Arjona
  • Rod Stewart
  • Eric Clapton
  • Queen
  • Black Eyed Peas
  • Shakira
  • Lenny Kravitz
  • Luis Miguel
  • Diego Torres
  • Roger Waters
  • Justin Bieber
  • Miley Cyrus

En base a estos antecedentes, se espera que Mendoza sea sede de giras internacionales y, en consecuencia, se logre estimular el sector de alojamientos y la gastronomía, mediante espectáculos de alto nivel.

