Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena

El Estadio Cubierto Aconcagua Arena volverá a la actividad plena. La licitación que realizó el gobierno provincial fue adjudicada a una de las productoras más grandes del país.

La concesión de uso y explotación comercial Estadio Cubierto Aconcagua Arena fue adjudicada a Perfeta Producciones , bajo su marca comercial "Fénix Entertainment Group" , con unos 180 eventos en su haber.

Indicador económico El riesgo país bajo de los 500 puntos y alcanzó la cifra mínima en ocho años

La firma propuso un canon mensual de $10.000.000 y la concesión ofrecida por el gobierno provincial era de 20 años para la realización de eventos artísticos, deportivos, culturales y académicos.

El año pasado, el gobernador Alfredo Cornejo expresó que la intención del Ejecutivo era que en el Aconcagua Arena se realicen más de 200 fechas por año. Para intentar cumplir con ese deseo, la empresa deberá invertir entre 4 y 5 millones de dólares para dejar en condiciones el estadio y mejorar la acústica y la climatización. El plazo para esas obras es de seis meses.

estadio arena aconcagua, deportes, villa deportiva Los inversores deberán invertir en el predio para que vuelva a funcionar. Foto: Cristian Lozano

Inversores privados en el Aconcagua Arena

El estadio quedará en manos de Fénix Entertainment por dos décadas. La cara visible de la empresa es Marcelo Figoli, quien también es presidente de Alpha Media, que nuclea a medios como las radios Rivadavia, Rock & Pop, Splendid, y otros como la agencia Noticias Argentinas o la revista Newsweek.

Por su parte, Fénix Entertainment es una empresa que tiene más de 40 años, gestiona el Parque de la Costa, el Ecoparque de Buenos Aires, el teatro Niní Marshall y logró traer a la Argentina artistas de renombre como:

Chayanne

Ricardo Arjona

Rod Stewart

Eric Clapton

Queen

Black Eyed Peas

Shakira

Lenny Kravitz

Luis Miguel

Diego Torres

Roger Waters

Justin Bieber

Miley Cyrus

En base a estos antecedentes, se espera que Mendoza sea sede de giras internacionales y, en consecuencia, se logre estimular el sector de alojamientos y la gastronomía, mediante espectáculos de alto nivel.