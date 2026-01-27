27 de enero de 2026
Sitio Andino
Indicador económico

El riesgo país bajo de los 500 puntos y alcanzó la cifra mínima en ocho años

El riesgo país, creado por el JP Morgan, se ubicó en 493 puntos y el gobierno nacional celebró el logro económico. De qué se trata.

Economía

El riesgo país perforó finalmente los 500 puntos, y se ubicó en 493, por primera vez en casi 8 años. La baja se da en medio de una mejora en la cotización de los bonos de la deuda. El indicador elaborado por el JP Morgan cedió 3,3% y retrocedió 13,1% en lo que va de enero.

Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda. El mundo de las finanzas confía en que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de pago.

En las primeras negociaciones del día, el riesgo país retrocede 20 unidades y se ubica en 493 puntos básicos (-3,9%), según Rava Bursátil. Se trata del valor más bajo desde el 11 de junio de 2018, cuando el indicador cerró en 487 puntos básicos.

El riesgo país acumula una caída de 78 puntos (-13,7%), luego de que la autoridad monetaria sumara US$1.017 millones para sus arcas desde el 5 de enero. Analistas coinciden en que, con estos valores, se abre la posibilidad de que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda.

Destacan, además, la emisión de bonos que hizo este martes Ecuador -un país comparable con el caso argentino y que se vio afectado por distintos factores de riesgo en los últimos años-, con una tasa del 8,75% anual.

Ese nivel de tasa le permitiría a la Argentina salir a refinanciar parte del capital de su deuda. Y coinciden en que la acumulación de reservas será clave para que esa tasa en una potencial salida al mercado internacional sea la menor posible.

La baja del riesgo país se debe a que los bonos cotizan en positivo. Los Bonares presentan subas del 1,34% (AL41D) y los Globales de hasta 1,77% (GD46D). Expertos advierten que la Argentina aún no estaría en condiciones de alcanzar a Brasil, que tiene niveles de riesgo de 200 puntos básicos. Mientras tanto, las empresas siguen aprovechando el bajo interés y tomando deuda, que a su vez permite al Banco Central absorber más divisas.

Javier Milei celebró las cifras del riesgo país

Para festejar el logro de la cartera de Economía, el presidente Javier Milei destacó el trabajo del ministro Luis Caputo: "El mejor de todos los tiempos. Viva La Libertad, carajo", publicó en la red social X.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expresó: "El resultado de haber hecho lo que había que hacer. Fin". La publicación estuvo acompañada de una comparativa de las cifras del riesgo país en 2022 y 2026.

