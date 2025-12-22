Cuántos eventos por año prevé el Gobierno que se podrán realizar en el Aconcagua Arena bajo gestión privada

El Gobierno de Mendoza avanza en el proceso de privatización del Aconcagua Arena Estadio Cubierto para que la explotación comercial del lugar deje de estar en manos del Estado provincial. La concesión será por un plazo 20 años y apunta a potenciar la realización de eventos artísticos, deportivos, culturales y académicos. Además, la empresa adjudicataria deberá invertir en el lugar.

El gobernador Alfredo Cornejo participó este lunes de la apertura electrónica de propuestas tras el llamado a licitación . La Provincia recibió dos ofertas de empresas interesadas en pasar a manejar las actividades del espacio multipropósito ubicado en el Parque General San Martín .

También estuvo presente en el acto el secretario de Deportes, Federico Chiapetta ; el director general de Contrataciones, Roberto Reta , y el equipo técnico que integra la Comisión de Evaluación de Ofertas. Ahora comienza la etapa de evaluación para, finalmente, concesionar el Arena, una decisión anunciada en septiembre pasado .

Dos compañías presentaron sus propuestas para desarrollar el uso y la explotación de este "elefante blanco" durante las próximas dos décadas. "El Ejecutivo proyecta avanzar en el corto plazo hacia un nuevo modelo de administración y explotación comercial del estadio", indicó el Gobierno.

Cuántos eventos por año quiere realizar el Gobierno de Mendoza

Al referirse al futuro del estadio cerrado, Cornejo sostuvo: “Necesitamos que el Aconcagua Arena sea un lugar para el divertimento, para el deporte, pero también para grandes shows, y creemos que con gestión privada se puede sostener todo el tiempo, con más de 200 fechas anuales, que es nuestra aspiración”, afirmó.

Aconcagua Arena 1 - 519730 El Aconcagua Arena está ubicado en el Parque General San Martín.

El mandatario aseguró que el funcionamiento permanente del estadio impactará en la economía provincial y en el sector turístico: “Eso retroalimenta nuestro turismo, la ocupación hotelera en temporadas bajas, nuestra ocupación gastronómica y da una oferta de ocio a los mendocinos y a otros argentinos, en una plaza como es Mendoza”.

Alfredo Cornejo y las críticas a "Paco" Pérez

Asimismo, explicó que la concesión implica una inversión por parte de los oferentes y recordó las falencias del proyecto original, inaugurado en 2018. “Los oferentes van a tener que hacer una gran inversión, de casi 5 millones de dólares, porque esto no estaba preparado para eso”, afirmó. Se trató de “un mal proyecto al inicio, que finalmente ni siquiera había sido pagado por el gobierno de Francisco Pérez, sino que lo terminamos de pagar en mi primer mandato”.

En relación con el diseño y el uso del estadio, el Gobernador fue crítico sobre su planificación inicial y enfatizó la necesidad de reconvertirlo. “Nunca quedó preparado para shows con buena acústica. Si bien se han hecho cosas lindas, ha sido poco usado para el deporte, porque es muy grande. Tiene 8000 butacas y no hay actividades deportivas de esa magnitud, con lo cual estuvo muy mal planificado”, resaltó.

Alfredo Cornejo, apertura consesión Arena Aconcagua Alfredo Cornejo, en la apertura de las ofertas.

Cornejo aclaró que la concesión del Aconcagua Arenano implica perder el control público sobre el espacio. Dijo que el Estado provincial se reservará determinadas fechas para actividades deportivas y culturales, lo que garantiza la disponibilidad del recinto para iniciativas de "interés público".

Los interesados en explotar el Aconcagua Arena

La propuesta de Perfecta Producción SA incluye el plan de inversión y de explotación, además de un listado "significativo" de empresas mendocinas con las que propone desarrollar el proyecto. En tanto, la oferta de Broda SA -según el Gobierno también cumple con los requisitos mínimos administrativos y técnicos previstos en el pliego, incluyendo antecedentes, propuesta de explotación y documentación económica complementaria.

Reta explicó que el paso siguiente será el trabajo de la Comisión de Preadjudicación, que se abocará a la evaluación integral de las ofertas, y resaltó que la ponderación contempla múltiples aspectos vinculados a la adecuación de la infraestructura, la incorporación de servicios adicionales como gastronomía, el plan de explotación y la validación de antecedentes.