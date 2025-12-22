Javier Milei ya tiene agendado su primer viaje internacional de 2026: ¿A dónde irá?

Javier Milei ya tiene confirmado su primer viaje internacional de 2026: ¿A dónde irá?

Por Sitio Andino Política







El presidente Javier Milei participará del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en Davos, Suiza, según confirmó la organización del reconocido evento. Se espera que el mandatario, como en oportunidades anteriores, lo utilice para amplificar sus discursos y extender su ideología a nivel global.

“Fenómeno barrial”, expresó en sus redes tras citar la publicación del Foro que anunciaba su presencia en el megaevento que se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos. Bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’, más de 3 mil líderes del mundo se reunirán, como lo hacen cada año, para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones.

FENÓMENO BARRIAL https://t.co/IzFu1wS25n — Javier Milei (@JMilei) December 22, 2025 Cómo será el discurso de Javier Milei Si bien el discurso que pronunciará en enero de 2026 esta aún por redactarse, en Casa Rosada anticipan que Milei hará una defensa del liberalismo y profundizará sus cuestionamientos a la ideología "woke".

Asimismo, se espera que haga público sus deseos de conformar una alianza de derecha con Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel), Donald Trump (Estados Unidos), pero también con José Antonio Kast, reciente electo en Chile; José Jeri en Perú; Rodrigo Paz en Bolivia, y Santiago Peña en Paraguay

Las declaraciones de Javier Milei en Davos en 2025 En la edición pasada, Javier Milei lanzó desde Suiza duras críticas contra lo que el llama "ideología de género" y despertó elrechazo de la comunidad LGBT que se volcó a las calles a modo de protesta. "En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, afirmó el mandatario en ese entonces. Fuente: NA.