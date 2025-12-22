22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Visita oficial

Javier Milei ya tiene agendado su primer viaje internacional de 2026: ¿A dónde irá?

El presidente Javier Milei confirmó su presencia en un evento internacional en Europa en el primer mes del próximo año.

Javier Milei ya tiene confirmado su primer viaje internacional de 2026: ¿A dónde irá?

Javier Milei ya tiene confirmado su primer viaje internacional de 2026: ¿A dónde irá?

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei participará del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en Davos, Suiza, según confirmó la organización del reconocido evento. Se espera que el mandatario, como en oportunidades anteriores, lo utilice para amplificar sus discursos y extender su ideología a nivel global.

“Fenómeno barrial”, expresó en sus redes tras citar la publicación del Foro que anunciaba su presencia en el megaevento que se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos. Bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’, más de 3 mil líderes del mundo se reunirán, como lo hacen cada año, para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones.

Lee además
Presupuesto 2026: el oficialismo apura negociaciones para lograr los votos y sancionarlo esta semana.
Senado

Presupuesto 2026: el Gobierno apura negociaciones para lograr los votos y sancionarlo esta semana
El gobierno cambia las reglas del juego para el dólar en 2026
Proyecciones 2026

Del dogma al pragmatismo: Javier Milei recalibra el dólar para el 2026
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2003114815515181198?s=20&partner=&hide_thread=false

Cómo será el discurso de Javier Milei

Si bien el discurso que pronunciará en enero de 2026 esta aún por redactarse, en Casa Rosada anticipan que Milei hará una defensa del liberalismo y profundizará sus cuestionamientos a la ideología "woke".

Asimismo, se espera que haga público sus deseos de conformar una alianza de derecha con Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel), Donald Trump (Estados Unidos), pero también con José Antonio Kast, reciente electo en Chile; José Jeri en Perú; Rodrigo Paz en Bolivia, y Santiago Peña en Paraguay

Las declaraciones de Javier Milei en Davos en 2025

En la edición pasada, Javier Milei lanzó desde Suiza duras críticas contra lo que el llama "ideología de género" y despertó elrechazo de la comunidad LGBT que se volcó a las calles a modo de protesta. "En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, afirmó el mandatario en ese entonces. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Milei afirmó que no vetará el Presupuesto 2026 si el Congreso lo aprueba

La "batalla cultural" de Cornejo: "Cuando planteé el equilibrio fiscal, los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: del saludo distante con Lula al pedido de liberación de Nahuel Gallo

China, el socio incómodo que la Argentina no puede dejar

Endeudamiento, morosidad y caída de ingresos récord: el costo social del orden macroeconómico de Javier Milei

José Antonio Kast y Javier Milei: ¿Qué dicen los medios chilenos de la primera visita?

El dólar no abandona la escena: devaluación por inflación, reservas y los límites del programa de Javier Milei

Muerte en la Quinta de Olivos: investigan si una deuda influyó en la decisión del joven militar

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales.
alivio para muchos

El Gobierno extendió la vigencia de contratos y designaciones de empleados estatales: hasta cuándo

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

Una fuerte versión indica que los aviones dejaron de volar durante las granizadas por la ausencia del personal encarga
Fuerte polémica

San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

La presentación judicial exige una medida precautelar urgente
Tensión

El PRO solicitó una acción de amparo para frenar la asunción de nuevos directivos de la AGN

Te Puede Interesar

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia
IMPULSO AL TURISMO

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia

Por Sitio Andino Economía
Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Por Sitio Andino Departamentales
Primera Nacional 2026: el Tomba y el Cruzado ya conocen sus rivales
Godoy Cruz y el Deportivo Maipú empiezan su sueño de ascenso

Primera Nacional 2026: el Tomba y el Cruzado ya conocen sus rivales

Por Sitio Andino Deportes