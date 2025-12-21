La "batalla cultural" de Cornejo: "Cuando planteé el equilibrio fiscal, los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Diez años consecutivos de gobiernos radicales en Mendoza —seis de ellos bajo su conducción— colocan a Alfredo Cornejo como una de las figuras centrales de la política provincial de las últimas décadas . Protagonista de reformas estructurales , impulsor de un modelo de gestión con énfasis en el equilibrio fiscal y referente ineludible de la UCR nacional, el gobernador atraviesa el segundo año de su segundo mandato en el máximo cargo Ejecutivo.

En una entrevista con el ciclo “Voces de Gestión” , de Andino Streaming , el primer mandatario defendió las políticas de Estado implementadas durante sus gestiones y lamentó los condicionantes macroeconómicos que las marcaron. " En cinco de los seis años me tocó gobernar con recesión económica ", recordó.

Además, reflexionó sobre decisiones que, en su momento, fueron resistidas pero que hoy forman parte de un consenso público . La relación con el gobierno nacional , la “batalla cultural” en su edición local , las mejoras "en todas las áreas de Gobierno" y el desafío de garantizar la continuidad de un programa de gobierno en 2027 ; algunos de los tópicos del ida y vuelta con Sitio Andino.

Creo que me encuentra más sabio, con más experiencia sobre la tarea y el trabajo , pero también con muchos desafíos . Ser gobernador es un altísimo honor , pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad , y me lo tomo muy en serio.

Embed - VOCES DE GESTIÓN - Alfredo Cornejo: "Los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Lo que a veces cuesta transmitir es que no es lo mismo gobernar en un contexto de crecimiento económico que en uno recesivo. Siento que hemos hecho muchas cosas bien en la administración del Estado y en sus funciones, pero lamentablemente nos tocaron momentos en los que la economía nacional no rindió ni acompañó, y eso repercute directamente en Mendoza.

Nuestra provincia tiene una altísima dependencia de que la macroeconomía funcione bien. Es una economía diversa, que necesita un tipo de cambio razonable, crédito, tasas de interés bajas. En definitiva, Mendoza necesita un país normal.

19 de Diciembre de 2025, Entrevista Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo evaluó sus seis años de gestión y lamentó que cinco de ellos fuesen con recesión económica. Foto: Cristian Lozano

- ¿Cree, entonces, que sus gobernaciones hubieran sido distintas si le tocaba ciclos de crecimiento económico?

Sí, superlativamente distintas. Estoy convencido de que hubiese rendido mucho más la tarea. Mendoza va a crecer muchísimo y le va a ir muy bien si se estabiliza el gobierno de (Javier) Milei y si al Gobierno nacional le va bien, porque las cosas se han hecho y el Estado se ha modificado profundamente.

Por ejemplo, en salud pública hoy estamos mucho mejor que hace algunos años. Claro que si los medicamentos y la tecnología están por las nubes, a veces eso no se percibe del todo, pero el sistema está mejor. En educación, tenemos mejores rendimientos y mayor cobertura: hoy el 100% de los chicos en edad escolar está en la escuela, algo que no todas las provincias pueden mostrar.

También hay avances muy sensibles. En infancia, durante años casi no había adopciones y hoy tenemos un récord de adopciones en Mendoza, además de más revinculaciones familiares. Pasamos de 900 chicos bajo tutoría del Estado a 600, alojados en hogares más pequeños y mejor atendidos.

Incluso en la administración de justicia, que aunque no todos se vinculen de manera directa, hoy es mucho más ágil que hace algunos años. Podría dar ejemplos en todos los ámbitos. El balance es muy positivo.

Ahora bien, si tenés créditos caros, un sistema financiero que no presta, emisión permanente para cubrir déficit o deuda para lo mismo, todo eso impacta negativamente. Si Mendoza hubiera tenido una macro estable como la de Chile, habría crecido al 7 u 8%. Pero estuvo atada a la macroeconomía argentina, y eso se sufrió.

19 de Diciembre de 2025, Entrevista Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza Cornejo planteó que su labor al frente del Ejecutivo hubiese lucido más si la macroeconomía hubiera acompañado. Foto: Cristian Lozano

- De algún modo, usted dice que a un “Cornejo chileno” se le hubiese valorado mejor la gestión.

(Risas) Creo que en un país estable, sí. Yo amo Argentina y su cultura; he vivido y trabajado en Chile y conozco bien esa realidad. Hace 30 años, el PBI per cápita de Chile era inferior al de Argentina; hoy es superior. Algo hicieron bien ellos y algo hicimos mal nosotros, y eso no fue responsabilidad de la provincia de Mendoza.

Incluso hoy, en algunas cosas Mendoza está mejor que Chile. Mendoza es más segura que Santiago, cuando hace algunos años era al revés. Eso también habla de que las políticas públicas importan, aun en contextos difíciles.

La autocrítica y las medidas pensadas en el "interés general"

- Enumeró varias medidas y dijo que hoy se siente más sabio. ¿Hay algo de lo que se arrepienta o que haría distinto?

Me arrepiento de cómo se encararon algunas cosas, pero no del programa de gobierno. Estoy orgulloso de cómo mejoramos el sistema educativo y de que el sistema de salud tenga hoy una cobertura mucho más amplia.

Hoy, incluso personas con altos ingresos se atienden en el sistema público. El Hospital Notti está muy bien equipado, el Hospital Central se amplió y tiene tecnología de primer nivel, y el Lagomaggiore prácticamente se hizo a nuevo, algo clave si se tiene en cuenta que el 38% de los mendocinos nació allí. Son transformaciones profundas.

Alfredo Cornejo, angiógrafo en el Hospital Central.jpg Cornejo valoró los avances en materia de salud durante sus gobernaciones. Foto: Yemel Fil

- Eso lo enorgullece, pero ¿qué hubiese hecho distinto?

Creo que muchas veces faltó tomarse el trabajo de comunicar de otra forma el interés general. El interés particular —que es el bienestar de cada ciudadano, su certidumbre, etc.— se comunica solo. Ahora, el interés de los sistemas es más difícil de de representar.

El Mendotran es un ejemplo claro. Al principio hubo quejas, protestas, rechazo. Hoy el transporte público tiene altísimos niveles de satisfacción y pasó de 200.000 a más de 850.000 tickets diarios. Es un sistema más amplio, más moderno, con información en tiempo real, como en países europeos. Dado ahora el interés general, todos están conformes.

- Entonces, ¿usted considera que falló la comunicación?

Sí, falló un poco la comunicación, pero también falló que el ciudadano entiende muy bien su interés particular, pero le cuesta más comprender el interés general, sobre todo cuando toca algo de su comodidad.

Lo mismo pasa con obras invisibles, como las cloacas. Son lentas, caras y no dan rédito político, pero está probado que mejoran la calidad y la expectativa de vida. Hoy tenemos agua potable en el 100% de Mendoza y estamos avanzando hacia cloacas en todas las zonas urbanas. Eso es mejor calidad de vida y logros muy positivos.

Gobernar en recesión: logros provinciales y los límites nacionales

Más allá de los logros que enumera, el gobernador insiste en que gran parte de sus dos gestiones estuvo condicionada por un contexto económico adverso, con años de recesión y variables macro que escapan al control provincial.

"Si la economía hubiese acompañado, todo esto hubiese lucido mucho más. La realidad es que la mayoría de los años que goberné fueron recesivos. Aun así, el Estado no se paralizó, funcionó y brinda mejores servicios que antes.

La caída del salario promedio ocurrió en todo el país y también en Mendoza. La única excepción fue Neuquén, por Vaca Muerta, algo que no depende de decisiones provinciales. En Seguridad, por ejemplo, Mendoza pasó de 114 homicidios anuales en 2015 a alrededor de 60, con una de las tasas más bajas del país y menor incluso que la de Santiago de Chile.

19 de Diciembre de 2025, Entrevista Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo pasó por el ciclo "Voces de Gestión" y repasó sus seis años de gobernación. Foto: Cristian Lozano

Siguen existiendo robos e inseguridad, claro que sí, pero en su mayoría están vinculados a la economía informal. Más empleo, más consumo y una economía en blanco reducen esos delitos. Lo mismo ocurre con el tema drogas: no tenemos organizaciones criminales como en otras regiones, pero la precariedad económica genera incentivos muy duros.

Tengo mucha esperanza en el futuro de Mendoza. La provincia está mejor administrada y va a crecer si hay estabilidad macroeconómica, crédito y tasas bajas. Hay talento y proyectos; lo que falta es financiamiento. Si eso se ordena, Mendoza va a crecer mucho".

El vínculo con Milei, el Congreso y la discusión por el presupuesto

- En relación al gobierno nacional, tras haber calmado a los mercados con el resultado electoral, en la primera sesión en el Congreso se colaron vetos y un acuerdo con el kirchnerismo por la AGN. ¿Cuál es su lectura?

Creo que esa sesión hizo ruido. Espero que el Gobierno tenga la capacidad de reconducir esa situación. De todos modos, creo que es provechoso que vuelva a haber presupuesto: quizá no será el que el Gobierno quería al 100%, pero tiene media sanción y eso es un progreso. Para la economía argentina es bueno tener presupuesto.

En estas horas nos vamos a reunir con los legisladores nacionales de Cambia Mendoza, para evaluar las sesiones que vienen y hacer un repaso. Todavía se puede tener presupuesto, y nosotros estamos para colaborar en ese camino.

Alfredo Cornejo Javier Milei San Rafael Almuerzo de las Fuerzas Vivas 09-10-25 Cornejo celebró la media sanción del Presupuesto, pero sugirió que la sesión en Diputados "hizo ruido". Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

- ¿Cómo ve que se hayan incluido vetos a leyes (financiamiento educativo y Discapacidad) que habían sido sancionadas por amplia mayoría, e incluso ratificadas tras vetarlas?

Son dos leyes con impacto fiscal fuerte. Algo hay que hacer con ellas. Tal vez no sea la mejor forma derogarlas lisa y llanamente, sino pensar una reformulación.

Es una opinión que compartí con el ministro del Interior, Diego Santili, con quien tuve una conversación. Vamos a ver cómo lo encara el Gobierno nacional. Desde las provincias aportamos ideas, como lo hicimos en temas de empleo, en la ley de modernización y también en cuestiones fiscales.

La batalla cultural y el arquetipo de dirigente para su sucesión en 2027

- Retomando lo del interés general, usted de algún modo libró su propia “batalla cultural”, sobre todo en 2015, con temas que en ese momento no se discutían.

Así es, y es muy importante entender la batalla cultural en función del contexto. Las decisiones políticas no pueden analizarse fuera del momento histórico en el que se toman.

Te doy un ejemplo: no es lo mismo juzgar a los militares cuando todavía tenían poder real, como hizo Raúl Alfonsín, que hacerlo después, cuando ya estaban completamente debilitados. Alfonsín los juzgó cuando aún podían dar un golpe de Estado. Años después, el kirchnerismo se mostró antimilitar cuando ya no tenían ningún poder. El contexto importa tanto como la decisión.

Algo parecido pasó con el equilibrio fiscal. En 2016 yo decía que no había que gastar más de lo que ingresaba, que había que tener equilibrio fiscal, y entre los gremios y el Partido Justicialista me hicieron la vida imposible. En ese momento era una posición claramente contracultural.

Hoy, en cambio, tener equilibrio fiscal está bien visto. Lo dice y lo sostiene Milei, pero en aquel entonces decir eso era ir contra la corriente. Ahí es donde se ven las convicciones de los dirigentes.

Yo veo muchos dirigentes, en Mendoza y en el país, que siempre remaron a favor de la corriente, que nunca asumieron posiciones contraculturales porque era más cómodo. Eso no es bueno para el destino del país. Se necesita gente con convicciones más firmes, incluso cuando el contexto no acompaña.

Jura y asunción, Alfredo Cornejo.jpg Días atrás, Alfredo Cornejo cumplió seis años (no consecutivos) como gobernador de Mendoza. Foto: Yemel Fil

- Sobre la continuidad de las políticas de estos 10 años: imagino que ya está trabajando en su sucesión. ¿Tiene algún nombre en mente?

Vos me preguntás por nombres. No voy a evadir la respuesta, pero antes quiero hacer una aclaración importante. La mayoría de los dirigentes políticos, en Mendoza y en la Argentina, tienen ambición de poder, pero no tienen programa. Yo me niego a que me comparen con cualquier político, porque acá siempre hubo un programa. Yo dije qué queríamos hacer, lo escribimos, lo presentamos en 2015 y en 2023, y lo que dijimos fue lo que hicimos.

Siempre me preocupé por hablar de los temas que son competencia de la provincia, no de la economía nacional, sobre la cual no tenía competencia. Hoy seguimos teniendo un programa, y lo que voy a trabajar muy fuerte es para que haya continuidad de ese programa, con revisión y actualización de muchas cosas, pero sin cambiar el rumbo central.

No puede venir alguien y decir: “Ahora no hacemos minería metalífera”, o “cambiamos todo el sistema educativo porque sí”. El primer test para cualquier dirigente es si garantiza continuidad del programa o si es solo ambición personal. Esa va a ser la discusión de fondo, antes que los nombres.

- ¿Luis Petri representa esa continuidad?

Esa es una pregunta más para él que para mí. Luis siempre participó de este proceso: fue legislador provincial, legislador nacional con Cambia Mendoza. Hoy está afiliado a otro partido (por La Libertad Avanza), pero es un partido aliado, no es un espacio opositor. Dijo que se afilió porque se lo pidieron, y no tengo por qué desconfiar de eso.

La pregunta clave es si representa continuidad o ruptura de lo que se viene haciendo en Mendoza. Eso es lo que hay que analizar, no solo en él, sino en cualquiera.

bunker cambia mendoza, la libertad avanza, LLA, CM, elecciones legislativas 2025 alfredo cornejo, luis petri Luis Petri, uno de los primeros en anotarse como eventual sucesor de Cornejo en 2027. Foto: Yemel Fil

Yo veo mucha gente calificada. Hay intendentes, ministros, ministras, funcionarios con enorme capacidad. Mi gabinete es muy calificado, y no lo digo livianamente.

La reforma judicial de Rodolfo Montero en Salud hoy es tomada como ejemplo en otras provincias.

en Salud hoy es tomada como ejemplo en otras provincias. Lo que hizo Natalio Mema en el transporte público es impresionante, desde la planificación hasta la ejecución.

en el transporte público es impresionante, desde la planificación hasta la ejecución. El equilibrio entre ambiente y desarrollo minero que lleva adelante Jimena Latorre es muy serio y muy profesional.

es muy serio y muy profesional. Mercedes Rus está profundizando un plan de seguridad con más tecnología y mejores resultados.

está profundizando un plan de seguridad con más tecnología y mejores resultados. Tadeo García Salazar tiene una empatía notable para trabajar en educación e infancias, que son temas duros del gobierno.

tiene una empatía notable para trabajar en educación e infancias, que son temas duros del gobierno. El manejo de la deuda de Víctor Fayad permitió que Mendoza hoy deba menos que en 2015 .

permitió que . En Producción, Rodolfo Vargas Arizu pone la cara frente a problemas que son en gran parte nacionales.

Hoy Moody’s ubica a Mendoza como una provincia con margen para tomar deuda para infraestructura. Eso significa que el gobierno que viene va a recibir una herencia crediticia impecable, si la Argentina se estabiliza.

Las encuestas muestran una necesidad de continuidad en los grandes trazos, más allá de los nombres. Nuestro equipo tiene un plan, las personas están calificadas, y difícilmente quien venga pueda prescindir de todo lo que se construyó en estos años.

La discusión que viene no es solo de personas, es de programa, de rumbo y de continuidad. Y esa discusión la voy a dar con mucha fuerza.

19 de Diciembre de 2025, Entrevista Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza Foto: Cristian Lozano

