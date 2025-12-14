Empleo joven, el proyecto de Alfredo Cornejo que legisladores mendocinos impulsarán en el Congreso

Entre las propuestas que hizo el gobernador Alfredo Cornejo ante en el Consejo de Mayo para las reformas en materia educativa, laboral y fiscal se encuentra una iniciativa vinculada al empleo joven , que no fue tenida en cuenta por el Gobierno nacional . Sin embargo, los legisladores mendocinos insistirán en que sea debatida. De qué se trata y cómo la impulsarán en el Congreso .

El órgano consultivo creado para redactar las "reformas de segunda generación" -denominadas así por el presidente Javier Milei - y del que el mandatario formó parte como representantes de las provincias, presentó el informe final 2025 con los proyectos de ley que el Ejecutivo quiere que comiencen a ser tratados en sesiones extraordinarias .

Cornejo, quien tuvo como "asesores" en el Consejo de Mayo al diputado nacional Lisandro Nieri , al senador provincial Martín Kerchner y al Ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar , brindó sus aportes en materia educativa, laboral y fiscal . Algunas de ellas fueron parte del diseño final de los textos.

Entre los planteos del Gobernador , hubo uno relacionado al trabajo de los jóvenes y a la disminción del costo laboral. "Hemos propuesto un proyecto que hasta aquí no ha sido tenido en cuenta por el Gobierno, que es el de empleo joven" , expresó. "Pero vamos a tratar de que en el Congreso lo escuchen también los legisladores ", "vamos a insistir", señaló Cornejo.

La reforma laboral enviada por el Gobierno nacional al Congreso de la Nación Argentina establece las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y no incorpora nuevas propuestas sobre la normativa vigente. Frente a esto, desde la Provincia buscarán sumarlo al debate parlamentario.

La idea sería que el proyecto de empleo joven entre por la Cámara de Senadores, en mano de uno de los legisladores mendocinos de La Libertad Avanza - Cambia Mendoza, posiblemente Mariana Juri, aprovechando el tratamiento de la reforma laboral. El objetivo es que, aun sin haber sido incluido por el Ejecutivo nacional, el proyecto pueda abrirse paso durante la discusión parlamentaria.

Qué dice el proyecto para fomentar el empleo joven

Dicha iniciativa propone que los nuevos empleos para jóvenes de hasta 30 años queden exentos durante el primer año del pago de contribuciones patronales y de aportes sindicales, siempre bajo la condición de que el empleador garantice luego la continuidad del trabajador en condiciones estables y registradas formalmente, es decir, "en blanco".

De esta manera, sostuvo el mandatario, esto ayudaría a promover la inserción laboral de este sector de la población y a conformar un esquema de incentivos para las empresas para revertir esa tendencia. Según el proyecto, una mayor formalización tendría impacto en la actividad económica y también en la sustentabilidad del régimen previsional, al aumentar el número de aportantes al sistema.

El legislador nacional Lisandro Nieri viene impulsando iniciativas orientadas a reducir la carga impositiva. Según expresó a Sitio Andino, la presentada en el Consejo de Mayo por Cornejo surgió “ante la necesidad de bajar aportes” y de encontrar mecanismos que incentiven la creación de “empleo nuevo donde hay mucho problema de informalidad”.

En ese sentido, consideró que disminuir el costo laboral constituye “una muy buena alternativa” para ampliar el acceso al trabajo registrado y aliviar las barreras que hoy enfrentan empleadores y trabajadores.

Cuándo se tratará la reforma laboral

La idea del oficialismo es que lograr la media sanción durante el mes de diciembre y culminar el debate a principios de 2026, específicamente a finales de enero y principios de febrero, fecha en la que podría extenderse la prórroga para intentar sancionar los otros proyectos que incluye el temario libertario: Ley de Glaciares, Presupuesto 2026, reforma del Código Penal y Ley de Estabilidad Fiscal.

En una carta dirigida al Congreso, Milei aseguró que esta "modernización" apunta a "remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores a través de normas claras, precisas y simples".