Punto por punto: qué dice el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional presentó el proyecto completo de la reforma laboral que envió al Congreso de la Nación Argentina para que comience a ser tratado en los próximos días. Consta de 71 páginas y, según el presidente Javier Milei , busca "remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal" y " fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores".

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo , Ley Nº 20.744 (1976) y sus modificaciones. Surgió del Consejo de Mayo, con aportes de distintos sectores, donde el gobernador Alfredo Cornejo participó como representante de las provincia. El texto fue difundido este jueves por la Oficina de Presidencia y ya está en manos de los legisladores , quienes lo debatirán en sesiones extraordinarias .

La idea del oficialismo es que lograr la media sanción durante el mes de diciembre y culminar el debate a principios de 2026, específicamente a finales de enero y principios de febrero, fecha en la que podría extenderse la prórroga para intentar sancionar los otros proyectos que incluye el temario: Ley de Glaciares, Presupuesto 2026, reforma del Código Penal y Ley de Estabilidad Fiscal.

Además, Javier Milei envió una carta dirigida al Congreso de la Nación Argentina donde asegura que esta "modernización" apunta a "remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores a través de normas claras, precisas y simples".

Qué dice el proyecto de reforma laboral

INLEG-2025-136819284-APN-PTE (1)

Registro laboral y simplificación administrativa Digitalizar y simplificar la registración laboral, estableciendo que no podrán exigirse requisitos adicionales a los previstos por ARCA, organismo nacional con competencia exclusiva. El objetivo es unificar criterios, reducir cargas administrativas y facilitar la inscripción laboral en todo el país.

Indemnizaciones, beneficios sociales y menor conflictividad Se precisan los conceptos que integran la base de cálculo indemnizatoria para reducir litigios. También se amplían y clarifican beneficios sociales no remunerativos que favorecen al trabajador y su familia.

Nuevos componentes salariales y pago en moneda extranjera El proyecto habilita que, por vía colectiva o individual, puedan incorporarse componentes remunerativos vinculados al mérito o condiciones específicas. Además, se permite que los salarios puedan abonarse en moneda nacional o extranjera según acuerdo entre las partes.

Tiempo de trabajo y licencias por enfermedad Se faculta a empleadores y trabajadores a pactar compensación de horas extras respetando descansos legales. En licencias médicas, se establecen requisitos estrictos para validar certificados y evitar distorsiones frecuentes.

Formación profesional y libertad sindical Se crea el Programa de Formación Laboral Básica, destinado a garantizar competencias mínimas para la inserción laboral. También se eliminan trabas normativas que afectaban la formación y la libertad sindical individual.

Solidaridad laboral, créditos e indemnizaciones El texto redefine el alcance de la solidaridad en línea con el espíritu original de 1974 y fija criterios uniformes para actualizar créditos laborales. Ratifica la Responsabilidad Objetiva en casos de despido arbitrario, limitando reclamos por daños fuera de la Ley de Contrato de Trabajo.

Plataformas digitales y reformas procesales Se establece un régimen específico para la economía de plataformas, con reglas que aseguran independencia y derechos de los repartidores. También se modifica la Ley 18.345 para agilizar procesos laborales, incorporando el Principio de Impulso del Proceso a cargo de las partes.

Cambios en derecho colectivo, convenios y huelga Se acotan los alcances de la huelga en servicios esenciales, se limita la ultraactividad y se estipula que la Secretaría de Trabajo deberá convocar en un año a renegociar convenios vencidos. Además, se otorga mayor autonomía a convenios de ámbito menor y se regulan asambleas sin devengamiento salarial.

Fondos de Asistencia Laboral y regímenes de incentivo Se crean Fondos de Asistencia Laboral financiados con aportes del 3% de las remuneraciones, administrados por entidades autorizadas por la CNV, para mejorar previsión de costos indemnizatorios y reducir litigios. También se impulsa el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) con reducción de contribuciones por 48 meses para nuevas altas.

Incentivos fiscales, inversión productiva y eliminación de impuestos El proyecto actualiza quebrantos, modifica escalas del impuesto a las ganancias, introduce beneficios para inversiones medianas (RIMI) y simplifica normas aplicables a personas humanas. Prevé un régimen de IVA para energía eléctrica en riego agroindustrial y elimina impuestos internos sobre seguros, bienes suntuarios, automotores, embarcaciones y otros, buscando reducir costos y mejorar competitividad.

Carta completa de Javier Milei al Congreso

Milei envió una carta al Congreso de la Nación Argentina con los argumentos para la presentación del proyecto, que "pretende actualizar el marco laboral vigente, a fines de remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores a través de normas claras, precisas y simples".

Según afirma el mandatario, “la combinación de crisis económica, incertidumbre jurídica, altos costos derivados de la litigiosidad y un marco normativo anclado en estructuras propias de los años 70 ha generado un estancamiento crónico del empleo formal”. Ese escenario, advierte el texto, dejó a millones de trabajadores en la informalidad, con un impacto más severo sobre las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan costos crecientes y múltiples barreras para expandirse.

Milei plantea que, en el marco del programa de estabilización en marcha “producto del esfuerzo de todos los argentinos”, comienza una nueva etapa destinada a revertir los factores que frenan la creación de empleo y a consolidar las bases del crecimiento económico.

El proyecto propone “un nuevo ordenamiento jurídico orientado a brindar previsibilidad y reglas claras para todos los actores del mundo del trabajo”, indicó el Presidente. El texto también incorpora “ajustes destinados a simplificar el cumplimiento normativo, eliminar distorsiones que encarecen la actividad productiva y configurar un esquema más eficiente”, dice la carta oficial.