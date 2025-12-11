11 de diciembre de 2025
FLEXIBILIZACIÓN

Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo

La reforma laboral busca actualizar el marco laboral argentino mediante cambios en contratos, modalidades de incorporación y regulaciones internas.

 Por Gestión Capital Humano

El Gobierno Nacional avanza con una reforma laboral que apunta a modernizar el sistema y promete transformar de manera profunda el vínculo entre empresas, trabajadores y sindicatos. ¿Cuáles son algunas oportunidades y desafíos que se plantean a mediano y largo plazo?

Enumeramos aquí cinco puntos principales que modifican el escenario de trabajo en nuestro país:

1. Un mercado con foco en el empleo formal

Uno de los pilares del proyecto es la regularización laboral a costo cero, con un sistema de “puente” que permitirá formalizar empleo sin aportes ni contribuciones retroactivas.

La medida incluiría contratos especiales de promoción del empleo destinados a trabajadores informales, que se integrarían de manera gradual al sistema tradicional. Además, se propone una simplificación del sistema de registración, incluso permitiendo la denuncia directa del trabajador al sindicato.

2. Flexibilización y acuerdos entre partes

El borrador incorpora herramientas que amplían la capacidad de negociación entre empresas y trabajadores:

  • Acuerdos transaccionales homologables administrativamente o de manera judicial, sin renunciar a derechos esenciales.
  • Los empleadores podrán modificar ciertas condiciones laborales sin que el trabajador pueda exigir la restitución a las condiciones previas, siempre que no exista perjuicio material o moral.
  • Convenios Colectivos de Empresa (CCTE) que podrán tener preeminencia sobre los convenios sectoriales, adaptando las reglas laborales a la realidad productiva de cada organización.

Esta orientación hacia convenios más específicos genera expectativas entre grandes empresas, aunque podría significar desafíos operativos para las PyMEs, que no siempre cuentan con estructura legal propia para negociar a este nivel.

3. Beneficios sociales y salario vinculado al rendimiento

La propuesta amplía la lista de beneficios que no forman parte de la remuneración, como medicina prepaga, alimentación, reintegros de telefonía e internet o membresías deportivas. Estos no generan aportes ni contribuciones.

Además, se introduce el “salario dinámico”, un sistema de remuneración asociado al mérito y productividad individual. Según declaraciones citadas en la presentación, esta medida apunta a reemplazar los mecanismos automáticos de actualización salarial, que perderían relevancia en un contexto de estabilización macroeconómica.

Si bien desde el sector empresarial la medida es tomada como una variante positiva, hay mucha expectativa en la aplicación de este apartado. En empresas Pymes entienden que este nuevo sistema puede ser inconveniente, teniendo en cuenta el contexto salarial.

4. Indemnización y vacaciones: cambios relevantes

Otra gran expectativa del proyecto tiene que ver con la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por fondos o seguros de cese, negociados de manera colectiva. También se reduce a 21 días el plazo de notificación de vacaciones, y se permite su fraccionamiento en períodos mínimos de 7 días.

5. Huelga y servicios esenciales: un nuevo esquema

El derecho de huelga también entra en revisión. Se incrementa el número de actividades esenciales e introduce una categoría nueva: actividades trascendentales, que deberán sostener al menos el 50% de funcionamiento durante medidas de fuerza. La propuesta prevé una Comisión de Garantías con poder para evaluar qué actividades entran en cada categoría.

Un modelo más flexible, digital y descentralizado

De esta manera, el proyecto de modernización laboral busca flexibilizar, descentralizar y digitalizar el sistema laboral argentino para adaptarlo a un mercado cada vez más dinámico y tecnológico.

Sin embargo, abre debates sobre el equilibrio entre flexibilidad y protección, especialmente para aquellos colaboradores con menor poder de negociación o en sectores con salarios bajos.

Mientras el Gobierno lo presenta como una vía para generar empleo formal y mejorar la productividad, el impacto real dependerá de su implementación, la capacidad de negociación de las partes y la respuesta del sistema judicial y sindical.

El escenario laboral del país está frente a un posible cambio de paradigma.

Los posibles escenarios, así como también la explicación en mayor profundidad de estos cambios, sumados a otros aspectos que contendrá el proyecto, fueron analizados en un webinar realizado por Juan Martín Peinado (Abogado y Mgter. En Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales).

A través del siguiente link se puede acceder a la charla completa: https://www.youtube.com/live/M4i6DPypg4I

