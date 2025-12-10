11 de diciembre de 2025
La letra chica de la reforma laboral: Carlos Gallo habló sobre los puntos clave

La nueva reforma laboral reabre debates sobre empleo, aportes, industria y derechos, mientras surgen dudas sobre sus efectos reales. Escuchá la nota.

Reforma laboral: por qué genera debate y qué efectos podría traer, de acuerdo con Carlos Gallo.

 Por Celeste Funes

La publicación de la reforma laboral abrió un nuevo frente de discusión sobre el empleo, los aportes, la seguridad social y el impacto del modelo económico. En esta entrevista, el especialista Carlos Gallo analiza los cambios incluidos en el texto y las consecuencias que ya se observan en el mercado de trabajo argentino.

- ¿Cómo recibís la publicación del texto y qué implica para el análisis del sistema?

Carlos Gallo (CG): Son 109 hojas. Para leerlo bien hay que volver a las otras leyes, porque sustituye artículos y obliga a comparar. Ya hay algunos resúmenes, pero lo importante es ver el impacto en el sistema de seguridad social, que está vinculado al sistema laboral al cien por ciento. La jubilación reemplaza el salario del trabajador registrado y el financiamiento depende de los aportes y contribuciones. Si se aumentan o disminuyen, siempre afecta.

- ¿Qué relación hay entre la reforma, el mercado laboral y la apertura de importaciones?

CG: Está todo vinculado. La apertura de importaciones cambia el mercado laboral y obliga a los gobiernos a adaptar sus modelos económicos. Yo entiendo que el hecho de la apertura de importaciones tiende a mejorar la competitividad y evitar que haya un abuso de un productor con respecto a los precios, pero no se trata de destruir la industria nacional ni de cerrar todo. Hay que encontrar un equilibrio.

Sin competencia, algunos productos pueden tener precios abusivos; pero una apertura indiscriminada también destruye producción. El desafío es evitar ambos extremos.

La industrialización es un camino largo, no instantáneo como abrir importaciones, y hay que tener una estrategia.

- En el texto aparece el eje de la “promoción del empleo registrado”. ¿Qué te llama la atención de eso?

CG: Prevé regularizar empleo no registrado extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. Esto ya estuvo en la Ley Bases y en el DNU 70/2023, y los resultados no fueron positivos. Hubo destrucción de empresas, caída de aportantes y pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo en el sector privado.

El proyecto dice que apunta a reducir costos laborales, crear empleo, promover inversiones y simplificar cargas. Esto mismo ya se aplicó por quien va a conducir por parte del gobierno esta discusión en el Senado de la Nación, que es Patricia Bullrich -que fue ministra de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Fernando de la Rúa-, y no dio los resultados esperados.

Carlos Gallo.jpg
Carlos Gallo analizó la letra chica de la reforma laboral en diálogo con este medio.

Carlos Gallo analizó la letra chica de la reforma laboral en diálogo con este medio.

- ¿Y sobre los beneficios para nuevos empleos?

CG: Incluye beneficios de disminución de aportes y contribuciones siempre que el trabajador no haya tenido relación registrada al 10 de diciembre de 2025. Además, debe incrementar la nómina. Si no, se habilitaría el despido y la recontratación. Pero la verdad es que hoy no hay un modelo económico que promueva la creación de puestos de trabajo.

- ¿Qué pasa con el nuevo fondo de asistencia laboral?

Reemplaza el fondo de desempleo y se financia con el 3% del aporte del trabajador, administrado por entidades habilitadas por la CNV. Es muy similar a lo que pasaba con las AFJP. La reforma previsional, por ahora, queda afuera.

- ¿Cuál es tu impresión general de la reforma?

A priori, apunta a debilitar derechos laborales, restringir libertades sindicales y facilitar despidos más que contratación. Con un modelo económico restrictivo, las empresas venden menos y buscan reducir costos. En este caso, también van a disminuir el costo de los despidos.

Escuchá la nota completa:

