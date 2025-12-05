Patricia Bullrich se aseguró un lugar clave para avanzar con la reforma laboral

La senadora Patricia Bullrich es la elegida para presidir, durante las sesiones extraordinarias, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado , un lugar estratégico para acelerar el debate de la reforma laboral , que el Gobierno quiere tener media sanción antes de fin de año.

El Gobierno nacional resolvió ordenar el funcionamiento de las comisiones vinculadas a los proyectos incluidos en las extraordinarias , que se extenderán del 10 al 31 de diciembre. En ese esquema, Bullrich asumirá la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión social hasta que el oficialismo logre avanzar con el dictamen de la reforma laboral —y eventualmente llevarlo al recinto—, tras lo cual dejará ese rol.

Cambios de Gabinete Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Cambios de Gabinete Juró Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad: qué dijo

Desde despachos libertarios explicaron que la decisión apunta a “ordenar y acelerar los debates vinculados a los temas extraordinarios” , entre ellos la reforma laboral, el nuevo Código Penal, la reforma tributaria y cambios en legislación penal y fiscal .

En paralelo, Bullrich integra el círculo mínimo que redacta los borradores de las principales reformas del Gobierno. Además del presidente, manejan esos textos Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem y la propia Bullrich , futura presidenta del bloque libertario en la Cámara Alta.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Patricia Bullrich asumirá como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Ese hermetismo explica por qué, pese a que aún no se conocen los textos finales, en las últimas horas circularon borradores extraoficiales tanto de la reforma laboral como del nuevo Código Penal. El Ejecutivo analiza, incluso, hacer una presentación pública de los proyectos el martes 9 de diciembre, día en el que se oficializará el llamado a extraordinarias en el Boletín Oficial. No se descarta que Milei utilice una cadena nacional.

Aunque desde la Casa Rosada relativizan la veracidad de los borradores difundidos, admiten que varios de sus puntos podrían integrarse a la versión final, especialmente aquellos destinados a modernizar las relaciones laborales y reducir la litigiosidad.

En el oficialismo sostienen que representantes sindicales que integran el Consejo de Mayo manifestaron cierto aval a cambios en materia de derecho individual, aunque mantienen fuertes reparos sobre derecho colectivo, lo que podría abrir un frente de conflicto.

Qué podría incluir la reforma laboral: los puntos principales

A continuación, un resúmen de los ejes más relevantes que figuran en borradores preliminares o mencionan fuentes oficiales: