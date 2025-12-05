5 de diciembre de 2025
Patricia Bullrich se aseguró un lugar clave para avanzar con la reforma laboral

Además de presidir el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, la exministra de Seguridad conducirá un espacio relevante para el avance de las reformas de Milei.

Patricia bullrich jura senadora 28-11-25
Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Política

La senadora Patricia Bullrich es la elegida para presidir, durante las sesiones extraordinarias, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, un lugar estratégico para acelerar el debate de la reforma laboral, que el Gobierno quiere tener media sanción antes de fin de año.

El rol clave que ocupará Patricia Bullrich en el Senado

El Gobierno nacional resolvió ordenar el funcionamiento de las comisiones vinculadas a los proyectos incluidos en las extraordinarias, que se extenderán del 10 al 31 de diciembre. En ese esquema, Bullrich asumirá la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión social hasta que el oficialismo logre avanzar con el dictamen de la reforma laboral —y eventualmente llevarlo al recinto—, tras lo cual dejará ese rol.

Desde despachos libertarios explicaron que la decisión apunta a “ordenar y acelerar los debates vinculados a los temas extraordinarios”, entre ellos la reforma laboral, el nuevo Código Penal, la reforma tributaria y cambios en legislación penal y fiscal.

Patricia Bullrich, Patricia Vázquez, Silvana Giudici, comisiones Diputados 28-10-25
Patricia Bullrich asumirá como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Javier Milei anunciaría las reformas en cadena nacional

En paralelo, Bullrich integra el círculo mínimo que redacta los borradores de las principales reformas del Gobierno. Además del presidente, manejan esos textos Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem y la propia Bullrich, futura presidenta del bloque libertario en la Cámara Alta.

Ese hermetismo explica por qué, pese a que aún no se conocen los textos finales, en las últimas horas circularon borradores extraoficiales tanto de la reforma laboral como del nuevo Código Penal. El Ejecutivo analiza, incluso, hacer una presentación pública de los proyectos el martes 9 de diciembre, día en el que se oficializará el llamado a extraordinarias en el Boletín Oficial. No se descarta que Milei utilice una cadena nacional.

Aunque desde la Casa Rosada relativizan la veracidad de los borradores difundidos, admiten que varios de sus puntos podrían integrarse a la versión final, especialmente aquellos destinados a modernizar las relaciones laborales y reducir la litigiosidad.

En el oficialismo sostienen que representantes sindicales que integran el Consejo de Mayo manifestaron cierto aval a cambios en materia de derecho individual, aunque mantienen fuertes reparos sobre derecho colectivo, lo que podría abrir un frente de conflicto.

Qué podría incluir la reforma laboral: los puntos principales

A continuación, un resúmen de los ejes más relevantes que figuran en borradores preliminares o mencionan fuentes oficiales:

  • Indemnizaciones: eventuales nuevos esquemas de cálculo, con mecanismos alternativos a la indemnización tradicional.

  • Contribuciones patronales: simplificación y reducción de cargas para promover empleo formal.

  • Reforma de la Justicia Nacional del Trabajo: cambios orientados a acortar plazos de litigiosidad.

  • Contratos laborales: incorporación de modalidades más flexibles y regímenes especiales.

  • Ultraactividad de los convenios colectivos: revisión o limitación de su vigencia automática.

  • Cuotas solidarias sindicales: posible acotamiento o rediscusión de su alcance.

  • Reglamentación del derecho a huelga: ajustes para definir servicios esenciales y mecanismos de funcionamiento.

javier Milei se prepara para demostrar su nueva fuerza parlamentaria.
Nuevo poder

Javier Milei y la nueva era del Congreso: llegan las extraordinarias con reforma laboral y glaciares

