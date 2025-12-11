Federico Sturzenegger: "La reforma laboral busca más trabajo formal, menos litigio, sin tocar derechos básicos"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, utilizó sus redes sociales para explicar algunos puntos de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y espera el apoyo del Congreso para su implementación.

"Estas últimas semanas ha habido mucha discusión sobre el tema laboral. Argentina tiene casi la mitad de sus trabajadores en la informalidad y no creamos empleo formal hace una década. ¿Los más perjudicados? PYMES y jóvenes", expresó el ministro.

Sturzenegger contó cuál fue el pedido del Presidente : "Producir un proyecto que estimule el empleo formal en el entendimiento que un contexto que crea condiciones para la contratación es uno donde tanto empleadores como trabajadores ganan".

El ministro de la Nación mencionó las bases del proyecto de ley que firmó este jueves el presidente Javier Milei :

MODERNIZACIÓN LABORAL I. Para los que necesiten el proyecto de Modernización Laboral enviado al Congreso pueden encontrarlo en la página del Consejo de Mayo. VLLC! https://t.co/ykFptaYXDI

Empleo: "se busca una modernización de las condiciones laborales remozando convenios colectivos en algunos casos de más de 50 años. Esto es lo que se conoce como la caída de la ultraactividad. También se cambia la prelación de los convenios: el inferior -de existir- prevalecerá sobre el superior. Esta vendría a ser una suerte de federalización de la negociación salarial, ahora posible para aquellos trabajadores que sienten que un convenio más general no toma en cuenta las particularidades de su empresa o región. Para ello se facilita la constitución de sindicatos de empresa que es acercar la negociación a los interesados directos que no son otros que los trabajadores de cada empresa. A su vez se baja la carga fiscal para nuevos empleos y se facilita un proceso de blanqueo de trabajadores. Por último, se construye un marco más adecuado para los trabajadores de plataformas que hoy trabajaban en un marco de incertidumbre legal".

Pasamos de un sistema que castiga al que contrata y premia la litigiosidad, a uno que acompaña al que invierte, formaliza y capacita.

Salario: "se baja la carga fiscal con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro previo financiado con una rebaja de aportes previsionales, se reducen las cargas por obras sociales y las cargas laborales para nuevos empleos. Para estos últimos la baja de costo fiscal es muy significativa. La caída de la ultraactividad también obligará al convenio a revisar los otros ítems y cargas que pesan sobre la relación laboral".

Se define mejor qué es salario y qué no. Las propinas dejan de ser salario a todos los efectos. Se precisan los conceptos de remuneración 'normal', 'habitual' y 'mensual' para calcular la indemnización, manteniendo la regla de un sueldo por año, pero con parámetros claros que eviten sorpresas judiciales.

Menos litigios: "se pone en marcha el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad. Se implementan una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo apuntados a dar más flexibilidad al trabajador, y evitar las sorpresas judiciales para el empleador".

Reforzamos la cosa juzgada: lo que se acuerda y se homologa, se cumple y se termina. No más juicios reabiertos años después. Previsibilidad para todos.

Menores costos fiscales: "el proyecto incluye una serie de mejoras impositivas que mejora la ecuación económica de la producción. Además de la baja en los costos laborales, se disminuye el impuesto a las ganancias corporativas y se permite la actualización de los quebrantos impositivos. También se incorpora un programa de incentivos de inversiones medianas que incluyen amortización acelerada y devolución de IVA".