Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El presidente Javier Milei regresó de su viaje a Noruega y firmó el proyecto de reforma laboral que será enviado al Congreso de la Nación Argentina . Así lo anunció la Oficina presidencial, como también Manuel Adorni , jefe de Gabinete. La falta de la rúbrica del mandatario hizo demorar la presentación de la iniciativa

Milei fue a Europa a presenciar la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado , líder de la oposición en Venezuela, y se aguardó su vuelta para avanzar con la iniciativa que surgió del Consejo de Mayo. Aterrizó este jueves, pasadas las 8 . Previamente, canceló la agenda en Oslo para “dejarle el espacio” a Machado ante la incertidumbre que generó su llegada, según expresaron desde su entorno.

Ya en el país, Milei oficializó el envío de lo que denominan “modernización” laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña , y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

El Presidente Javier Milei, recién aterrizado en Buenos Aires, firmó el proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno enviará al Congreso, acompañado por su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. pic.twitter.com/QrGb9om6wD

A su vez, Adorni escribió en X: "El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral".

El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral.



— Manuel Adorni (@madorni) December 11, 2025

Javier Milei de la reforma laboral

La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar conquistar la media sanción durante el mes de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que iniciaron el 10 y culminarán el 30 de este mes.

En Casa Rosada aspiran a culminar el debate a principios de 2026, específicamente a finales de enero y principios de febrero, fecha en la que podría extenderse la prórroga para intentar sancionar la mayor cantidad de los proyectos que incluye el temario. De esta forma, intentarán pasar la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el Presupuesto 2026, la reforma del Código Penal y la Ley de Estabilidad Fiscal.

Qué dice el proyecto

El proyecto que busca tratar el Gobierno tiene como puntos centrales la caída de la ultraactividad, cambios en el sistema de indemnizaciones, establecer límites a las asambleas en los lugares de trabajo y restringir la responsabilidad de una empresa cuando corresponde a una firma tercerizada, entre otros puntos.

Si bien el Gobierno estaría dispuesto a no incluir la eliminación de las cuotas solidarias a los sindicatos, que es su principal fuente de financiamiento para mantener las estructuras gremiales, sí genera un fuerte rechazo la declaración de esencialidad de varias actividades.

La iniciativa del Gobierno limita el derecho de huelga en determinados sectores declarados esenciales, como la educación, transporte, salud y podrían sumar la recolección de residuos, según reconocieron fuentes opositoras.

Otro de los puntos que más atención genera es el banco de horas, un sistema que modificaría la manera de registrar, compensar y distribuir el tiempo laboral más allá del régimen tradicional. Se presenta como una herramienta para responder a picos de actividad y variaciones en la demanda. Fuente: NA.