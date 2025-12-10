10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fuertes reclamos

La voz de María Corina Machado llegó al Nobel a través de su hija: su discurso

Ana Corina Sosa Machado habló en nombre de su madre, ausente en la gala, y transmitió un mensaje que denunció violaciones institucionales en Venezuela.

Foto: Ole Berg-Rusten - NTB Scanpix Pool
Por Sitio Andino Mundo

En una ceremonia cargada de simbolismo, la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo y leyó el discurso preparado por la líder opositora. El mensaje incluyó críticas al régimen venezolano, un llamado a la libertad y un repaso por la crisis institucional del país.

El mensaje de María Corina Machado resonó en Oslo pese a su ausencia física

Ana Corina Sosa Machado, fue la encargada de recibir la medalla y el diploma en su nombre y de pronunciar el discurso preparado por la dirigente, que horas antes había informado que se encontraba viajando hacia Noruega. Según el propio Instituto Nobel, Machado afirmó en un mensaje de audio que estaba “en camino a Oslo”, aunque no estaba claro desde dónde se comunicaba.

El discurso leído por su hija comenzó con un saludo dirigido a “Sus Majestades, Altezas Reales, distinguidos, miembros del Comité Nobel, ciudadanos del mundo y venezolanos”. A partir de allí, el mensaje reconstruyó lo que Machado llamó “la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”, una noción que describió como una decisión personal y permanente. “La libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos”, sostuvo la dirigente opositora en una de sus frases más destacadas, compartida luego por la cuenta oficial de @TheNobelPrize.

El documento repasó también el quiebre institucional venezolano, al señalar que la democracia comenzó a deteriorarse cuando “el cabecilla de un golpe militar fue elegido presidente”. Según su relato, desde 1999 “el régimen se dedicó a desmantelar la democracia: violó la Constitución, corrompió a las Fuerzas Armadas, censuró a la prensa y manipuló las elecciones”.

Machado planteó que ese proceso derivó en un clima de crisis sostenida, con cifras sociales alarmantes. Mencionó que la economía del país “colapsó más de un 80%”, que la pobreza superó el 86% y que “nueve millones de venezolanos se vieron obligados a huir”. “No son solo cifras; son heridas abiertas”, añadió en uno de los pasajes más emotivos del mensaje.

El discurso también resaltó un momento clave para la oposición: las primarias realizadas antes de las elecciones de 2024, que describió como una instancia decisiva para recuperar la confianza ciudadana. “Decidimos confiar en la gente… y la gente volvió a confiar en nosotros”, expresó. A continuación, sostuvo que, según las actas que aseguran haber resguardado, el candidato opositor Edmundo González habría ganado los comicios “con el 77% de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo”.

Machado denunció además la respuesta del gobierno tras esa jornada electoral. Según su exposición, “la dictadura respondió con terror”, con “dos mil quinientas personas secuestradas, desaparecidas o torturadas” y más de “doscientos veinte adolescentes electrocutados, golpeados y asfixiados para obligarlos a mentir". Sin embargo, afirmó que, pese a la represión, “el pueblo venezolano no se rinde”, de acuerdo a lo compartido por el medio CNN

La ceremonia, además del discurso, estuvo atravesada por un llamado directo del Comité Nobel a que el gobierno de Nicolás Maduro respete la voluntad popular, lo que generó una ovación entre los asistentes. La organización explicó que la distinción fue otorgada a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

