María Corina Machado no irá a recibir el Nobel de la Paz, pero si estará Javier Milei

El presidente Javier Milei viajó a Noruega para asistir a la ceremonia donde se le entregará el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado . Sin embargo, la dirigente opositora del gobierno de Venezuela no asistirá este miércoles a recibir el reconocimiento internacional y en su lugar estará su hija.

Así lo informó el Instituto Nobel noruego que aseguró desconocer el paradero de Machado . En tanto, Kristian Berg Harpviken , director del Instituto Nobel señaló a la radio pública NRK: " Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre".

"Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo hoy, cuando comience la ceremonia”, agregó.

La ceremonia está programada para las 9 (hora de Argentina) en la Municipalidad de la capital noruega y, además de recibir la medalla y el diploma, la hija de Machado leerá "el discurso que María Corina misma ha escrito" , precisó Harpviken. El evento reunirá a delegaciones internacionales y a mandatarios de la región, entre ellos Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Según el Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, María Corina Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Javier Milei en Noruega

Javier Milei fue invitado por la propia Machado, líder de Vente Venezuela, a quien ya había felicitado públicamente tras conocerse el premio, destacando su “defensa valiente de la libertad y de la democracia” frente al régimen de Nicolás Maduro.

Ambos países mantienen un fuerte enfrentamiento político desde la llegada de Milei a la presidencia en diciembre de 2023. La última crisis se desató el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del gobierno de Milei.

La confirmación de la presencia del mandatario en Noruega fue publicada desde el comando oficial de campaña de Machado en un mensaje que compartió el propio mandatario en X.

Concretada esta apretada agenda, Milei abordará el avión que lo llevará de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, a las 16 del miércoles, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

Quién es María Corina Machado

María Corina Machado, representante del liberalismo en Venezuela, es perseguida por la administración de Nicolás Maduro, líder al que se enfrentó no solo en las urnas sino en el plano político. Ante esa situación, su equipo trabaja en construcción de garantías de seguridad que le permitan a la venezolana dejar el país y viajar a recibir la premiación.

Ingeniera de profesión y madre de tres hijos, Machado comenzó su camino político en 2002, cuando creó la organización Súmate, que impulsó un referendo para revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Fuente: NA/ Ámbito.