Premio Nobel de la Paz 2025 es para María Corina Machado, líder opositora venezolana

machado.jpg María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 Según anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, María Corina Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó Frydnes. Posteriormente, agregó que Machado se ha convertido en “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida” y que ahora exige “elecciones libres y un gobierno representativo”.

Embed - Announcement of the 2025 Nobel Peace Prize El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, concluyó el presidente del Comité.

A través de sus redes sociales, la líder opositora venezolana confesó estar en estado de shock. Tras conocerse la noticia, recibió el apoyo de miles de personas alrededor del mundo, que celebraron el histórico reconocimiento.