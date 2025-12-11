Hebe Casado defendió el avance minero: "Mendoza dio vuelta la página" con PSJ Cobre Mendocino

La vicegobernadora Hebe Casado celebró la aprobación legislativa del proyecto PSJ Cobre Mendocino y aseguró que Mendoza “ dio vuelta la página ” tras casi veinte años sin actividad minera metalífera.

Según sostuvo en diálogo con Noticiero Andino, el freno de las últimas décadas respondió a “ desinformación, eslóganes falsos y grupos pseudoambientalistas ”, un escenario que, a su criterio, empieza a cambiar.

Minería PSJ Cobre Mendocino avanzó en el Senado y el peronismo se fracturó: cómo fue el debate

avance Es oficial: Mendoza publicó la ley que aprueba la explotación en PSJ Cobre Mendocino

Casado afirmó que lo ocurrido esta semana es “ histórico ”, ya que la minería metalífera “fue durante muchos años un motor económico de la provincia” hasta quedar paralizada por cerca de dos décadas. Ese parate, señaló, provocó la migración de profesionales capacitados que hoy trabajan en otras provincias y países.

La vicegobernadora remarcó que reactivar el sector permitirá que “ los que se reciben acá puedan trabajar acá, y los que se fueron puedan volver ”, alineado con la estrategia oficial de ampliar la matriz productiva .

Explicó que uno de los pasos centrales fue aprobar el Código de Procedimientos Mineros, que fija “legislación acorde” y determina cada una de las etapas: prospección, exploración, explotación y cierre de mina.

minería San Juan, Mina Gualcamayo 02.JPG La Legislatura dio el aval para el inicio del proyecto PSJ Cobre Mendocino en Uspallata. Foto: Prensa Grupo AISA

La vicegobernadora subrayó que cada proyecto contará con su Unidad de Gestión Ambiental, integrada por los organismos sectoriales que elaboran los dictámenes técnicos y evalúan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la cual “se renueva cada dos años”.

Sobre el caso de PSJ, adelantó que “este viernes será la primera reunión” de su Unidad de Gestión Ambiental, que definirá los parámetros iniciales para la construcción de la mina.

Casado destacó además la instancia de control ciudadano, algo que —remarcó— está abierto a cualquier mendocino: “Sólo hay que inscribirse en un formulario en la página del Ministerio de Energía y Ambiente y se puede participar de los controles”.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino, en contexto

El desarrollo de PSJ Cobre Mendocino, ubicado en los Paramillos de San José (Uspallata), es el emprendimiento cuprífero más avanzado de la provincia y el primero que ingresará en fase de explotación en varias décadas.

La Legislatura aprobó esta semana la DIA para la etapa de explotación, lo que habilita a la empresa a iniciar ingeniería de detalle, obras y preparativos. El proyecto prevé:

USD 600 millones de inversión inicial.

de inversión inicial. Producción estimada de 40.000 toneladas anuales de cobre fino .

. 16 a 27 años de horizonte operativo.

de horizonte operativo. Empleo: 3900 puestos en construcción y 2400 en operación.

Para el Gobierno, se trata de un punto de inflexión en la estrategia de diversificación productiva y reposicionamiento minero.

Almuerzo fuerzas vivas 2025, hebe casado Hebe Casado, conforme con la sanción de PSJ Cobre Mendocino en la Legislatura. Foto: Brian Kromer

A nivel global, el cobre es un mineral crítico para la electromovilidad, las energías renovables, las redes eléctricas y la eficiencia energética. En ese escenario, autoridades y especialistas sostienen que la incorporación de Mendoza a la cadena global del cobre permite atraer inversiones, generar empleo especializado y abrir nuevas cadenas de valor.

Además, la provincia busca instalar un perfil propio basado en marcos normativos estrictos, control social y capital humano calificado.

PSJ Cobre Mendocino: qué viene ahora

Con la DIA ratificada, PSJ iniciará las etapas previas a la producción: ingeniería final, permisos sectoriales, obras, contratación de proveedores y puesta a punto ambiental. El inicio operativo está previsto para 2028, luego de un proceso técnico que incluye factibilidad, cierre de financiamiento y construcción de la mina (18 a 24 meses).

Para zonas como Uspallata y la Alta Montaña, el proyecto implica oportunidades asociadas a logística, infraestructura, servicios y mano de obra especializada.