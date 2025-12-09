PSJ Cobre Mendocino avanzó en el Senado y el peronismo se fracturó: cómo fue el debate

El oficialismo logró los votos necesarios para que la Legislatura de Mendoza le de sanción final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino en una sesión donde el peronismo volvió a mostrar sus fracturado. El Senado también le dio luz verde a Malargüe Distrito Minero Occidental II .

Las iniciativas impulsadas por el Gobierno lograron los avales legislativos para avanzar en el desarollo de la actividad minera en la búsqueda por ampliar la matriz productiva de la provincia, en medio de un importante operativo policial y movilizaciones de organizaciones sociales y ambientalistas.

La DIA del proyecto San Jorge, ubicado en 37 km de Uspallata, fue aprobado con 29 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención , por lo que ahora resta que sea ratificado por el Poder Ejecutivo. De esta manera, se habilitó la explotación del primer yacimiento de cobre en la historia moderna de Mendoza.

El radicalismo sancionó el proyecto con votos propios, del PRO , de La Unión Mendocina y del PD en una extensa sesión. En tanto que parte del Partido Justicialista (PJ) y del Partido Verde no acompañaron con sus votos. A esto se sumó la ausencia del senador Germán Vicchi.

Durante el debate, la senadora radical Natacha Eisenchlas respondió a los argumentos de los legisladores que se manifestaron en contra de PSJ, especialmente, parte del peronismo. "No existe argumento técnico ni científico para no ratificar esta DIA. Los científicos dicen que no hay afectación al recurso hídrico. Esta DIA no es un cheque en blanco, implica controles y auditorías permanentes. Estamos cumpliendo con todas las leyes nacionales y provinciales, incluida la 7722", afirmó.

Desde el PRO, el legislador Gabriel Pradines sostuvo: "Cuidemos el agua, todos queremos cuidar el agua, por eso hay que hablar con información certera". En la misma línea, Martín Rostand comentó: "La minería, como toda actividad humana, es de alta complejidad tecnológica y es dinámica, por lo tanto, susceptible de riesgo, pero el riesgo no invalida la actividad. Lo que exige es gestión, control y aprendizaje".

Votación dividida del peronismo

El Partido Justicialista expuso argumentos contrapuestos durante el debate. Es que a diferencia de la votación en Diputados, donde se abroqueló en contra de la DIA de PSJ Cobre Mendocino, el peronismo votó dividido en el Senado.

Mientras los senadores vinculados al kirchnerismo se opusieron (Helio Perviú, Félix González, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez), los cercanos a los intendentes votaron a favor (Alejandra Barro, Mercedes Derrache, Mauricio Sat, Pedro Serra y Adriana Cano). Diulio Pezzutti, por su parte, eligió abstenerse.

González, durante la sesión, reconoció que votarían "partidos por distintos criterios" y criticó a la dirigencia de los diversos espacios. "No hemos podido ser capaces de lograr consensos entre la ciencia, no entre partidos. Esta DIA se basó en informes del 2008. Es un corsa repintado. A esta autorización le falta sustento para poder ser sostenida en el tiempo", señaló uno de los senadores kirchneristas que, junto a Perviú, suelen votar en disidencia con sus compañeros de bloque.

A su vez, el peronista Gerardo Vaquer aseguró que la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino "es inválida", y agregó: "Me daría vergüenza votar a favor".

Entre las que votaron a favor y que hizo uso de la palabra en el recinto fue Mercedes Derrache. "La minería es la madre de todas las industrias. La minería debe ser sustentable. Necesitamos minería, va a generar puestos de trabajo, pero esperamos que sean empleos decentes. Vamos a hacer un estricto control", afirmó la senadora.

Serra fue otro de los peronistas que decidió dar su voto a favor del proyecto, aunque destacó que "podría haber estado mejor el expediente", en relación a la DIA en debate. "Hoy es un paso para empezar. Veremos cómo le va al Gobierno", añadió.

Hebe Casado no presidió la sesión en el Senado. En su lugar estuvo sentado Martín Kerchner, presidente provisional. La vicegobernadora está a cargo del Poder Ejecutivo debido a que el gobernador Alfredo Cornejo se encuentra fuera de la provincia, precisamente en Buenos Aires.

El Senado también aprobó las DIA correspondientes a los proyectos de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II. La votación resultó con 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

PSJ Cobre Mendocino

El Proyecto San Jorge Cobre Mendocino está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Se trata de la primera iniciativa de cobre a mediana escala de la provincia y uno de los desarrollos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, orientado a producir insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.

La DIA recomienda una serie de instrucciones que apuntan al control. Desde la Subsecretaria de Ambiente explicaron que se trata del desarrollo de "indicadores que son de procesos evolutivos y de control permanente" para que, en caso de incumplimiento de cualquier requisito específico, "se pierde la aprobación de dicho proceso y de cualquier proyecto que se pueda hacer en adelante".

También establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. A su vez, la empresa debe implementar Programas de Integridad y Compromiso, haciéndolo extensible a toda su cadena de contratación. Como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.