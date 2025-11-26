Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Tras un extenso debate, y con manifestaciones de ambientalistas fuera del recinto, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó y giró al Senado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino . El proyecto minero contó con el voto positivo de 32 legisladores y el negativo de otros trece .

La nota de la jornada, además del candente debate entre las posiciones antagónicas, la dio el bloque del Partido Justicialista , que no apoyó en su conjunto el expediente , pese a que varios de sus integrantes están a favor del desarrollo minero. El argumento del jefe de la bancada peronista, Germán Gómez , fue que el oficialismo apuró el tratamiento y no se tuvieron en cuenta algunos de los aportes de su espacio.

El sanrafaelino recordó que en 2011, cuando él ocupaba una banca en el Senado y el gobierno de Celso Jaque impulsó el mismo proyecto , existió —según su visión— voluntad política para avanzar en la propuesta minera lasherina, pese a que por entonces fracasó luego de una recordada protesta social que llegó al propio recinto.

Además de los nueve integrantes del peronismo, votaron en contra de la propuesta oficialista José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y los sancarlinos Rolando Scanio y Jorge Difonso . En tanto que favorablemente lo hicieron los diputados de Cambia Mendoza, el PRO y otros bloques pequeños que suelen votar en línea con el Ejecutivo .

Por parte del oficialismo, Enrique Thomas (PRO Libertad), ponderó la acentuación en los controles "no solo técnicos, sino también ciudadanos", expresados en el proyecto, que otorgan la posibilidad de participación "en la política virtuosa que viene en los próximos años en Mendoza: minería responsable, sustentable, que tiene licencia política y licencia social de una mayoría silenciosa, en detrimento de una bulliciosa".

"Tenemos que respetar a los mendocinos que quieren que la provincia resurja, fructifique y sea un ambiente ideal para las generaciones que vienen", sentenció.

Por su parte, Guillermo Mosso —uno de los principales impulsores del desarrollo minero local— destacó que la actividad cuenta con la "legitimidad" ciudadana en base a los resultados obtenidos por Cambia Mendoza (aliado con La Libertad Avanza) en las pasadas elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el oficialismo se impuso en Uspallata y otras poblaciones de donde son oriundos "candidatos que militan la antiminería".

Enfatizó que el proyecto reformulado respecto a 2011 cuenta con cuatro aspectos que "en su ingeniería lo ajustan a los más estrictos estándares ambientales": el proceso de flotación para obtener el concentrado de cobre (sin utilizar las sustancias prohibidas en la Ley 7722), la reformulación de los diques de cola (que incluía el proyecto de hace 14 años atrás) hacia relaves espesados, el sistema de toma tirolesa para el agua necesaria sin alterar el curso ni el caudal ecológico del arroyo El Tigre; y la logística de transporte del concentrado mediante camiones herméticos o contenedores (minimizando la dispersión de polvo y el impacto en el tránsito local).

A partir de esta media sanción, el primer desarrollo de explotación minera metalífera en Mendoza tras la promulgación de la Ley 7.722 (en 2007) podría convertirse en ley el próximo 9 de diciembre, fecha fijada por el radicalismo para su tratamiento en el Senado.

Qué es el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino

El Proyecto San Jorge Cobre Mendocino está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Se trata de la primera iniciativa de cobre a mediana escala de la provincia y uno de los desarrollos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, orientado a producir insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.

El expediente llegó a la Legislatura luego de una audiencia pública con participación histórica, 16 dictámenes sectoriales y los informes técnicos de la Autoridad Ambiental Minera, la FUNC, la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y el Consejo Provincial del Ambiente. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que deberá actualizarse cada dos años, introduce una nueva metodología que separa las etapas de construcción, operación, cierre y post-cierre.

La DIA establece un esquema de evaluación y control en cinco ejes centrales:

Agua: protección estricta del recurso y monitoreo continuo.

Biodiversidad: medidas para evitar, minimizar, restaurar y compensar impactos.

Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan: resguardo reforzado de bienes culturales y sitios arqueológicos.

Aire, emisiones y clima: control permanente de calidad del aire y parámetros climáticos.

Participación ciudadana y control social: mecanismos de consulta y seguimiento comunitario fortalecidos.

El documento también incorpora instrucciones de control basadas en indicadores evolutivos, que pueden derivar en la pérdida de la aprobación en caso de incumplimiento de requisitos específicos. Entre las medidas incluidas se destaca el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), que funcionará con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera, además de protocolos sísmicos, de crecidas, derrames, incendios y contingencias.

A su vez, la empresa deberá aplicar programas de integridad y compromiso, extenderlos a toda su cadena de contratación y presentar periódicamente informes de sostenibilidad y un protocolo de vinculación comunitaria, como parte de sus obligaciones ambientales y sociales.