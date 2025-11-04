4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Tras el recuento oficial, la alianza encabezada por Luis Petri amplió su ventaja en Mendoza con más del 53 % de los votos afirmativos.

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.&nbsp;

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

Ya se conocieron los datos del escrutinio definitivo de estas elecciones 2025; que confirma el claro triunfo de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA + CM) en la categoría de diputados nacionales. Según los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral, se amplió la diferencia respecto a Fuerza Justicialista.

De acuerdo a los datos, la alianza oficialista obtuvo el 53,7% de los votos afirmativos en la provincia, ratificando una contundente victoria por lo que el frente se quedó con cuatro de las cinco bancas en juego.

el peronismo cierra un ano de derrotas y fracturas internas
Unidad en tensión

El peronismo cierra un año de derrotas y fracturas internas
El expresidente volvió a referirse de la relación con quien fuera su vice.
Tras el revés electoral

Reapareció Alberto Fernández, con un mensaje ambiguo para Cristina y en defensa de Kicillof

Los datos del recuento definitivo

  • De un padrón de 1.555.582 electores habilitados, participó el 68,65% en la categoría de diputados nacionales.

  • La alianza LLA + CM alcanzó 542.593 votos en el escrutinio definitivo, lo cual representa una mejora de 3.900 votos respecto del resultado provisorio.

  • En segundo lugar se ubicó Fuerza Justicialista Mendoza, que sumó 254.447 votos, equivalente al 25,19% de los votos afirmativos.

Bancas definidas

Con base en el sistema de asignación proporcional vigente en la provincia, los electos para el período 2025-2029 en la Cámara de Diputados de la Nación serán:

  • Por la alianza oficialista: Luis Petri; Pamela Verasay; Álvaro Martínez; Julieta Metral Asencio.

  • Por el peronismo: Emir Félix.

