Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Ya se conocieron los datos del escrutinio definitivo de estas elecciones 2025; que confirma el claro triunfo de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA + CM) en la categoría de diputados nacionales. Según los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral, se amplió la diferencia respecto a Fuerza Justicialista.
De acuerdo a los datos, la alianza oficialista obtuvo el 53,7% de los votos afirmativos en la provincia, ratificando una contundente victoria por lo que el frente se quedó con cuatro de las cinco bancas en juego.