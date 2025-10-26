26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

A la espera de los resultados oficiales, el oficialismo maneja números que superan las expectativas. Qué datos hay a nivel nacional y por qué La Libertad Avanza festeja.

Tanto el oficialismo como el peronismo tienen motivos para festejar.

Tanto el oficialismo como el peronismo tienen motivos para festejar.

 Por Facundo La Rosa

Pese a que en algunas escuelas todavía había gente votando, a las 18 cerraron los comicios en Mendoza y Argentina, donde se desarrollaron las elecciones legislativas, para renovar bancas en el Congreso de la Nación, la Legislatura y los Concejos Deliberantes de algunos departamentos.

A la espera de los resultados oficiales de la justicia electoral y la Junta Electoral de Mendoza, en los bunkers ya se manejan algunos números de los bocas de urna, que en el ámbito local no revelan demasiadas sorpresas respecto a las encuestas de las últimas semanas.

Lee además
Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país
Votó Luis Petri en San Martín: Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos.
elecciones 2025

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"
Votación Luis Petri. Elecciones 2025
Luis Petri se impuso en las elecciones 2025 de la provincia de Mendoza.

Luis Petri se impuso en las elecciones 2025 de la provincia de Mendoza.

Tanto desde La Libertad Avanza/Cambia Mendoza como en Fuerza Justicialista Mendoza, se muestran optimistas con los guarismos que revele el escrutinio. Los primeros, obteniendo una diferencia de dos dígitos (cercana a los 20 puntos) sobre su perseguidor. Los segundos, por una marcada mejora (unos diez puntos por encima) en el porcentaje en comparación con el magro 14,73% obtenido en las elecciones 2023. De confirmarse los datos de los fiscales radicales y peronistas, el reparto de bancas para la Cámara de Diputados nacional sería de tres para los ganadores y dos para la segunda fuerza; aunque la distribución podría ser 4-1 si la distancia se amplía con el escrutinio definitivo. También podría ingresar Mario Vadillo, que con el Frente Verde se ubicó tercero.

En cuanto al resto de los espacios, ninguno alcanzó el respaldo suficiente para colocar representantes en el Congreso. En el Frente Verde hay optimismo respecto a alcanzar los sufragios necesarios para sumar bancas en la Legislatura y algunos Concejos municipales.

Los espacios políticos restantes habrían tenido una deslucida performance, destacando la floja actuación de Provincias Unidas, que también decepcionaría a nivel nacional, con porcentajes más bajos que los revelados en la previa.

Elecciones 2025: qué dicen los bocas de urna a nivel nacional

Nuevamente las provincias del centro le darían un buen caudal de votos a La Libertad Avanza, que obtendría triunfos en la CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, jurisdicciones de peso en el padrón electoral. El oficialismo pintaría de violeta otros distritos, como San Luis, Chaco y Entre Ríos.

La victoria de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires sería amplia, tal como ocurrió en las elecciones provinciales de septiembre. El peronismo, además, festeja en provincias del norte y el sur nacional.

En cuanto a Provincias Unidas, podría tener éxitos en Jujuy y Corrientes. Por lo tanto, la fuerza de algunos gobernadores se vio lesionada y se impuso el "voto medio" ante la posibilidad de que los mercados "detonen" el lunes.

El panorama es de un empate técnico entre el Gobierno nacional y el peronismo. Con este escenario, los libertarios garantizarían el tercio de bancas (sumando aliados) en Diputados y no lo alcanzaría en el Senado.

De este modo, deberá sí o sí reconfigurar su estrategia de alianzas y volver a formular una mayoría para no solo defender vetos, sino también retomar la agenda parlamentaria, como ocurrió con la Ley Bases al inicio de la gestión. Dependerá de la muñeca política del Ejecutivo para volver a convencer a los denominados bloques “colaboracionistas”.

Temas
Seguí leyendo

Luis Petri: "Si queremos que Argentina avance, acompañen este proyecto político"

Luis Petri: "Quiero llevar los problemas de los mendocinos al Congreso y trabajar en las soluciones"

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Cambios en el Gabinete: los ministros que se van, los que están en la mira y los que podrían sumarse

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Las Más Leídas

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

La Junta Electoral habilitó plataformas oficiales para seguir en tiempo real los resultados
Elecciones legislativas 2025

Dónde consultar los resultados del escrutio provisorio en Mendoza y en todo el país

Por Carla Canizzaro
 Seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025 EN VIVO
El minuto a minuto

En vivo: seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025

Por Sitio Andino Política
Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados
Mercados y votos

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

Por Marcelo López Álvarez