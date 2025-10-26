Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Pese a que en algunas escuelas todavía había gente votando, a las 18 cerraron los comicios en Mendoza y Argentina , donde se desarrollaron las elecciones legislativas , para renovar bancas en el Congreso de la Nación, la Legislatura y los Concejos Deliberantes de algunos departamentos.

A la espera de los resultados oficiales de la justicia electoral y la Junta Electoral de Mendoza, en los bunkers ya se manejan algunos números de los bocas de urna , que en el ámbito local no revelan demasiadas sorpresas respecto a las encuestas de las últimas semanas.

Tanto desde La Libertad Avanza/Cambia Mendoza como en Fuerza Justicialista Mendoza, se muestran optimistas con los guarismos que revele el escrutinio . Los primeros, obteniendo una diferencia de dos dígitos (cercana a los 20 puntos) sobre su perseguidor . Los segundos, por una marcada mejora (unos diez puntos por encima) en el porcentaje en comparación con el magro 14,73% obtenido en las elecciones 2023 . De confirmarse los datos de los fiscales radicales y peronistas, el reparto de bancas para la Cámara de Diputados nacional sería de tres para los ganadores y dos para la segunda fuerza; aunque la distribución podría ser 4-1 si la distancia se amplía con el escrutinio definitivo. También podría ingresar Mario Vadillo, que con el Frente Verde se ubicó tercero.

En cuanto al resto de los espacios, ninguno alcanzó el respaldo suficiente para colocar representantes en el Congreso . En el Frente Verde hay optimismo respecto a alcanzar los sufragios necesarios para sumar bancas en la Legislatura y algunos Concejos municipales.

Los espacios políticos restantes habrían tenido una deslucida performance, destacando la floja actuación de Provincias Unidas, que también decepcionaría a nivel nacional, con porcentajes más bajos que los revelados en la previa.

Elecciones 2025: qué dicen los bocas de urna a nivel nacional

Nuevamente las provincias del centro le darían un buen caudal de votos a La Libertad Avanza, que obtendría triunfos en la CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, jurisdicciones de peso en el padrón electoral. El oficialismo pintaría de violeta otros distritos, como San Luis, Chaco y Entre Ríos.

La victoria de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires sería amplia, tal como ocurrió en las elecciones provinciales de septiembre. El peronismo, además, festeja en provincias del norte y el sur nacional.

En cuanto a Provincias Unidas, podría tener éxitos en Jujuy y Corrientes. Por lo tanto, la fuerza de algunos gobernadores se vio lesionada y se impuso el "voto medio" ante la posibilidad de que los mercados "detonen" el lunes.

El panorama es de un empate técnico entre el Gobierno nacional y el peronismo. Con este escenario, los libertarios garantizarían el tercio de bancas (sumando aliados) en Diputados y no lo alcanzaría en el Senado.

De este modo, deberá sí o sí reconfigurar su estrategia de alianzas y volver a formular una mayoría para no solo defender vetos, sino también retomar la agenda parlamentaria, como ocurrió con la Ley Bases al inicio de la gestión. Dependerá de la muñeca política del Ejecutivo para volver a convencer a los denominados bloques “colaboracionistas”.