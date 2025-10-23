Luis Petri: "Si queremos que Argentina avance, acompañen este proyecto político"

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre , el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza , Luis Petri , aparece como el favorito en todas las encuestas de Mendoza. En el cierre de campaña, junto al gobernador Alfredo Cornejo, sostuvo que una diferencia de al menos diez puntos sobre la segunda fuerza sería un resultado “satisfactorio” para el oficialismo.

En los últimos días de campaña, el ministro volvió a insistir en que el equilibrio fiscal “no se negocia” y que el objetivo del oficialismo es “seguir resolviendo los problemas estructurales de la Argentina”. Destacó los avances logrados en materia de seguridad, defensa y reducción de la inflación , y subrayó que “el país está cambiando” tras “años de déficit, emisión y desorden”.

En una entrevista con Andino Streaming, Petri sostuvo —además— que el Congreso debe recuperar el diálogo, pero “sobre consensos que mejoren la vida de los argentinos”, y no para volver al déficit. En ese sentido, volvió a respaldar las reformas laboral, penal y tributaria , ejes centrales de la propuesta legislativa oficialista para la segunda etapa del mandato de Javier Milei.

También planteó la necesidad de fortalecer el combate contra el narcotráfico y modernizar las leyes para generar empleo de calidad y mejorar la competitividad.

Desde su rol como funcionario nacional y dirigente de peso en la provincia, el candidato reiteró que “defender a Mendoza es defender al Gobierno nacional”, y reivindicó la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza como una expresión de unidad “frente al kirchnerismo y al pasado que queremos dejar atrás”.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía mendocina de cara al domingo, el aspirante a una banca en el Congreso señaló: “Agradezco profundamente a los mendocinos por el afecto y el apoyo que me brindan siempre. Les pido que no aflojen y que vayan a votar. Es muy importante que todos participen, que no le trasladen la decisión a otros. La manera de definir la Argentina que queremos es yendo a votar. Por eso decimos: La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.