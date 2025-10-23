Luis Petri: "Si queremos que Argentina avance, acompañen este proyecto político"

En los últimos días de campaña, el ministro volvió a insistir en que el equilibrio fiscal “no se negocia” y que el objetivo del oficialismo es “seguir resolviendo los problemas estructurales de la Argentina”. Destacó los avances logrados en materia de seguridad, defensa y reducción de la inflación, y subrayó que “el país está cambiando” tras “años de déficit, emisión y desorden”.
En una entrevista con Andino Streaming, Petri sostuvo —además— que el Congreso debe recuperar el diálogo, pero “sobre consensos que mejoren la vida de los argentinos”, y no para volver al déficit. En ese sentido, volvió a respaldar las reformas laboral, penal y tributaria, ejes centrales de la propuesta legislativa oficialista para la segunda etapa del mandato de Javier Milei.
También planteó la necesidad de fortalecer el combate contra el narcotráfico y modernizar las leyes para generar empleo de calidad y mejorar la competitividad.
Desde su rol como funcionario nacional y dirigente de peso en la provincia, el candidato reiteró que “defender a Mendoza es defender al Gobierno nacional”, y reivindicó la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza como una expresión de unidad “frente al kirchnerismo y al pasado que queremos dejar atrás”.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía mendocina de cara al domingo, el aspirante a una banca en el Congreso señaló: “Agradezco profundamente a los mendocinos por el afecto y el apoyo que me brindan siempre. Les pido que no aflojen y que vayan a votar. Es muy importante que todos participen, que no le trasladen la decisión a otros. La manera de definir la Argentina que queremos es yendo a votar. Por eso decimos: La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.
