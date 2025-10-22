23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

El gobernador y el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza revelaron cuál sería la diferencia electoral que los dejaría conformes. El llamado común a la ciudadanía.

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña

Foto: Cristian Lozano

Ambos coincidieron en que una diferencia de diez puntos sobre la segunda fuerza más votada —el peronismo, según las encuestas— sería “satisfactoria” para la estrategia electoral del oficialismo.

Lee además
El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"
El funcionario nacional se refirió al proceso electoral y a su paso por el Ejecutivo.
Entrevista

Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#LLA | En el cierre de campaña de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo y el candidato a diputado nacional Luis Petri se mostraron confiados de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. Ante la militancia radical y libertaria, ambos dirigentes coincidieron en que una diferencia de diez puntos sobre la segunda fuerza más votada —según los sondeos, el peronismo— sería “un resultado satisfactorio” y marcaría un respaldo claro a la gestión provincial. El oficialismo mendocino busca consolidarse como uno de los espacios con mejores resultados del país y reforzar su peso político dentro del bloque nacional que acompaña al gobierno de Javier Milei. El acto de cierre, realizado ante un importante marco de militantes, mostró unidad entre los sectores libertarios y radicales que integran la coalición. Leé más en sitioandino.com #LaLibertadAvanza #alfredocornejo #luispetri #mendoza"

Ese pronóstico aparece como una meta "conservadora", teniendo en cuenta que en algún momento del proceso pre electoral el radicalismo llegó a proyectar una victoria contundente, cercana al 60% de los votos y con la posibilidad de incorporar cuatro de los cinco diputados nacionales que se ponen en juego. Hoy, ese escenario está completamente descartado.

Cornejo explicó que se darían “por satisfechos” con una ventaja similar a la de 2023, cuando fue electo gobernador por Cambia Mendoza tras superar por 9,83 puntos a Omar De Marchi, entonces candidato de la extinta La Unión Mendocina.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#CierreDeCampaña | La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza realizó su acto de cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas. Militantes colmaron el lugar para acompañar al gobernador Alfredo Cornejo y al candidato a diputado nacional Luis Petri. En sus discursos, ambos destacaron la importancia de esta elección y coincidieron en que una diferencia de diez puntos sobre el peronismo sería un resultado “satisfactorio” para el oficialismo. El mensaje central: confianza, unidad y la expectativa de que Mendoza vuelva a ser protagonista en el escenario nacional. La jornada cerró con la promesa de continuar un proyecto político que busca fortalecer el vínculo entre el gobierno provincial y nacional. Leé la cobertura completa en sitioandino.com #cornejo #luispetri #elecciones2025 #LaLibertadAvanza"

Sin embargo, el paralelismo trazado por el mandatario resulta particular: eligió comparar con una elección ejecutiva, en lugar de con los comicios legislativos de 2021, cuando él mismo fue electo senador tras imponerse por más de 23 puntos sobre Anabel Fernández Sagasti, del por entonces Frente de Todos.

Una diferencia de diez puntos sería fantástico”, completó el ministro de Defensa. “Más también”, agregó. Los dos dirigentes hicieron hincapié en la importancia del respaldo electoral de Mendoza al gobierno de Javier Milei, que "sería un gran espaldarazo para constituir una mayoría parlamentaria” y consolidar el rumbo macroeconómico.

Cierre de Campaña Libertad Avanza, cambia Mendoza, elecciones 2025
La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza cerr&oacute; campa&ntilde;a de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza cerró campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La convocatoria a la ciudadanía y el optimismo en cuanto a la participación

Tanto Cornejo como Petri llamaron a la ciudadanía mendocina a acudir a las urnas y hacer valer el derecho a votar. "Si no lo ejercen, hay otras personas que tienen más poder", sintetizó el gobernador.

Es imprescindible que los mendocinos concurran a votar —sostuvo Petri— porque no da lo mismo decidir en una elección que es bisagra para el futuro del país. Un espaldarazo en las urnas será muy importante para avanzar con las reformas que la Argentina necesita desde hace tiempo”.

En cuanto la nivel de participación, Cornejo se mostró optimista en que los números de Mendoza serán mejores a los de todas las elecciones previos que hubo en otros distritos este año. "Nos parece muy bueno que tengamos una masiva concurrencia”, afirmó. Aunque reconoció que las legislativas suelen generar menor entusiasmo en la población que las ejecutivas.

Cierre de Campaña Libertad Avanza, cambia Mendoza, elecciones 2025
Alfredo Cornejo y Luis Petri se mostraron confiados con los resultados del domingo en Mendoza.

Alfredo Cornejo y Luis Petri se mostraron confiados con los resultados del domingo en Mendoza.

La presentación de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza completa

Embed - CIERRE DE CAMPAÑA LLA + CAMBIA MENDOZA

Temas
Seguí leyendo

Emir Félix en Aconcagua Radio: "El país está gobernado por un presidente disociado de la realidad"

Especialistas de más de 10 países participarán del Congreso Internacional Agua para el Futuro, en Mendoza

Alfredo Cornejo pidió "un acuerdo amplio" para avanzar con las nuevas reformas del Gobierno nacional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

Cornejo: "El gobierno nacional tendrá el mejor resultado en Mendoza"

La Policía de Mendoza celebró 215 años de historia con un desfile en el Parque General San Martín

Cornejo en el Consejo de Mayo: "El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo"

LO QUE SE LEE AHORA
Consultá en el padrón electoral dónde voto. video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Las Más Leídas

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte. 
penas de 10 años de cárcel

Juicio por toma de rehenes en Almafuerte: quiénes son los cuatro condenados

Te Puede Interesar

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Por Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Resultado abierto para la Academia pensando en la vuelta.
Copa Libertadores

Racing bancó lo que pudo en Brasil, pero se le escapó sobre el final

Por Sitio Andino Deportes