Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Frente a la militancia radical y libertaria, los principales dirigentes de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza cerraron oficialmente la campaña del espacio de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo . Alfredo Cornejo y Luis Petri revelaron cuál sería el resultado que consideran satisfactorio en los comicios, donde esperan consolidar uno de los principales triunfos para el oficialismo a nivel país .

Ambos coincidieron en que una diferencia de diez puntos sobre la segunda fuerza más votada —el peronismo, según las encuestas— sería “satisfactoria” para la estrategia electoral del oficialismo.

Ese pronóstico aparece como una meta "conservadora" , teniendo en cuenta que en algún momento del proceso pre electoral el radicalismo llegó a proyectar una victoria contundente , cercana al 60% de los votos y con la posibilidad de incorporar cuatro de los cinco diputados nacionales que se ponen en juego. Hoy, ese escenario está completamente descartado .

Cornejo explicó que se darían “por satisfechos” con una ventaja similar a la de 2023 , cuando fue electo gobernador por Cambia Mendoza tras superar por 9,83 puntos a Omar De Marchi, entonces candidato de la extinta La Unión Mendocina .

Sin embargo, el paralelismo trazado por el mandatario resulta particular: eligió comparar con una elección ejecutiva, en lugar de con los comicios legislativos de 2021, cuando él mismo fue electo senador tras imponerse por más de 23 puntos sobre Anabel Fernández Sagasti, del por entonces Frente de Todos.

“Una diferencia de diez puntos sería fantástico”, completó el ministro de Defensa. “Más también”, agregó. Los dos dirigentes hicieron hincapié en la importancia del respaldo electoral de Mendoza al gobierno de Javier Milei, que "sería un gran espaldarazo para constituir una mayoría parlamentaria” y consolidar el rumbo macroeconómico.

Cierre de Campaña Libertad Avanza, cambia Mendoza, elecciones 2025 La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza cerró campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre. Foto: Cristian Lozano

La convocatoria a la ciudadanía y el optimismo en cuanto a la participación

Tanto Cornejo como Petri llamaron a la ciudadanía mendocina a acudir a las urnas y hacer valer el derecho a votar. "Si no lo ejercen, hay otras personas que tienen más poder", sintetizó el gobernador.

“Es imprescindible que los mendocinos concurran a votar —sostuvo Petri— porque no da lo mismo decidir en una elección que es bisagra para el futuro del país. Un espaldarazo en las urnas será muy importante para avanzar con las reformas que la Argentina necesita desde hace tiempo”.

En cuanto la nivel de participación, Cornejo se mostró optimista en que los números de Mendoza serán mejores a los de todas las elecciones previos que hubo en otros distritos este año. "Nos parece muy bueno que tengamos una masiva concurrencia”, afirmó. Aunque reconoció que las legislativas suelen generar menor entusiasmo en la población que las ejecutivas.

Cierre de Campaña Libertad Avanza, cambia Mendoza, elecciones 2025 Alfredo Cornejo y Luis Petri se mostraron confiados con los resultados del domingo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

