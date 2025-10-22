22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tras las elecciones

Alfredo Cornejo pidió "un acuerdo amplio" para avanzar con las nuevas reformas del Gobierno nacional

El gobernador Alfredo Cornejo llamó a construir consensos en el Congreso para aprobar las leyes impulsadas por el Consejo de Mayo.

Alfredo Cornejo pidió un acuerdo amplio para avanzar con las reformas del Gobierno nacional.

Alfredo Cornejo pidió "un acuerdo amplio" para avanzar con las reformas del Gobierno nacional.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las reformas que antes de fin de año impulsará el Gobierno nacional en el Congreso -como la laboral y tributaria- que hace tiempo el mandatario le viene pidiendo a la gestión del presidente Javier Milei. Señaló que el oficialismo deberá buscar "un acuerdo amplio" tras las elecciones 2025.

El mandatario, junto al superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, lanzó este miércoles el V Congreso Internacional “Agua para el futuro. Hacia un nuevo acuerdo por el agua”.

Lee además
El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"
Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

"Las leyes que faltan para que la Argentina crezca y den previsibilidad en el mediano plazo, requieren mayorías especiales, no pueden salir por DNU, no pueden salir por decreto, necesitan más de 129 diputados y más de 37 senadores, con lo cual, creo que es inexorable, independiente de la elección, que el Gobierno vaya hacia un acuerdo amplio para poder sacar esas leyes con posterioridad a esta elección", afirmó.

Los últimos meses fueron difíciles para Milei en el Congreso, donde los legisladores apuntaron contra los decretos y vetos presidenciales. "No es fácil lograr esos acuerdos, pero creo que varios de nosotros queremos colaborar en eso, porque la verdad que no aguantamos más una Argentina zigzagueante para los que invierten, para los que trabajan, donde se crece un año, se decrece tres, eso es insoportable para la gente de trabajo, para la gente que quiere progresar en este país y ni hablar en Mendoza", indicó el mandatario.

conferencia de prensa, casa de gobierno, alfredo cornejo, sergio marinelli
Sergio Marinelli, Alfredo Cornejo y Natalio Mema.

Sergio Marinelli, Alfredo Cornejo y Natalio Mema.

Sobre las elecciones 2025

Como dijo a Sitio Andino, el Gobernador aseguró que Milei debió sellar más alianza para estas elecciones: "Si el Gobierno no gana en 14 provincias es porque se equivocó en el marco de alianzas. Y si la oposición gana en más provincias, es un logro para la oposición, pero después van a haber otras interpretaciones, cuántos votos sacó el Partido Justicialista como el principal opositor, el kirchnerismo, y cuántos votos sacó el Frente de la Libertad Avanza a nivel nacional, esa es otra interpretación".

"Hay una tercera interpretación, cuántos diputados y cuántos senadores sumó cada fuerza a esos bloques y cómo queda el Congreso. Y ahí vuelvo a lo que he dicho en estos casi año y medio en todos los foros que he estado, el Gobierno, aun ganando las elecciones en 14 ó 15 provincias, no va a tener mayoría parlamentaria, y para sacar las leyes que son las que van a hacer crecer a la Argentina, necesita mayoría legislativa", indicó.

21 de octubre, entrevista gobernador, alfredo cornejo
Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo.

El mandatario habló del impacto que tendrá en Mendoza el resultado de las elecciones: “Estamos haciendo un esfuerzo de buena administración del Estado. No tenemos déficit, manejamos bien los recursos y no cargamos más impuestos a los mendocinos. De nada sirve administrar bien una provincia si la macroeconomía del país, que incluye agricultura, industria, viticultura y demás, no se estabiliza”.

En ese sentido, resaltó que la provincia impulsa la minería y el petróleo, "sectores con salarios más altos". "Estamos más atados que otras provincias porque nuestra economía depende del agro, el turismo y las Pymes”.

Cambios en el Gabinete nacional

Respecto a los cambios en el Gabinete y la salida del canciller de Gerardo Werthein, el Gobernador aseguró que no espera grandes repercusiones inmediatas, pero señaló: "Sí creo que sin duda alguna que el resultado electoral y lo que arrojen las urnas tendrá influencia sobre las decisiones del Gabinete y de todas las decisiones que tome el Gobierno nacional después de eso".

"En estas elecciones legislativas no se vota específicamente por un candidato u otro, se vota por un concepto, como ha sido siempre. Son incómodas porque funcionan como un plebiscito de gestión: se aprueba o se rechaza la gestión, y esa es la lectura que finalmente va a quedar", afirmó.

"Si el resultado electoral no es bueno para la Provincia o para la Nación, obliga a un replanteo. No sé si específicamente es un cambio de gabinete. Si hay un triunfo, es una ratificación del rumbo; si hay una derrota, es un llamado de atención serio para el Gobierno", añadió.

Temas
Seguí leyendo

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

Cornejo: "El gobierno nacional tendrá el mejor resultado en Mendoza"

La Policía de Mendoza celebró 215 años de historia con un desfile en el Parque General San Martín

Cornejo en el Consejo de Mayo: "El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo"

La Noche de los Chefs volvió a brillar en Mendoza con una velada solidaria a beneficio de AMEM

Cornejo en la Casa Rosada: el Gobierno citó al Consejo de Mayo a días de las elecciones

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cuándo llegará al recinto

Los mensajes de Javier Milei y Alfredo Cornejo por el Día de la Madre

LO QUE SE LEE AHORA
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo pidió un acuerdo amplio para avanzar con las reformas del Gobierno nacional.
Tras las elecciones

Alfredo Cornejo pidió "un acuerdo amplio" para avanzar con las nuevas reformas del Gobierno nacional

Por Florencia Martinez del Rio
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
¿Qué tan informados están los mendocinos sobre las Elecciones 2025?
Mirá el video

Elecciones 2025: este domingo votamos, ¿qué tan informados están los mendocinos?

Por Celeste Funes