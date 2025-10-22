Gerardo Werthein presentó su renuncia a Javier Milei en medio de versiones sobre cambios en el Gabinete

El canciller Gerardo Werthein le presentó hoy su renuncia la presidente Javier Milei , según pudo confirmar NA con diversas fuentes oficiales.

Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein se puso en tela de juicio no solo dentro del Gobierno, sino también desde su propio entorno.

Tras las elecciones Alfredo Cornejo pidió "un acuerdo amplio" para avanzar con las nuevas reformas del Gobierno nacional

El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump , en la Casa Blanca.

Otro factor fueron los transcendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete.

Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump.

Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.

Los que se van, los que están en la mira y los que podrían sumarse

A días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei admitió que analiza cambios en su Gabinete, más allá de los esperables cuando alguno de sus funcionarios asuman una banca si los resultados de este domingo lo permiten, tal es el caso de Luis Petri (ministro de Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Manuel Adorni (secretario de Medios).