22 de octubre de 2025
Sitio Andino
Gerardo Werthein presentó su renuncia a Javier Milei en medio de versiones sobre cambios en el Gabinete

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia a Javier Milei tras varios días de rumores sobre su salida.

Gerardo Werthein presentó su renuncia a Javier Milei.

Gerardo Werthein presentó su renuncia a Javier Milei.

Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein se puso en tela de juicio no solo dentro del Gobierno, sino también desde su propio entorno.

¿Qué tan informados están los mendocinos sobre las Elecciones 2025?
Elecciones 2025: este domingo votamos, ¿qué tan informados están los mendocinos?
Alfredo Cornejo pidió un acuerdo amplio para avanzar con las reformas del Gobierno nacional.
Tras las elecciones

Alfredo Cornejo pidió "un acuerdo amplio" para avanzar con las nuevas reformas del Gobierno nacional

Por qué se fue Gerardo Werthein de cancillería

El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Otro factor fueron los transcendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete.

Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump.

Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.

Los que se van, los que están en la mira y los que podrían sumarse

A días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei admitió que analiza cambios en su Gabinete, más allá de los esperables cuando alguno de sus funcionarios asuman una banca si los resultados de este domingo lo permiten, tal es el caso de Luis Petri (ministro de Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Manuel Adorni (secretario de Medios).

Temas
El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Por Florencia Martinez del Rio
Por Sitio Andino Política
Por Celeste Funes