22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Renovación

Cambios en el Gabinete: los ministros que se van, los que están en la mira y los que podrían sumarse

Javier Milei adelantó que tras los resultados del domingo, analizará cambios en su equipo. Te adelantamos los nombres que se barajan.

Javier Milei adelantó que tras los resultados del domingo, analiará cambios en su equipo.

Javier Milei adelantó que tras los resultados del domingo, analiará cambios en su equipo.

Oficina del Presidente
Por Sitio Andino Política

A días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei admitió que analiza cambios en su Gabinete, más allá de los esperables cuando alguno de sus funcionarios asuman una banca si los resultados de este domingo lo permiten, tal es el caso de Luis Petri (ministro de Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Manuel Adorni (secretario de Medios).

De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, sostuvo Milei en la TV Pública, aunque no adelantó nombres ni cambios de estructura a partir de los resultados de estas elecciones 2025.

Lee además
Cuándo planea el Gobierno nacional enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral.
Desregulación

Cuándo planea el Gobierno nacional enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral
Javier Milei celebra su cumpleaños con la mirada puesta en el tramo final de la campaña.
Cómo festejará

Javier Milei celebra su cumpleaños con la mirada puesta en el tramo final de la campaña

Los que están confirmados que darán un paso al costado serán Luis Petri, que asumiría una banca en el Congreso como diputado nacional por Mendoza, Patricia Bullrich para asumir como senadora por la ciudad de Buenos Aires y Manuel Adorni para asumir como legislador porteño.

Según publicó hoy diario La Nación, algunos otros cambios serían dos salidas importantes: Gerardo Werthein (Canciller) y Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) quienes le habrían avisado al presidente que dejarían sus funciones luego del lunes 27.

Uno de los nombres fuertes es el de Guillermo Francos, ministro del Interior. Aunque por ahora se dice que su continuidad depende de las decisiones que tome Milei tras conocerse los resultados electorales de este domingo.

En tanto, se dice que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, está bajo presión de otros sectores oficialistas para ser reemplazado.

Quiénes podrían sumarse al gabinete de Javier Milei

  • Uno de los más mencionados es Santiago Caputo, asesor presidencial que, si bien dijo no estar interesado en un cargo, podría asumir un lugar destacado.

  • En el ámbito de Seguridad y Justicia se habla de que podrían fusionarse ambas carteras, y se menciona a Sebastián Amerio (número dos de Justicia, cercano a Caputo) para liderar la futura área unificada.

  • Desde el ala macrista se señalan nombres: Javier Iguacel (ex ministro de Energía) y Fulvio Pompeo (ex secretario de Asuntos Estratégicos de Macri) podrían ser propuestos para áreas como puertos, ferrocarriles o diplomacia.

  • Otro candidato que aparece es Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, para ocupar Justicia.

Los inamovibles

Según sostienen en el entorno cercano a Milei, Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación)— continuarían en sus cargos.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

En Córdoba, Milei pidió no ir hacia "la esclavitud populista del kirchnerismo"

Javier Milei confirmó que hará cambios en su Gabinete y criticó a "los enojaditos de Macri"

El Gobierno nacional promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero suspendió su aplicación

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Cornejo: "El gobierno nacional tendrá el mejor resultado en Mendoza"

Emir Félix: "No voy a ir al Congreso a oponerme a todo; voy a buscar soluciones"

Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

LO QUE SE LEE AHORA
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Te Puede Interesar

El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Por Cristian Pérez Barceló