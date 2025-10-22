22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
penas de 10 años de cárcel

Juicio por toma de rehenes en Almafuerte: quiénes son los cuatro condenados

La justicia condenó, tras un juicio oral, a cuatro presos que lideraron una toma de rehenes en la cárcel Almafuerte, en la Provincia de Mendoza.

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte.&nbsp;

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte. 

 Por Pablo Segura

En un juicio realizado en la provincia de Mendoza, cuatro internos del Complejo Penitenciario Almafuerte I fueron condenados a 10 años de prisión por la toma de rehenes ocurrida en mayo de 2023, en una revuelta que duró varias horas y obligó a las autoridades del Servicio Penitenciario a desplegar un importante operativo para contener la situación.

El fallo, dictado por el Tribunal Penal Colegiado N.º 2, sentenció a Omar Alexander “Tanga” Gómez Cortez, Ricardo “Galleguillo” Cortez Acosta, Pablo Morales Montenegro y Héctor “Bebo” Mercado López.

Lee además
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia
El juicio por el homicidio de Luciano Gómez en San Rafael sigue con testimonios clave sobre la pelea previa
San Rafael

Nuevas declaraciones en el juicio por el homicidio de Luciano Gómez: "Lo que le hicieron es inhumano"

El hecho tuvo lugar el 24 de mayo de 2023, en horas de la tarde, cuando en el Sector de Educación del Módulo 5 del complejo de Almafuerte I, ubicado en Cacheuta, los internos iniciaron una revuelta y tomaron como rehenes a un docente de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a un agente penitenciario.

Tras horas de tensión, el personal especializado logró recuperar el control del pabellón y garantizar la integridad de las víctimas.

Los detalles del juicio y quiénes son los condenados

Los cuatro internos que protagonizaron la toma de rehenes y recibieron una pena de 10 años adicionales a las que ya estaban cumpliendo son muy conocidos en el ambiente penitenciario.

motin almafuerte, penitenciaria
El juicio analizó la toma de rehenes ocurrida en mayo del 2024 en Almafuerte.

El juicio analizó la toma de rehenes ocurrida en mayo del 2024 en Almafuerte.

Omar Alexander Gómez Cortez fue señalado como uno de los delincuentes más peligrosos del sistema penitenciario mendocino. El famoso "Tanga", lleva más de 23 años detenido por robo agravado, evasión y el homicidio de Matías Quiroga, en Godoy Cruz -entre otros hechos-.

Pablo Morales Montenegro cumple una condena de 24 años y dos meses por robo agravado con arma de fuego y protagonizó en 2014 un intento de fuga vestido de mujer, un hecho que cobró notoriedad nacional.

Héctor Mercado López, condenado a 35 años de prisión por homicidio criminis causa, ya había estado involucrado en otra toma de rehenes dentro del mismo penal.

Por su parte, Ricardo Cortez Acosta cumple una condena por homicidio cometido siendo menor de edad, además de robos agravados y motines, y ya lleva cuatro años y cuatro meses detenido por esa causa. Este individuo fue vinculado al clan del Rengo Aguilera.

Un fallo con impacto en el sistema penitenciario de Mendoza

El juicio en la provincia de Mendoza fue seguido de cerca por las autoridades judiciales y penitenciarias, ya que se trató de un caso que puso en evidencia los desafíos del sistema carcelario en materia de seguridad y control interno.

La sentencia fue considerada una decisión ejemplificadora, al establecer que ningún acto de violencia dentro de los establecimientos penitenciarios quedará impune, especialmente cuando se pone en riesgo la vida de civiles o agentes del Estado.

Temas
Seguí leyendo

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Empieza el juicio por jurado en San Rafael por el recordado crimen de un joven

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Importante operativo de rescate por un hombre extraviado en Lavalle

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual de 2021

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

LO QUE SE LEE AHORA
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Te Puede Interesar

El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Por Cristian Pérez Barceló