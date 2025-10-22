Juicio por toma de rehenes en Almafuerte: quiénes son los cuatro condenados

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte.

En un juicio realizado en la provincia de Mendoza , cuatro internos del Complejo Penitenciario Almafuerte I fueron condenados a 10 años de prisión por la toma de rehenes ocurrida en mayo de 2023, en una revuelta que duró varias horas y obligó a las autoridades del Servicio Penitenciario a desplegar un importante operativo para contener la situación.

El fallo, dictado por el Tribunal Penal Colegiado N.º 2, sentenció a Omar Alexander “Tanga” Gómez Cortez, Ricardo “Galleguillo” Cortez Acosta, Pablo Morales Montenegro y Héctor “Bebo” Mercado López.

San Rafael Nuevas declaraciones en el juicio por el homicidio de Luciano Gómez: "Lo que le hicieron es inhumano"

juicio abreviado Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El hecho tuvo lugar el 24 de mayo de 2023, en horas de la tarde, cuando en el Sector de Educación del Módulo 5 del complejo de Almafuerte I , ubicado en Cacheuta, los internos iniciaron una revuelta y tomaron como rehenes a un docente de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a un agente penitenciario .

Tras horas de tensión, el personal especializado logró recuperar el control del pabellón y garantizar la integridad de las víctimas.

Los detalles del juicio y quiénes son los condenados

Los cuatro internos que protagonizaron la toma de rehenes y recibieron una pena de 10 años adicionales a las que ya estaban cumpliendo son muy conocidos en el ambiente penitenciario.

motin almafuerte, penitenciaria El juicio analizó la toma de rehenes ocurrida en mayo del 2024 en Almafuerte. Foto: Cristian Lozano

Omar Alexander Gómez Cortez fue señalado como uno de los delincuentes más peligrosos del sistema penitenciario mendocino. El famoso "Tanga", lleva más de 23 años detenido por robo agravado, evasión y el homicidio de Matías Quiroga, en Godoy Cruz -entre otros hechos-.

Pablo Morales Montenegro cumple una condena de 24 años y dos meses por robo agravado con arma de fuego y protagonizó en 2014 un intento de fuga vestido de mujer, un hecho que cobró notoriedad nacional.

Héctor Mercado López, condenado a 35 años de prisión por homicidio criminis causa, ya había estado involucrado en otra toma de rehenes dentro del mismo penal.

Por su parte, Ricardo Cortez Acosta cumple una condena por homicidio cometido siendo menor de edad, además de robos agravados y motines, y ya lleva cuatro años y cuatro meses detenido por esa causa. Este individuo fue vinculado al clan del Rengo Aguilera.

Un fallo con impacto en el sistema penitenciario de Mendoza

El juicio en la provincia de Mendoza fue seguido de cerca por las autoridades judiciales y penitenciarias, ya que se trató de un caso que puso en evidencia los desafíos del sistema carcelario en materia de seguridad y control interno.

La sentencia fue considerada una decisión ejemplificadora, al establecer que ningún acto de violencia dentro de los establecimientos penitenciarios quedará impune, especialmente cuando se pone en riesgo la vida de civiles o agentes del Estado.