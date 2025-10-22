22 de octubre de 2025
Entrevista

Emir Félix en Aconcagua Radio: "El país está gobernado por un presidente disociado de la realidad"

En el último tramo de la campaña, el candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza pidió “poner un límite” al gobierno y criticó la alianza de Cornejo con Milei.

El candidato de Fuerza Justicialista pasó por Aconcagua Radio en el cierre de la campaña.

Foto: Cristian Lozano
 Por Aconcagua Radio

El candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix, analizó el cierre de la campaña en en una entrevista con Aconcagua Radio (FM 90.1). El presidente del Partido Justicialista cuestionó duramente al presidente Javier Milei y al gobernador Alfredo Cornejo, y pidió “ponerle un límite a un gobierno que no escucha”.

Emir Félix y la campaña electoral en Mendoza

“Elegimos un modelo de campaña poniendo el cuerpo en el territorio y dialogando con todos los sectores”, señaló Félix, quien aseguró que los últimos días de recorrida fueron intensos pero enriquecedores.

Dijo que la sociedad muestra altos niveles de angustia y desconfianza, y que el principal problema no es económico sino de confianza: “El dato no alcanza, hay que sentir lo que pasa en la gente”, afirmó.

El dirigente sanrafaelino sostuvo que “se perdió la confianza en el Gobierno Nacional” y que los mendocinos “resisten más la frustración”, pero ya asimilan que fueron defraudados.

“El presidente prometió sueldos volando en dólares, producción en alza y pleno empleo, pero pasó lo contrario: todos los datos son negativos”, subrayó.

22 de octubre de 2025. Emir Félix en Radio Andina
Emir Félix evaluó la gestión de Javier Milei y se mostró optimista de cara a las elecciones del domingo.

“Trump protege su industria, Milei destruye la nuestra”

Consultado por la política exterior de la administración libertaria, Félix criticó el alineamiento con Estados Unidos y la falta de un modelo productivo nacional.

“Es humillante ver a un presidente argentino tirado a los pies de otro, diciendo ‘dependo de vos, si no estoy frito’”, dijo. Y comparó: “El mundo entero protege su industria y su empleo, menos Argentina, que sigue un dogma ideológico del siglo XIX”.

Emir Félix: “Cornejo abandonó los intereses mendocinos”

El presidente del PJ provincial apuntó contra el gobernador y cuestionó la alianza que tejió con La Libertad Avanza. “Abandonó representar los intereses de Mendoza para hacer un acuerdo electoral que le sostenga su poder”, analizó.

Según Félix, Cornejo entregó los intereses de la provincia y “ya se está preparando para romper con los libertarios”: “El gobernador ya se está poniendo el paracaídas para saltar del avión libertario, no te quepa duda”, ironizó.

22 de octubre de 2025. Emir Félix en Radio Andina

La evaluación de Emir Félix sobre la gestión de Javier Milei

Félix recordó la reciente visita de Milei a San Rafael y la calificó de “una muestra de desprecio hacia la provincia”. “El presidente fue invitado para escuchar a las cámaras productivas, pero se negó a entrar y solo quiso hablar él. Encima creyó que estaba en el Valle de Uco”, relató.

“No hay con quién hablar. Por eso la única forma de darle un mensaje contundente es con las urnas”, advirtió.

Al trazar sus propuestas, el exintendente llamó a “virar hacia un modelo productivista” y abandonar las políticas actuales: “No se puede sostener un sistema que destruye todo. Bajar la inflación no puede hacerse arrasando la producción y el empleo”, enfatizó.

“Ganar una elección no te da derecho a destruir la educación pública, la salud ni el sistema científico”, dijo. Y agregó que el voto del domingo debe ser un mensaje claro para poner límites al mileísmo.

Sobre la figura presidencial, Félix fue categórico: “El pueblo argentino no es estúpido. Milei ya perdió la credibilidad porque no cumplió nada de lo que prometió”.

Planteó que el país necesita “reconstruir el diálogo y abandonar el fanatismo”, y que el Congreso “debe ser el ámbito para eso, no el ring donde se agarran a piñas los libertarios”.

Emir Félix: “El lunes, Milei tiene que dar la cara”

De cara al resultado electoral, Félix dijo que espera una autocrítica del presidente, a quien le auguró una contundente derrota nacional. “El domingo a la noche, Milei debería admitir sus errores, decir la verdad y restablecer un marco de consenso”, expresó.

Cerró con un mensaje directo: “No queremos que se caiga el presidente, queremos que gobierne hasta el final, pero con los pies en la realidad. Hay que ponerle fin a esta disociación y recuperar la sensatez”.

Actividad con jubilados al cierre de la campaña

Durante la jornada previa al cierre formal de la campaña del peronismo, Félix y su compañera de fórmula, Marisa Uceda, participaron de la ronda 87 de los jubilados, quienes protestan por el veto de Javier Milei a la ley que mejoraba sus haberes. Félix volvió a cuestionar al Gobierno Nacional, al remarcar que “desatiende tanto a los jubilados como a nuestros niños”, y llamó a “poner un límite al fanatismo y a la locura”.

Uceda, por su parte, reivindicó la defensa de los derechos previsionales y pidió restablecer la movilidad, la moratoria y una ley de salud integral para los jubilados "para que no queden a tiro de decreto de resolución de infames como los que están hoy en el PAMI y que les saquen el acceso a los remedios”.

Emir Félix, Marisa Uceda, actividad con jubilados 22-10-25

Escuchá la entrevista completa a Emir Félix, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

