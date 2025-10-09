Javier Milei en San Rafael: "Mendoza aparece como el futuro que queremos construir"

El presidente Javier Milei habló desde el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo R. Bufano, en San Rafael, donde participó del Almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria del departamento.

Javier Milei llegó pasadas las 12.30 al departamento de San Rafael. Fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo para participar del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas .

En San Rafael Alfredo Cornejo a Javier Milei: "Vamos a seguir tirando para el mismo lado"

Cerca de las 15.30 se trasladará hacia la Ciudad de Mendoza junto al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En Mendoza caminará por la Peatonal Sarmiento, cerca de las 18, en el marco de la campaña de cara a las elecciones 2025, que tiene a Petri como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.

Javier Milei en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas

"Mendoza es la prueba de cómo la libertad y el capital privado pueden crear casi de la nada una industria de calidad mundial", dijo el presidente para referirse a la vitivinicultura y el turismo.

Almuerzo fuerzas vivas 2025, alfredo cornejo, javier milei Foto: Brian Kromer

"Queremos reformar nuestro sistema tributario para que el Estado le saque lo menos posible a los argentinos", fue otra de las frases del presidente en San Rafael.

"Esto no es una cuestión casual de un discurso en un contexto de año electoral. Con este Gobierno que tengo el honor de llevar a cabo, hemos logrado algo bajar la presión fiscal 2 puntos del PBI y hemos eliminado 19 impuestos", agregó Milei.

"Debemos reformar nuestro sistema laboral para que sea más fácil dar empleo".

"Nuestro norte es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo. Cuanto mayor libertad, mayor prosperidad". "La salida es abrazar las ideas de la libertad".

"En la Argentina el que las hace las paga", dijo respecto al proyecto de reforma del Código Penal para endurecer las penas.

"Mendoza aparece como el futuro que queremos construir, como Alfredo (Cornejo) ha construido", dijo generando aplausos.

En este escenario de dos modelos opuestos, uno basado en la generación de riqueza y en la confiscación y distribuirla arbitrariamente, Mendoza aparece como el futuro que queremos construir, como Alfredo (Cornejo) ha marcado en la línea correcta. Gracias Alfredo", dijo generando aplausos.

"Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y para nuestros hijos", sostuvo.

"Nuestro Gobierno está demostrando que a pesar de las dificultades causadas por una oposición dispuesta a hacer volar todo por los aires, estamos plenamente comprometidos en cambiar la realidad del país para siempre.

"He venido a hacer el bien, no a parecer bueno".

" Este es un momento bisagra y lo que decidamos en las próximas elecciones tendrá repercusiones no solo en nuestras vidas, sino también en la de nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que siguen".