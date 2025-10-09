Javier Milei está en San Rafael y participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas

El presidente Javier Milei arribó hace minutos a San Rafael, donde participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria del departamento. El presidente hablará ante el auditorio en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo R. Bufano. Luego se trasladará hacia la Ciudad de Mendoza.

El vuelo de Milei arribó al aeropuerto Germanó de San Rafael pasadas las 12.40 , donde lo esperaban el gobernador Alfredo Cornejo y los intendentes del Frente Cambia Mendoza . El mandatario fue recibido por la Banda Militar del Ejército Argentino .

Desde allí se dirigió hacia el Centro de Congresos y Exposiciones para participar de una nueva edición del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas . Hablará primero el presidente de la Cámara, Javier Brega, luego el intendente Omar Félix, posteriormente el gobernador Alfredo Cornejo y luego Milei.

Desde el Aeropuerto Santiago Germanó se trasladó custodiado por la Policía Federal hasta el Centro de Congresos y Exposiciones , donde se montó un gran operativo de seguridad.

Tras el almuerzo junto al ministro de Defensa, Luis Petri, Cornejo y su hermana, Karina Milei, se trasladarán en avión hacia la capital de la provincia para sumar un acto más a la campaña de La Libertad Avanza.

Está previsto que a la Ciudad de Mendoza arribe pasadas las 15.30. Primero estará primero en el hotel Sheraton y luego caminará por la Peatonal Sarmiento para respaldar a Petri como candidato a diputado nacional por Mendoza, a partir de las 18.

Luego de eso, emprenderá vuelo hacia Buenos Aires en el avión presidencial.