9 de octubre de 2025
Javier Milei está en San Rafael y participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas

El presidente Javier Milei ya llegó al Sur provincial, donde se espera que hable ante empresarios y políticos. Los detalles de la agenda que tendrá en Mendoza.

Foto: LLA
Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa

El presidente Javier Milei arribó hace minutos a San Rafael, donde participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria del departamento. El presidente hablará ante el auditorio en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo R. Bufano. Luego se trasladará hacia la Ciudad de Mendoza.

El vuelo de Milei arribó al aeropuerto Germanó de San Rafael pasadas las 12.40, donde lo esperaban el gobernador Alfredo Cornejo y los intendentes del Frente Cambia Mendoza. El mandatario fue recibido por la Banda Militar del Ejército Argentino.

Javier Milei en San Rafael: "Mendoza aparece como el futuro que queremos construir"
Alfredo Cornejo a Javier Milei: "Vamos a seguir tirando para el mismo lado"
El presidente Javier Milei est&aacute; en San Rafael.

El presidente Javier Milei está en San Rafael.

Desde allí se dirigió hacia el Centro de Congresos y Exposiciones para participar de una nueva edición del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas. Hablará primero el presidente de la Cámara, Javier Brega, luego el intendente Omar Félix, posteriormente el gobernador Alfredo Cornejo y luego Milei.

Desde el Aeropuerto Santiago Germanó se trasladó custodiado por la Policía Federal hasta el Centro de Congresos y Exposiciones, donde se montó un gran operativo de seguridad.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AlmuerzoFuerzasVivas2025 | Así llegaban el presidente Javier Milei (@javiermilei), el gobernador Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) a San Rafael, Karina Milei y Luis Petri (@luispetriok). El vuelo de Milei arribó al aeropuerto Germanó de San Rafael pasadas las 12.40, donde lo esperaban el gobernador Alfredo Cornejo y los intendentes del Frente Cambia Mendoza. Desde allí se dirigirá hacia el Centro de Congresos y Exposiciones para participar de una nueva edición del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas. Hablará primero el presidente de la Cámara, Javier Brega, luego el intendente Omar Félix, posteriormente el gobernador Alfredo Cornejo y luego Milei. Más información en sitioandino.com #Milei #Petri #Cornejo"

Tras el almuerzo junto al ministro de Defensa, Luis Petri, Cornejo y su hermana, Karina Milei, se trasladarán en avión hacia la capital de la provincia para sumar un acto más a la campaña de La Libertad Avanza.

Está previsto que a la Ciudad de Mendoza arribe pasadas las 15.30. Primero estará primero en el hotel Sheraton y luego caminará por la Peatonal Sarmiento para respaldar a Petri como candidato a diputado nacional por Mendoza, a partir de las 18.

Luego de eso, emprenderá vuelo hacia Buenos Aires en el avión presidencial.

