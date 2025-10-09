9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Auxilio financiero

Ayuda de Estados Unidos: Scott Bessent confirmó el swap por 20.000 millones de dólares para Argentina

Mientras el Presidente se encuentra en territorio mendocino, Luis Caputo logró que Estados Unidos inyecte dólares a la Argentina. Qué dijo Scott Bessent.

Ayuda de Estados Unidos: Scott Bessent confirmó el swap por 20.000 millones de dólares para Argentina

Ayuda de Estados Unidos: Scott Bessent confirmó el swap por 20.000 millones de dólares para Argentina

Foto: @SecScottBessent en X
 Por Sofía Pons

A través de la red social X, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el acuerdo a través del cual se concretará el swap de 20.000 millones de dólares para la Argentina. Mientras el presidente Javier Milei visita el territorio mendocino para reforzar la campaña electoral, el ministro de Economía, Luis Caputo, logró el salvataje económico.

Según el comunicado de Bessent, mantuvo reuniones intensas durante cuatro días con Caputo y el equipo argentino en Washington. "Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", publicó.

Lee además
Ante la espera de novedades de Luis Caputo en Washington, caen otra vez los bonos argentinos
MERCADO CAMBIARIO

Ante la espera de novedades de Luis Caputo en Washington, caen otra vez los bonos argentinos
Scott Bessent y Luis Caputo se reunieron en Washington
En la previa del viaje de Milei

Caputo se reunió con su par estadounidense y avanza el salvataje a Milei

Bessent anunció que Estados Unidos ya compró pesos argentinos y finalizaron el acuerdo por el swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. "El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932&partner=&hide_thread=false

El análisis del Secretario del Tesoro de Estados Unidos

El funcionario de Donald Trump dijo que Argentina vive un momento grave de falta de liquidez, pero la comunidad internacional apoya al país y su "prudente estrategia fiscal".

"Sigo escuchando a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina. La administración Trump apoya firmemente a los aliados de Estados Unidos, y con ese fin también conversamos sobre los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos", manifestó.

Bessent también destacó el sistema de bandas cambiarias que rige en el tipo de cambio actual. "Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas", expresó.

Además, dijo que junto con Caputo y el equipo económico nacional revisaron "el consenso político en Argentina", de cara a la segunda mitad del mandato de Milei, con "la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados".

A medida que Argentina se libere del peso del Estado y deje de gastar en la inflación, grandes cosas son posibles. A medida que Argentina se libere del peso del Estado y deje de gastar en la inflación, grandes cosas son posibles.

"El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos", expresó Bessent.

La celebración de Milei desde Mendoza

Milei visitará Estados Unidos el próximo 14 de octubre para encontrarse con Donald Trump en la Casa Blanca, en la previa de las elecciones legislativas. Sin embargo, desde Mendoza celebró el logro de Caputo.

"Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo firme. Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", celebró Milei vía X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1976367312329380180&partner=&hide_thread=false

Mientras el primer mandatario argentino se dedica a reforzar la golpeada campaña electoral, felicitó la labor de Caputo: "Lejos, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina", publicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1976362471196901390&partner=&hide_thread=false

El ministro Caputo también manifestó su alegría ante el auxilio económico de Estados Unidos a la Argentina, con un mensaje para Bessent: "Su firme compromiso ha sido notable, y agradezco profundamente el incansable esfuerzo y la dedicación demostrados por su excepcional equipo del Tesoro durante nuestras reuniones de esta semana en Washington. Su arduo trabajo ha sentado una base sólida para nuestros objetivos comunes", publicó.

Además, adelantó que tendrá un nuevo encuentro con el equipo estadounidense la próxima semana para seguir trabajando en "los objetivos comunes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1976368668465357265&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Lo bajaron del auto: por qué Franco Colapinto no correrá este fin de semana en la F1

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

China, Estados Unidos y América Latina: disputa por la hegemonía económica

Luis Caputo se reúne con el Tesoro de EE.UU. por el respaldo financiero impulsado por Trump

Tras el respaldo de Bessent al Gobierno nacional, cómo reacciona el mercado cambiario

Scott Bessent dijo que Estados Unidos hará "lo que sea necesario" para ayudar al gobierno de Milei

Milei irá nuevamente a Estados Unidos: será el viaje número 13 de su gestión

Mercados desconfiados: el apoyo de Trump-Bessen a Javier Milei se diluye entre sospechas financieras

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este jueves 9 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Visita presidencial

Fotos y videos: Milei pidió "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Por Sofía Pons
Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza
Voces en contra

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

Por Sofía Pons
Las medidas de la DGE y la UNCuyo para frenar la violencia escolar que involucra a los padres. Imagen ilustrativa.
Alarmante

Las medidas de la DGE y la UNCuyo para frenar la violencia escolar que involucra a los padres

Por Natalia Mantineo