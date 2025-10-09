Ayuda de Estados Unidos: Scott Bessent confirmó el swap por 20.000 millones de dólares para Argentina

A través de la red social X, el secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , confirmó el acuerdo a través del cual se concretará el swap de 20.000 millones de dólares para la Argentina. Mientras el presidente Javier Milei visita el territorio mendocino para reforzar la campaña electoral, el ministro de Economía, Luis Caputo , logró el salvataje económico.

Según el comunicado de Bessent, mantuvo reuniones intensas durante cuatro días con Caputo y el equipo argentino en Washington. "Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", publicó.

Bessent anunció que Estados Unidos ya compró pesos argentinos y finalizaron el acuerdo por el swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central . "El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", indicó.

El funcionario de Donald Trump dijo que Argentina vive un momento grave de falta de liquidez, pero la comunidad internacional apoya al país y su "prudente estrategia fiscal".

"Sigo escuchando a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina. La administración Trump apoya firmemente a los aliados de Estados Unidos, y con ese fin también conversamos sobre los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos", manifestó.

Bessent también destacó el sistema de bandas cambiarias que rige en el tipo de cambio actual. "Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas", expresó.

Además, dijo que junto con Caputo y el equipo económico nacional revisaron "el consenso político en Argentina", de cara a la segunda mitad del mandato de Milei, con "la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados".

A medida que Argentina se libere del peso del Estado y deje de gastar en la inflación, grandes cosas son posibles. A medida que Argentina se libere del peso del Estado y deje de gastar en la inflación, grandes cosas son posibles.

"El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos", expresó Bessent.

La celebración de Milei desde Mendoza

Milei visitará Estados Unidos el próximo 14 de octubre para encontrarse con Donald Trump en la Casa Blanca, en la previa de las elecciones legislativas. Sin embargo, desde Mendoza celebró el logro de Caputo.

"Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo firme. Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", celebró Milei vía X.

Thank you @secscottbessent for your strong support for Argentina, and thank you President Donald Trump @realDonaldTrump for your vision and powerful leadership. Together, as the closest of allies, we will make a hemisphere of economic freedom and prosperity. We will work hard… https://t.co/IsYB1PDVFW — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025

Mientras el primer mandatario argentino se dedica a reforzar la golpeada campaña electoral, felicitó la labor de Caputo: "Lejos, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina", publicó.

El ministro Caputo también manifestó su alegría ante el auxilio económico de Estados Unidos a la Argentina, con un mensaje para Bessent: "Su firme compromiso ha sido notable, y agradezco profundamente el incansable esfuerzo y la dedicación demostrados por su excepcional equipo del Tesoro durante nuestras reuniones de esta semana en Washington. Su arduo trabajo ha sentado una base sólida para nuestros objetivos comunes", publicó.

Además, adelantó que tendrá un nuevo encuentro con el equipo estadounidense la próxima semana para seguir trabajando en "los objetivos comunes".