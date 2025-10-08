9 de octubre de 2025
Sitio Andino
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la ciudad de Mendoza

El equipo presidencial decidió sumar una parada en el centro capitalino, junto a Alfredo Cornejo y Luis Petri. Será en horas de la tarde, luego de su paso por el sur provincial.

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La nueva agenda fue confirmada a Sitio Andino por fuentes de Casa de Gobierno y de La Libertad Avanza Mendoza. Será una recorrida a las 18 en la Peatonal Sarmiento junto al gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. "La caminata partirá desde la intersección de Peatonal y 9 de Julio, recorriendo la ciudad junto a sus acompañantes", indicaron a este medio.

El exintendente de San Rafael analizó la coyuntura nacional y provincial; y analizó la actualidad del peronismo.
Emir Félix: "Dos años más de este modelo y no queda nada en Mendoza"
Alfredo Cornejo sobre la visita de Milei: Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos
Cornejo sobre la visita de Milei: "Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos"
Javier Milei estará en la Ciudad de Mendoza este jueves 9 de octubre.

La movida será similar a la que el Jefe de Estado encabezó en otras provincias que visitó en las últimas semanas, en el marco de la campaña por las elecciones legislativas del 26 de octubre. La idea es volver a tener contacto con la ciudadanía "de a pie", como fue en la previa de los comicios de 2023 que lo consagraron presidente. Se montará un fuerte operativo de seguridad para resguardar la integridad del mandatario, quien estará acompañado de su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

La visita de Javier Milei a Mendoza: el paso previo por San Rafael

Milei llegará a territorio provincial cerca del mediodía. Aterrizará directo en el aeropuerto internacional Santiago Germanó de San Rafael, donde participará del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

El presidente brindará un discurso ante empresarios y productores, luego de escuchar al presidente de la CCIA, Gabriel Brega, al intendente anfitrión, Omar Félix, y al propio Cornejo. Luego partirá con la comitiva a la capital provincial, para llevar adelante la caminata por el microcentro. Por la tarde noche partirá nuevamente a Buenos Aires.

La llegada del Jefe de Estado a Mendoza será la segunda desde que fue ungido presidente. La primera se dio en septiembre de 2024, cuando fue convocado por el IAEF y brindó una charla sobre finanzas ante empresarios y dirigentes políticos.

En marzo de este año, época vendimial, estaba todo armado para una nueva visita, pero los planes se vieron frustrados por el destructivo temporal de Bahía Blanca, que motivó un operativo especial liderado por el propio Milei.

Cornejo sobre la visita de Milei: "Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos"

